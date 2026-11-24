Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,

Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide.

İnsan çektiği acıda susup kalırken

bir Tanrı bağışladı bana, ne çektiğimi söyleyebilmeyi.

Goethe, Marienbad Ağıtı’nın başına koyduğu dizeler

“Geçmiş dünyadan bir yüz, şiirsel bir güzellik ve binlerce farklı insanın yakarışları.” Bu cümleyi yirmi bir yaşımda yazdım ve uzun yıllar benim olduğuna inandım. Bugün, bir cümlenin kime ait olduğu sorusunun bir kadının kime ait olduğu sorusu kadar boş olduğunu biliyorum; ikisini de bana aynı adam öğretti.

Onunla, adını vermeyeceğim bir taşra şehrinin üniversite kütüphanesinde karşılaştım. Kütüphanenin bodrumunda, süreli yayınların ciltlenip unutulduğu uzun bir salon vardı. Tavanı alçaktı, havası kül kokardı, duvarlarında da eski binadan kalma on dört demir meşalelik sıralanırdı. Hiçbirinde ateş yanmıyordu, ama ben o salonu hep on dört meşaleli salon diye andım. İhtiyar rafların arasında yürüyor, parmaklarını ciltlerin sırtında gezdiriyordu. Kör olduğunu, bir kitabı çekip kokladıktan sonra yerine ters koyduğunda anladım.

Benden bir şey okumamı istedi. Elimde Goethe’nin şiirlerinden bir seçki vardı; rastgele açtım, Marienbad Ağıtı çıktı. “Rastgele diye bir şey yoktur,” dedi, “ama okuyun.” Okudum. Bitirdiğimde gülümsüyordu; karşısındakinin kendisine baktığını bilen körlerin gülümsemesiyle.

“Kıza ne oldu, biliyor musunuz?” diye sordu.

Bilmiyordum. Anlattı. 1823 yazında Goethe yetmiş dördüne basmıştı, Ulrike von Levetzow on dokuzundaydı. İhtiyar şair evlenme teklifini kendi ağzıyla yapmaya cesaret edemedi, Weimar grandükünü aracı koydu; teklif geri çevrildi. Şiiri Bohemya’dan dönen arabanın içinde, bir haftada yazdı. “Buraya kadarını her edebiyat tarihi yazar,” dedi ihtiyar. “Yazmadıkları şudur: Kız hiç evlenmedi ve 1899 Kasımına kadar yaşadı. Ölümünden önce Goethe’nin mektuplarını gümüş bir tepside yaktırdığı, külün de onunla birlikte gömüldüğü rivayet edilir. Yetmiş altı yıl bir cevabın sahibi olarak yaşadı. Siz hiç bu kadar uzun süren bir hayır duydunuz mu?”

Sonra daha tuhaf bir şey söyledi. Aynı 1899 yılının Ağustosunda, dünyanın öbür ucunda, Buenos Aires’te bir çocuk doğmuştu. “Seksen bir gün,” dedi. “Ulrike ile o çocuk aynı dünyada seksen bir gün birlikte nefes aldı. Birbirlerinden haberleri olmadı. Çocuk büyüdü, kör oldu, bir kütüphanenin müdürü oldu ve yetmiş beşini geçmişken, düzyazısındaki neredeyse tek aşk hikâyesini yazdı. Kadının adını tahmin edersiniz.”

O gün Borges’in “Ulrica”sını okumamıştım; ihtiyar ezberden özetledi. Yaşı ilerlemiş Kolombiyalı bir hoca York’ta Norveçli bir kadına rastlar. Kadın uzun boylu, gri gözlüdür, siyahlar giyer. İngiltere’nin bir zamanlar Kuzeylilerin olduğunu ve onu yitirdiklerini söyler. Adamı Sigurd diye çağırır, adam ona Brynhild der. Karda yürürler, İngiltere’de çoktandır kalmamış bir kurdun ulumasını duyarlar, bir handa bir kez, yalnız bir kez birlikte olurlar. Borges hikâyesinin başına, epigraf olarak, Völsunga saga’nın yirmi yedinci bölümünden bir satır koymuştur; ihtiyar onu eski dilinde, tek nefeste söyledi: Hann tekr sverðit Gram ok leggr í meðal þeira bert. Sigurd kılıcı Gram’ı alır ve yalın halde aralarına koyar. “Aynı satır,” dedi ihtiyar, “bugün Cenevre’de, yazarın mezar taşında yazılıdır. Bir adam mezarına ancak hayatının özetini yazdırır.”

