Öz

Bu çalışma, liberal düşüncede hukukun işlevini özgürlük, sınırlı iktidar, hukukun üstünlüğü ve temel hakların kurumsal korunması ekseninde incelemektedir. Temel sav, özgürlüğün yalnızca hakların tanınması veya kanunların varlığıyla güvence altına alınamayacağıdır. Kanunların temel haklara, hukukî güvenliğe ve daha üstün hukuk ilkelerine uygun olması; ayrıca ihlaller karşısında bağımsız yargı, anayasal denetim ve etkili başvuru mekanizmalarının işlemesi gerekir. Locke, Montesquieu, Mill, Hayek, Fuller, Raz, Rawls ve Dworkin’in yaklaşımlarından hareketle kanunla yönetim ile hukukun üstünlüğü arasındaki fark tartışılmakta; İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişen evrensel insan hakları sistemi bu liberal sınırlama düşüncesinin ulusal sınırları aşan kurumsal uzantısı olarak değerlendirilmektedir. Çalışma, özgürlüğün gerçek güvencesinin hak, hukuka uygun kanun, bağımsız kurum, etkili denetim ve bağlayıcı ve uygulanan karar arasındaki bütünlükte bulunduğunu ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hukukun Üstünlüğü, Liberalizm, Özgürlük, Sınırlı İktidar, Temel Haklar, İnsan Hakları

The Limits of Power, the Safeguard of Liberty: The Rule of Law and the Institutional Protection of Rights in Liberal Thought

Abstract

This article examines the function of law in liberal thought through the concepts of liberty, limited government, the rule of law, and the institutional protection of fundamental rights. Its central argument is that liberty cannot be secured merely by recognizing rights or enacting statutes. Legislation must itself conform to fundamental rights, legal certainty, and higher principles of law, while independent courts, constitutional review, and effective remedies must operate against violations. Drawing on Locke, Montesquieu, Mill, Hayek, Fuller, Raz, Rawls, and Dworkin, the article distinguishes rule by law from the rule of law. It further interprets the universal human-rights architecture developed after the Second World War as an institutional extension, beyond national borders, of the liberal project of limiting arbitrary power. The article concludes that effective liberty depends on the integrity of a chain linking rights, rights-compatible law, independent institutions, effective review, and enforceable remedies.

Keywords: Rule Of Law, Liberalism, Liberty, Limited Government, Fundamental Rights, Human Rights

Giriş

Hukukun önemini anlatırken sıkça kullanılan bir söz vardır: “Hukuk herkese bir gün lazım olur.” Doğrudur; hepimiz bir gün haksızlığa uğrayabilir, devlet karşısında korunmaya, bağımsız bir mahkemeye veya adil bir yargılamaya ihtiyaç duyabiliriz. Fakat hukuku yalnızca bir gün bize de lazım olabileceği için savunmak, onun değerini kişisel bir güvenceye ve karşılıklı çıkar hesabına indirgemektir.

Oysa hukuk bundan çok daha fazlasıdır. Hukuk, yalnızca başımıza bir şey geldiğinde sığınacağımız bir liman değildir. Özgür bireyler olarak yaşayabilmemizin temel koşullarından biridir. Çünkü hukukun asıl meselesi yalnızca suç ve ceza değil, güçtür. Kim gücü kullanacak? Bu güç nerede başlayacak ve nerede bitecek? Bir insanın hayatına kim, hangi gerekçeyle ve ne ölçüde müdahale edebilecek? Ve belki de en önemlisi: Gücü elinde bulunduran kişiye kim “Buraya kadar” diyebilecek?

Liberal düşüncenin hukukla ilişkisi tam olarak bu soruların etrafında şekillenir. Liberal geleneğin farklı kolları devletin kapsamı, ekonomik düzen veya pozitif yükümlülükler konusunda birbirinden ayrılabilse de keyfî iktidarın sınırlandırılması, bireyin bağımsız bir hak alanına sahip olması ve kamusal gücün önceden bilinebilir kurallarla bağlanması bu geleneğin merkezi meseleleri arasındadır (Locke, 1988; Hayek, 1960; Rawls, 1999).

Bu çalışma normatif ve kavramsal bir inceleme olarak üç iddiayı savunmaktadır. Birincisi, hukukun liberal anlamı kanunların mevcudiyetine indirgenemez; siyasal iktidarın kanun aracılığıyla hareket etmesi ile hukukun üstünlüğüne tabi olması farklıdır. İkincisi, temel hakların anayasa veya kanun metinlerinde tanınması tek başına yeterli değildir; hakları iktidara karşı koruyacak bağımsız kurumlar ve etkili başvuru yolları gerekir. Üçüncüsü, insan haklarının evrenselleşmesi, devlet egemenliğini ortadan kaldıran bir proje olarak değil, insanın temel haklarını kendi devletinin sınırsız takdirine bırakmama arayışının kurumsal gelişimi olarak okunmalıdır.

Bu çerçevede çalışma önce liberal düşüncede özgürlük ile sınırlı iktidar arasındaki ilişkiyi ele almakta; ardından kanunilik ile hukukun üstünlüğü arasındaki ayrımı incelemektedir. Daha sonra hakların kurumsal korunması, demokrasi ile çoğunluk iktidarının sınırları ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının tamamlayıcı rolü tartışılmaktadır. Son bölümde ise özgürlüğün korunmasını “hak + hukuka uygun kanun + bağımsız kurum + etkili denetim + bağlayıcı ve uygulanan karar” şeklinde ifade edilen bütüncül bir güvence zinciri üzerinden kavramsallaştırmak önerilmektedir.

Özgürlüğün İlk Şartı: Keyfî İktidarın Sınırlandırılması

Liberal düşünce devleti ortadan kaldırmayı değil, siyasal iktidarı sınırlandırmayı merkezine alan güçlü bir anayasal gelenek üretmiştir. Çünkü liberal düşüncenin temel kaygılarından biri, insanın başka bir insanın veya siyasal otoritenin keyfî iradesine tabi hale gelmesidir. John Locke’un siyasal düşüncesinde hükümetin meşruiyeti insanların yaşam, özgürlük ve mülkiyet alanlarının korunmasıyla ilişkilidir; siyasal toplumun kuruluşu, bu hakların sınırsız biçimde yönetime devredilmesi anlamına gelmez (Locke, 1988: 350-353).

Bu ayrım liberal hukuk anlayışı bakımından son derece önemlidir. Devlet bize özgürlüğümüzü bağışlamaz. Hukuk da yöneticinin yurttaşa verdiği bir lütuf değildir. İnsan, iktidar izin verdiği için özgür değildir; iktidar, insan özgür olduğu için sınırlıdır. Liberal hukuk düşüncesinin başlangıç noktası budur.

Bu nedenle hukukun üstünlüğü yalnızca yurttaşların kanunlara uyması anlamına gelmez. Bundan daha önemlisi, devletin de hukukla bağlı olmasıdır. Hukuk, yurttaşa sınır çizdiği kadar iktidara da sınır çizer. Siyasal iktidarın meşru amaçlara sahip olması dahi kullandığı her aracı meşru kılmaz. Yetkinin kaynağı, kapsamı ve kullanılma biçimi hukuki sınırlar içinde kalmalıdır.

Montesquieu’nun kuvvetler ayrılığı düşüncesinin tarihsel önemi de burada ortaya çıkar. Gücün kötüye kullanılmasını engellemenin yolu yalnızca yöneticilerin erdemine güvenmek değildir; gücü başka güçlerle sınırlayan kurumlar yaratmaktır (Montesquieu, 1989: 155-166). Çünkü özgür bir toplum, iyi yöneticilerin geleceği umudu üzerine kurulamaz. Bugün güvendiğimiz insanların kullandığı sınırsız yetki, yarın güvenmediğimiz insanların eline geçebilir.

Bu nedenle liberal hukuk düzeninin sorması gereken soru, “Bu yetkiyi kullanan kişiye güveniyor muyuz?” değildir. Asıl soru şudur: Bu kadar büyük bir yetkinin herhangi bir insanın elinde bulunmasını kabul ediyor muyuz? Hukuk kişilere duyulan güvenin yerine kuralları, iyi niyetin yerine kurumları, sadakatin yerine hakları koyar. Bu yaklaşım siyasal güvensizlik üretmekten çok, iktidarın doğası karşısında kurumsal ihtiyatı ifade eder.

Kanunla Yönetimden Hukukun Üstünlüğüne

Hukukun olduğu her yerde hukuk devleti yoktur. Kanunların bulunması tek başına hukuk devletinin varlığı anlamına gelmez. Otoriter yönetimlerin de kanunları vardır. Diktatörlüklerin mahkemeleri, savcıları, hâkimleri, ceza kanunları ve anayasaları olabilir. Hatta tarihin ağır hak ihlallerinin bir bölümü biçimsel hukuk araçları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle kanunla yönetilmek ile hukukun üstünlüğü altında yaşamak aynı şey değildir.

Birincisinde hukuk iktidarın aracına dönüşebilir. İkincisinde ise hukuk aynı zamanda iktidarın sınırıdır. “Rule by law” ile “rule of law” arasındaki ayrım bu nedenle yalnızca terminolojik değildir. Devletin önceden çıkardığı bir kurala dayanması, o kuralın özgür bir hukuk düzeninin gereklerini taşıdığını kendiliğinden göstermez. Hukukun üstünlüğü, iktidarın kendisini de bağlayan ve keyfîliği azaltan bir normlar ve kurumlar düzenini gerektirir.