Tezini ondan sonra açtı. Ansiklopedilerin diline benzeyen kuru bir sesle konuşuyordu; onu dinlerken, hiç basılmamış bir ansiklopedinin “Ulrike” maddesini ezberden okuduğunu düşündüm.

Maddeye göre Ulrike, bir kadından önce bir olayın adıdır. Olay hep aynıdır: Kuzeyli bir yüz bir adama görünür, adam onu elde edemez yahut yalnız bir kez elde eder, sonra oturup yazar. Goethe’de olay Bohemya’da geçer ve bir ağıt bırakır. Borges’te York’ta geçer ve birkaç sayfalık bir hikâye bırakır. İhtiyara bakılırsa kayda geçmemiş Ulrike’ler kayda geçenlerden çoktur ve her biri ardında, sahibinin başka hiçbir vesileyle yazamayacağı kadar iyi bir sayfa bırakmıştır.

“Werther’i de sayın,” dedi. “Lotte, adını henüz bulamamış bir Ulrike’dir. Goethe aynı olayı iki kere yaşadı; yirmi beşinde bir roman, yetmiş dördünde bir ağıt çıkardı. İlkinde kahramanını öldürdü, ikincisinde kimse ölmedi. İnsan yaşlandıkça Ulrike’den sağ çıkmayı öğrenir. Demokritos buna gülerdi.”

“Peki kılıç?” diye sordum.

“Kılıcı kimin koyduğuna bakın,” dedi. “Sagada Sigurd koyar. Marienbad’da grandük, yani araya sokulan elçi. York’ta hiç kimse; orada kılıç kumdur, zamandır. Ama üçünde de kılıcın öbür adı aynıdır.”

Öbür adı söylemedi. Yüzünü bana çevirdi ve beklediğim, korktuğum şeyi sordu:

“Sizinki nasıldı?”

Benim de bir Ulrike’m vardı. Adı başkaydı; ona bu adı o gün, o salonda, ihtiyarın maddesine bir satır eklenebilsin diye ben verdim. Ellerini tanıyordum. Bazen, sadece bazen, o elleri hiç tanımamış olmayı diliyordum; çoğu zaman da varlığına duyduğum şükranla dört büklüm oluyordum. İhtiyar kulağını bana doğru eğmiş, körlüğün ona bağışladığı renklerin içinden bekliyordu. Kusursuz bir ciddiyetle yüzüne baktım. Baktığımı biliyor muydu, bilmiyorum.

Edecek tek bir kelimem yoktu. Yirmi bir yaşında bir adam olarak o gün o kütüphanede öldüm. Salondan çıkan, onun yerine yazmaya başlayan biriydi.

İlk sayfayı aynı gece yazdım. Sonraki yıllarda bodrumu aradım; süreli yayınlar yeni binaya taşınmış, salon depo yapılmıştı. Görevliler kör bir okuyucu hatırlamadılar. Çok sonra, kör bir Arjantinlinin Minotor üzerine yazdığı hikâyede, on dört sayısının sonsuz anlamına geldiğini bildiren bir dipnota rastladım. Salonun duvarlarını o zaman anladım. Meşaleliklerin sayısı bir sayı olmaktan çıkmıştı; her biri henüz yazılmamış bir Ulrike’yi bekliyordu ve bu yüzden hiçbiri yanmıyordu.

Kılıcın öbür adını bulmam uzun yıllarımı aldı. Sigurd’un kadınla arasına koyduğu şey ile Goethe’nin arabada, Borges’in karanlıkta, benim o gece masamda elime aldığım şey aynıdır. Ulrike’yi bizden ayıran, onu anlatabilmemizdir; anlatabildiğimiz hiçbir kadının yanında uyumadık. O gün ihtiyara verecek bir cümlem olsaydı bu sayfayı yazmam gerekmezdi ve korkarım Ulrike diye biri de olmazdı.

Maddenin sonuna eklenecek satırı şimdi biliyorum, ama dikte edeceğim kimse kalmadı. Bu on dört meşaleli salonun kül kokulu karanlığında uykuya dalmak istiyorum.

Deyr fé, deyja frændr,

deyr sjalfr it sama;

ek veit einn, at aldrei deyr:

dómr um dauðan hvern.

Mal ölür, hısım ölür,

insan kendi de ölür;

bir şey bilirim, hiç ölmeyen:

her ölünün ardından verilen hüküm.

Hávamál, 77