Hayek açısından genel, önceden bilinebilir ve öngörülebilir kurallar bireyin kendi amaçlarını takip edebilmesi bakımından özgürlüğün önemli koşullarındandır (Hayek, 1960: 205-219). Fuller ise hukuk düzeninin hukuk olma niteliğini destekleyen genellik, ilan edilmiş olma, ileriye dönüklük, açıklık, çelişmezlik, uygulanabilirlik, görece istikrar ve resmî uygulama ile ilan edilen kural arasındaki uyum gibi ilkeleri vurgular (Fuller, 1969: 33-94). Raz da hukuk devletinin bu tür biçimsel ve kurumsal erdemlerini siyasal iktidarın keyfî kullanımını sınırlayan önemli değerler olarak ele alırken, hukuk devletini bütün adalet teorisiyle özdeşleştirmemek gerektiğini belirtir (Raz, 1979: 210-229).

Bu tartışma önemli bir sonucu beraberinde getirir: Bir kanunun usulüne uygun biçimde çıkarılmış olması önemlidir; fakat özgürlüklerin korunması bakımından tek başına yeterli değildir. Hukuk devletinin sorusu yalnızca “Devletin yaptığı işlemin kanuni dayanağı var mı?” olamaz. Bir ikinci soru daha vardır: “O kanunun kendisi hukuka uygun mu?”

Buradaki “hukuka uygunluk”, yasama organının üzerinde keyfî ve belirsiz bir ahlaki otorite kurmak anlamına gelmez. Anayasal demokrasilerde bunun somut karşılıkları temel haklar, eşitlik, hukuki güvenlik, ölçülülük, yetki kuralları, bağımsız yargı ve devletin kabul ettiği insan hakları yükümlülükleridir. Çağdaş hukuk devleti anlayışının kanunilik, hukuki güvenlik, gücün kötüye kullanılmasının önlenmesi, eşitlik ve ayrımcılık yasağı ile adalete erişimi birlikte değerlendirmesi de bu çok katmanlı yapıyı gösterir (Venice Commission, 2025).

Dolayısıyla kanun, iktidarın iradesini hukuki biçime soktuğu için otomatik olarak meşru hale gelmez. Kanunun kendisi de temel hakların oluşturduğu normatif sınırlar içinde kalmalıdır. Özgürlükleri korumak istiyorsak yalnızca “kanun olsun” diyemeyiz. Kanunun da hukuka uygun olmasını istemek zorundayız.

Özgürlük, Hukuki Güvenlik ve Öngörülebilirlik

Özgürlüğü çoğu zaman yasakların yokluğu olarak düşünürüz. Oysa insan yalnızca yasaklandığında özgürlüğünü kaybetmez. Belirsizlik de özgürlüğü yok eder. Bugün söylediğiniz bir sözün yarın suç sayılıp sayılmayacağını bilmiyorsanız; aynı davranış bir kişiye serbestken diğerine yasaklanabiliyorsa; mülkiyetinizin hangi koşullarda korunacağını bilmiyorsanız devletin size hangi kuralları uygulayacağı siyasi konumunuza, kimliğinize veya yöneticinin takdirine bağlıysa, görünüşte özgür olabilirsiniz. Fakat hayatınızı özgürce planlayamazsınız.

Hayek’in hukuk devleti düşüncesinde önem verdiği öngörülebilirlik tam da bununla ilgilidir. İnsan, devletin hangi koşullarda kendisine müdahale edebileceğini önceden bilebilmelidir. Kurallar genel, açık ve öngörülebilir olmalıdır (Hayek, 1960: 205-219). Çünkü özgürlük yalnızca devletin bugün size dokunmaması değildir. Özgürlük, devletin yarın ne yapabileceğinin sınırlarını bugün bilmektir. Bu anlamda hukuk, iktidarın sürpriz yapma kapasitesini sınırlar ve bireye kendi hayatının öznesi olabileceği bir alan bırakır.

Hukuki güvenlik bu nedenle teknik bir hukuk ilkesi olmanın ötesinde özgürlüğün zamansal boyutudur. İnsan yalnızca mevcut anda değil, geleceğe ilişkin kararlarında da özgür olmak ister. Eğitim, çalışma, mülkiyet, aile hayatı, ifade ve örgütlenme gibi alanlarda uzun vadeli tercihler ancak kuralların bütünüyle yöneticilerin günlük iradesine göre değişmeyeceğine dair makul bir güven bulunduğunda anlamlı hale gelir.

Rawls’un eşit temel özgürlükler yaklaşımı da özgürlüğü yalnızca biçimsel bir serbestlik olarak değil, anayasal düzenin öncelikli unsurlarından biri olarak ele alır (Rawls, 1999). Bu bakımdan hukuk, özgürlüğe dışarıdan eklenen bir sınırlama değildir; doğru biçimde kurulduğunda farklı özgürlüklerin eşit yurttaşlar arasında güvenli ve öngörülebilir biçimde kullanılmasının altyapısıdır.

Demokrasi, Çoğunluk ve Hakların Sınırı

Liberal düşüncenin demokrasiye yaptığı en önemli katkılardan biri, çoğunluğun iktidarının da sınırlı olması gerektiğini göstermesidir. Demokrasi, kimin yöneteceği sorusuna cevap verir. Hukuk devleti ise yönetenlerin ne yapamayacağını belirler. Bu ikisi aynı şey değildir.

Bir hükümet seçimle işbaşına gelebilir ve yine de temel hakları ihlal edebilir. Bir karar toplumun büyük çoğunluğu tarafından desteklenebilir ve yine de adaletsiz olabilir. John Stuart Mill’in çoğunluğun toplumsal ve siyasal baskısına ilişkin uyarısının önemi burada ortaya çıkar. Baskı yalnızca hükümdarlardan veya devletlerden gelmez; hâkim toplumsal kanaat de kendi değerlerini ve yaşam biçimini başkalarına dayatabilir (Mill, 1859: 5-18).

Bu nedenle liberal demokraside bazı haklar çoğunluğun günlük tercihlerinin dışında tutulur. İfade özgürlüğü yalnızca katıldığımız düşüncelerin özgürlüğü değildir. İnanç özgürlüğü yalnızca çoğunluğun inancının korunması değildir. Adil yargılanma hakkı yalnızca sevdiğimiz insanların hakkı değildir. Eşitlik yalnızca bize benzeyenlerin eşitliği değildir. Hukukun gerçek sınavı, hak talep eden kişi bizden biri olmadığında başlar.

Çünkü bir hak çoğunluğun onayına bağlıysa artık hak değil, izindir. İzin veren tarafından geri alınabilir. Hak ise tam da buna karşı vardır. Dworkin’in hakları siyasal çoğunluğun kolektif amaçları karşısında güçlü bireysel iddialar olarak ele alan yaklaşımı, bu liberal anayasal düşüncenin önemli ifadelerinden biridir (Dworkin, 1977: 184-205).

Burada anayasal denetimin demokratik meşruiyetle ilişkisi de önem kazanır. Hakların yargısal korunması, seçilmiş organların bütün siyasal tercihlerini mahkemelere devretmek anlamına gelmemelidir. Ancak demokrasinin kendi meşruiyetini sürdürebilmesi için siyasal rekabeti, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü, eşit yurttaşlığı ve adil usulleri koruyan bazı anayasal sınırlar gerekir. Çoğunluk yönetimi ile temel haklar arasındaki ilişki bu nedenle sıfır toplamlı değildir; temel haklar, demokratik çoğunluğun oluşabilmesinin ve değişebilmesinin de koşullarıdır.

Hukuk Özgürlüğün Düşmanı Değildir

Liberal düşünceye ilişkin önemli yanlış anlamalardan biri de özgürlüğün kuralsızlık olduğu düşüncesidir. Oysa sınırsız özgürlük diye bir şey yoktur. Benim özgürlüğüm başka bir insanın bedenini, mülkiyetini, yaşamını veya özgürlüğünü ortadan kaldırma yetkisini içeremez.

John Stuart Mill’in zarar ilkesi bu tartışmanın klasik ifadelerinden biridir: medeni bir toplumda bireyin iradesine rağmen güç kullanılmasının temel meşru gerekçesi başkalarına verilecek zararın önlenmesidir (Mill, 1859: 5-18). Bu ilke bütün hukuk sorunlarını tek başına çözmez; ancak liberal düşüncenin müdahale lehine değil özgürlük lehine bir başlangıç varsayımı kurduğunu gösterir.

Dolayısıyla hukuk özgürlüğü ortadan kaldırmak için değil, özgürlüklerin birlikte var olabilmesini sağlamak için gereklidir. Hukukun zor sorusu şudur: Benim özgürlüğüm nerede biter ve diğer insanın hakkı nerede başlar? Liberal hukuk düzeni bu soruya tek bir ahlak anlayışını herkese dayatarak değil, mümkün olan en geniş bireysel özgürlük alanını eşit hak sahipleri arasında korumaya çalışarak cevap verir.

Bu noktada hukukun sınırlayıcı ve kurucu işlevlerini birlikte görmek gerekir. Hukuk bazı davranışları yasaklayarak özgürlüğü sınırlar; fakat aynı zamanda mülkiyet, sözleşme, kişilik hakları, özel hayat, örgütlenme ve adil yargılanma gibi alanları tanımlayarak özgür eylemin güvenli çerçevesini kurar. Bu nedenle liberal hukuk düşüncesinde mesele “hukuk mu özgürlük mü?” ikilemi değildir. Asıl mesele, hangi hukukun özgürlüğü mümkün kıldığı ve hangi hukukun iktidarın keyfîliğini örttüğüdür.

Hakların Yazılması Yetmez: Kurumsal Koruma Zorunluluğu

Bir hakkın anayasada veya kanunda yazılı olması, o hakkın gerçekten korunduğu anlamına gelir mi? Hayır. Çünkü hakların kâğıt üzerinde tanınması ile insanların o haklardan fiilen yararlanabilmesi birbirinden farklıdır.

İfade özgürlüğünü anayasal güvence altına alabilirsiniz. Fakat ifade özgürlüğünü ihlal eden devlet işlemini denetleyebilecek bağımsız bir mahkeme yoksa bu güvence zayıflar. Adil yargılanma hakkını kabul edebilirsiniz. Fakat yargı yürütmeden bağımsız değilse hakkın kendisi tartışmalı hale gelir. Ayrımcılığı yasaklayabilirsiniz. Fakat ayrımcılığa uğrayan kişinin başvurabileceği etkili bir mekanizma yoksa yasak büyük ölçüde normatif bir temenni olarak kalabilir.

İşkenceyi, keyfî gözaltını veya özel hayata hukuka aykırı müdahaleyi yasaklayabilirsiniz. Fakat ihlalleri soruşturacak bağımsız kurumlar ve etkili yaptırımlar yoksa devletin kendi kendisini sınırlamasını beklemek zorunda kalırsınız. Oysa liberal hukuk devleti tam olarak bunu reddeder. Hak, onu koruyacak mekanizma olmadan eksiktir.

Bu nedenle özgürlüklerin gerçek güvencesi yalnızca hakların tanınması değildir. Hakların ihlal edildiği anda harekete geçebilecek bağımsız ve etkili kurumların bulunmasıdır. Bağımsız mahkemeler, anayasa yargısı, yargısal denetim, kuvvetler ayrılığı, savunma hakkı, etkili başvuru yolları, ombudsmanlık ve insan hakları kurumları bu nedenle önemlidir. Bunlar devletin hareket alanını gereksiz yere daraltan bürokratik engeller değildir. Bunlar özgürlüğün kurumsal altyapısıdır.

Kurumsal korumanın yalnızca kurumların kâğıt üzerindeki varlığıyla ölçülemeyeceği de açıktır. Mahkemenin mevcut olması fakat bağımsız olmaması; başvuru yolunun bulunması fakat erişilemez olması; kararın verilmesi fakat uygulanmaması aynı sorunun farklı biçimleridir. Etkili koruma, başvurunun erişilebilirliğini, karar vericinin bağımsızlığını, uygun giderimin sağlanmasını ve kararın fiilen uygulanmasını birlikte gerektirir. Bu nedenle hukuk devletinde kurumların sayısından çok, hak ihlali karşısında gerçekten işleyip işlemedikleri belirleyicidir.

Güç Eşitsizliği Karşısında Hukuk

Hukukun neden vazgeçilmez olduğunu anlamanın yollarından biri de hukukun olmadığı bir dünyada kimin ayakta kalabileceğini düşünmektir. Güçlü insanın başka araçları vardır. Parası, makamı, çevresi, siyasal ilişkileri, toplumsal statüsü veya kamuoyu oluşturma kapasitesi olabilir. Güçsüz insanın ise çoğu zaman bunların hiçbiri yoktur. Onun elindeki en önemli şey, “Benim de hakkım var” diyebilmesidir.

Bir yurttaşın karşısında bütün kurumsal kapasitesiyle devleti düşünelim. Bir tarafta polis, bürokrasi, bütçe, kamu gücü ve yaptırım yetkisi vardır. Diğer tarafta tek bir insan. Maddi güç bakımından bunların eşit olduğunu söylemek mümkün değildir. Fakat hukuk o kişiye olağanüstü bir cümle kurabilme imkânı verir: “Devlet olabilirsin; ama bunu bana yapamazsın.”

Hukuk devletinin medeniyet açısından belki de en büyük başarısı budur: Tek bir insanın, devasa bir siyasal örgütlenmenin karşısında yalnızca insan ve hak sahibi olduğu için sınır çizebilmesi. Bu nedenle hukukun zayıflamasının bedelini herkes aynı anda ve aynı ölçüde ödemez. İlk bedeli çoğu zaman siyasal, ekonomik veya toplumsal gücü daha az olanlar öder: azınlıklar, engelliler, yoksullar, göçmenler, muhalifler, dışlananlar ve çoğunluğa benzemeyenler. Hukuk onlar için soyut bir teori değildir. Güç eşitsizliği karşısındaki son ortak dildir.

Eşitlik ilkesinin hukuk devletindeki önemi de buradan doğar. Genel ve tarafsız görünen bir kuralın uygulanması bazı grupları sistematik biçimde haklardan yoksun bırakıyorsa yalnızca biçimsel eşitlik yeterli olmayabilir. Çağdaş insan hakları hukukunun ayrımcılık yasağı ve etkili koruma anlayışı, hukukun üstünlüğünü toplumdaki güç asimetrilerinden tamamen kopuk düşünmemenin gereğine işaret eder. Hukukun evrenselliği, herkesin aynı cümleye tabi olmasından ibaret değil; herkesin eşit hak sahibi olarak hukuk düzenine erişebilmesini de gerektirir.

Ulusal Sınırın Ötesinde Hukuk: İnsan Haklarının Evrenselleşmesi

Fakat insanlık zaman içerisinde daha zor bir soruyla karşılaştı: Ya insanın hakkını ihlal eden kendi devleti ise? Daha da önemlisi, ya devletin kendi hukuk düzeni bu ihlali önlemiyor, hatta meşrulaştırıyorsa?

İnsan haklarının uluslararasılaşmasının tarihsel önemi burada ortaya çıkar. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ve totaliter rejimlerin yarattığı büyük yıkım, bireyin temel haklarının yalnızca devlet ile kendi yurttaşı arasındaki bir “iç mesele” olarak görülemeyeceği yönündeki düşünceyi güçlendirdi. 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan gelen onurunu ve eşit, devredilemez haklarını evrensel bir normatif dil içinde ifade eden tarihsel dönüm noktalarından biri oldu (United Nations, 1948).

Ardından Birleşmiş Milletler sistemi içinde geliştirilen insan hakları sözleşmeleri ve bölgesel insan hakları mekanizmaları, insan haklarının korunmasını giderek devletin münhasır alanının dışına taşıdı. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme devletlere yalnızca haklara saygı gösterme değil, ihlaller karşısında etkili başvuru yolları sağlama yükümlülüğü de yüklemektedir (United Nations, 1966). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de etkili başvuru hakkını ayrı bir güvence olarak düzenler (Council of Europe, 1950).

Buradaki temel fikir son derece güçlüdür: İnsan, yalnızca bir devletin yurttaşı olduğu için değil, insan olduğu için hak sahibidir. Dolayısıyla devlet, insan haklarının kaynağı olmadığı gibi onların tek yorumcusu ve son hakemi de olmamalıdır. Bu anlayış, klasik liberalizmin iktidarı sınırlandırma fikrinin uluslararası düzeyde genişlemesi olarak okunabilir.

Bu yaklaşım ulusal hukuk düzenlerini değersizleştirmez. Aksine uluslararası insan hakları mekanizmalarının etkili çalışması çoğu zaman öncelikle ulusal kurumların hakları koruyabilmesine bağlıdır. Uluslararası denetim, ideal durumda ulusal yargının yerine geçen ilk merci değil, ulusal korumanın yetersiz kaldığı durumlarda onu tamamlayan ek bir güvence işlevi görür. Bu nedenle mesele ulusal egemenlik ile insan hakları arasında basit bir tercih yapmak değildir. Asıl mesele, egemenliğin insan onurunun ve temel hakların üzerinde sınırsız bir yetkiye dönüşmesini engelleyecek çok katmanlı bir koruma düzeni kurmaktır.

Bu çok katmanlılık liberal sınırlı iktidar düşüncesiyle uyumludur. Eğer iktidarın tek elde toplanması ulusal düzeyde risk yaratıyorsa, insanın en temel haklarının korunmasının yalnızca ihlalde bulunabilecek devletin nihai değerlendirmesine bırakılması da benzer bir yapısal sorun doğurur. Uluslararası koruma bu nedenle kusursuz olduğu için değil, denetimin tek merkezde toplanmasını önleyen ek bir güvence olduğu için değerlidir.

Etkili Başvuru: Hakkın Gerçeklik Testi

Hukuk devleti açısından belki de en basit fakat en güçlü test şudur: Bir insanın hakkı ihlal edildiğinde ne olur? Nereye gider? Kime başvurur? Başvurusunu inceleyecek kurum bağımsız mıdır? Devleti haksız bulabilir mi? Kararı uygulanır mı? İhlali durdurabilir mi? Zararı giderebilir mi? Ve aynı ihlalin tekrarını önleyebilir mi?

Bu soruların cevabı yoksa, kataloglarda yüzlerce hak bulunmasının anlamı sınırlıdır. Bu nedenle modern insan hakları hukukunda etkili başvuru hakkı başlı başına temel bir güvence haline gelmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 8. maddesi, temel hakları ihlal edilen herkesin yetkili ulusal mahkemeler önünde etkili bir giderime sahip olması gerektiğini belirtir (United Nations, 1948). Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 2(3). maddesi taraf devletlere etkili başvuru sağlama yükümlülüğü getirirken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesi de Sözleşme hakları ihlal edilen kişiler için ulusal makam önünde etkili bir başvuru yolunu güvence altına alır (United Nations, 1966; Council of Europe, 1950).

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, bu yükümlülüğün yalnızca bir başvuru makamının kâğıt üzerinde varlığıyla sınırlı olmadığını; ihlallerin soruşturulması, uygun giderimin sağlanması ve tekrarının önlenmesine yönelik tedbirlerle bağlantılı olduğunu vurgulamaktadır (Human Rights Committee, 2004). Böylece “hak” ile “giderim” arasındaki ilişki, insan haklarının normatif ilanından uygulamadaki korunmasına geçişin temel halkalarından biri haline gelir.

Hakların gerçekliği, ihlal anında sınanır. Korunamayan hak, zamanla iktidarın saygı göstermeyi tercih ettiği bir beklentiye dönüşür. Liberal hukuk devleti ise hakları iktidarın tercihine bırakmaz. Hak sahibi kişinin, devletin iyi niyetinden bağımsız olarak harekete geçirebileceği bir hukuk mekanizmasına sahip olması gerekir.

Hakların Güvencesi: Beş Halkalı Bir Koruma Zinciri

Bu noktada hukuk devletinin yapısını birbirini tamamlayan bir güvence zinciri olarak düşünmek mümkündür. İlk halka haktır: İnsan, yalnızca insan olması ve eşit bir hukuk öznesi olarak kabul edilmesi nedeniyle belirli temel hak ve özgürlüklere sahiptir. İkinci halka hukuka uygun kanundur: Siyasal iktidarın ürettiği kurallar, bu hakları keyfî biçimde ortadan kaldırmamalı ve anayasal ya da daha üstün hukuk normlarıyla uyumlu olmalıdır.

Üçüncü halka bağımsız kurumdur. Hak ihlal edildiğinde, ihlal iddiasını iktidarın günlük siyasal çıkarlarından bağımsız biçimde değerlendirebilecek bir merci bulunmalıdır. Dördüncü halka etkili denetimdir. Kurumun yalnızca var olması değil, delillere ulaşabilmesi, tarafları dinleyebilmesi, hukuka aykırılığı tespit edebilmesi ve uygun giderimi sağlayabilmesi gerekir. Beşinci halka ise bağlayıcı ve uygulanan karardır. Kararı uygulamayan bir sistemde yargısal veya idari denetim sembolikleşir.

Bu halkalardan herhangi biri koptuğunda özgürlüğün korunması zayıflar. Hak var ama hukuk onu korumuyorsa hak kırılgandır. Kanun var ama daha üstün hukuk ilkeleriyle sınırlandırılmıyorsa kanun baskının aracına dönüşebilir. Mahkeme var ama bağımsız değilse denetim görünüşte kalır. Karar var ama uygulanmıyorsa adalet kâğıt üzerinde kalır. Ulusal mekanizma işlemiyor ve hiçbir tamamlayıcı güvence bulunmuyorsa birey yeniden devletin tek taraflı iradesine terk edilir.

Bu nedenle özgür toplumun formülü yalnızca hak + kanun değildir. Daha güçlü bir yapı gerekir: hak + hukuka uygun kanun + bağımsız kurum + etkili denetim + bağlayıcı ve uygulanan karar. Özgürlüğün kurumsallaşması budur. Bu formül, liberal hukuk teorisinin bütün çeşitliliğini tek bir modele indirgeme iddiası taşımamaktadır. Daha sınırlı bir amaçla, temel hakların pratikte korunabilmesi için normatif ve kurumsal unsurlar arasındaki bağı görünür kılan analitik bir çerçeve önermektedir.

Bu çerçeve aynı zamanda hukuk devleti ile insan hakları arasındaki ilişkinin neden birbirinden koparılamayacağını açıklar. Hukuk devleti haklardan bağımsız yalnızca düzenli yönetim olarak anlaşılırsa son derece düzenli fakat baskıcı bir kanunilik ortaya çıkabilir. İnsan hakları ise kurum ve yaptırım mekanizmalarından koparıldığında yüksek ahlaki ideallerin ilanına dönüşebilir. Özgürlük, bu iki alanın birbirini tamamladığı yerde güçlenir.

“Bir Gün Bize de Lazım Olur” Yetmez

İşte bu nedenle hukuku “Bir gün bize de lazım olur” diye savunmak yeterli ve doğru değildir. Çünkü bu düşüncenin merkezinde hâlâ biz varız. Oysa hukukun ahlaki değeri, bizden bağımsız olarak başkasının da hak sahibi olduğunu kabul ettiğimiz anda ortaya çıkar.

Haksızlığa uğrayan biz olmadığımızda; susturulan düşünce bizim düşüncemiz olmadığında; yargılanan kişi sevmediğimiz biri olduğunda; ayrımcılığa uğrayan insan bize benzemediğinde; devletin yetkisini aşmasının sonucu bize dokunmadığında hâlâ hukuku savunuyor muyuz? Asıl mesele budur.

Çünkü ben yalnızca yarın bana lazım olabileceği için sizin özgürlüğünüzü savunuyorsam, gerçekte özgürlüğü değil kendi gelecekteki çıkarımı savunuyorum. Liberal hak anlayışı bundan daha ileri bir şey söyler: Sizin hakkınızı, benim işime yaradığı için değil, sizin hakkınız olduğu için savunmalıyım. İnsan haklarının evrenselliğinin anlamı da budur.

Bu tutum, hakların karşılıklılık esasına dayanan bir siyasal pazarlığa indirgenmesini de önler. Bir insanın ifade, inanç, adil yargılanma veya eşitlik hakkını savunmak için onun bizimle aynı görüşte olmasını beklediğimiz anda hakkın evrenselliği zedelenir. Liberal hukuk düzeninin ahlaki sınavı, hakların dostlara değil rakiplere; çoğunluğa değil azınlığa; güçlüye değil güçsüze uygulandığı anda verilir.

Sonuç

Hukuk kusursuz değildir. Mahkemeler yanlış karar verebilir. Hâkimler hata yapabilir. Yasalar adaletsiz olabilir. Ulusal ve uluslararası kurumlar zaman zaman kendilerinden beklenen işlevi yerine getiremeyebilir. Fakat bundan çıkarılacak sonuç hukukun, mahkemelerin veya denetim mekanizmalarının gereksiz olduğu değildir. Tam tersine, insanın hata yapabilen bir varlık olması iktidarın denetlenmesini daha gerekli kılar.

Bir mahkemenin yanlış karar verebilmesi bağımsız mahkemeye ihtiyacımız olmadığı anlamına gelmez. Bir insan hakları kurumunun zaman zaman yetersiz kalması insan hakları mekanizmalarını ortadan kaldırmayı değil, onları daha bağımsız ve etkili hale getirmeyi gerektirir. Kusurlu kurumların alternatifi kurumsuzluk değildir; daha güçlü kurumlardır. Çünkü denetim mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı yerde ortaya çıkan boşluğu özgürlük doldurmaz. Çoğu zaman güç doldurur.

Liberal düşüncenin büyüklüğü, kusursuz yöneticiyi aramamasındadır. Onun yerine sınırlı iktidarı arar. İyi kralı değil, kralın bile aşamayacağı sınırı arar. İyi hükümeti değil, kötü bir hükümet geldiğinde dahi insanı koruyabilecek kurumları arar. Çoğunluğun merhametini değil, azınlığın hakkını arar. Devletin iyi niyetini değil, yurttaşın güvencesini arar.

Bu çalışma bu liberal sezgiyi çağdaş insan hakları düzeniyle birleştirerek özgürlüğün korunmasının beş halkalı bir yapı gerektirdiğini savunmuştur: hak, hukuka uygun kanun, bağımsız kurum, etkili denetim ve bağlayıcı ve uygulanan karar. Bu yaklaşımda kanun gerekli fakat yeterli değildir; hakların ilanı vazgeçilmez fakat tek başına etkisiz kalabilir; ulusal egemenlik meşru fakat sınırsız değildir; uluslararası denetim ise ulusal hukukun rakibi değil, belirli koşullarda onun tamamlayıcı güvencesidir.

Bu yüzden hukuk yalnızca kanun maddelerinden, mahkeme salonlarından, hâkimlerden ve avukatlardan oluşan teknik bir sistem değildir. Hukuk, çok daha temel bir medeniyet tercihidir: Hiçbir insanın özgürlüğünün başka bir insanın, çoğunluğun veya devletin keyfî iradesine bırakılamayacağına ilişkin evrensel bir ilkedir.

Hukuku bu yüzden korumalıyız. Bir gün bize de lazım olabileceği için değil. Bugün hiç tanımadığımız bir insanın, bizden farklı düşünen birinin, sevmediğimiz bir siyasetçinin, bir azınlığın veya toplumun en güçsüz bireyinin bile iktidarın karşısına geçip “Benim de haklarım var” diyebilmesini istediğimiz için.

Ama bunun için yalnızca hakları ilan etmek yetmez. Kanun yapmak da yetmez. Kanunun hukuka uygun olması, iktidarın hukukla sınırlandırılması ve hakkı koruyacak bağımsız ulusal ve uluslararası mekanizmaların var olması gerekir. Çünkü hakların gerçek gücü, metinlerde yazılı olmalarından değil, iktidar onları ihlal ettiğinde dahi korunabilmelerinden gelir.

Liberal bir toplumda hukuk yalnızca iktidarın kullandığı bir araç değil, aynı zamanda iktidarın önündeki çizgidir. Özgürlüğün güvencesi de bu çizginin varlığına, açıklığına ve gerektiğinde iktidara karşı uygulanabilmesine bağlıdır.

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