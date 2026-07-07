İktidar Eşiği Korkusu ve Kurucu Parti Paradoksu

Cumhuriyet Halk Partisi Üzerinden Kurumsal Bir Siyaset Teorisi Önerisi

Özet

Bu çalışma, Türkiye siyasal hayatının merkez aktörlerinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) siyasal davranışlarını klasik parti teorilerinin ötesinde açıklamayı amaçlamaktadır. Siyaset bilimi literatüründe partiler genellikle Downs’un (1957) rasyonel tercih modeli veya Duverger (1954), Sartori (1976) ve Panebianco (1988) çizgisindeki örgütsel ve rekabetçi parti teorileriyle analiz edilmektedir. Ancak CHP örneği, bu yaklaşımların açıklama gücünü aşan biçimde, iktidara yaklaşma dönemlerinde yoğunlaşan kurumsal gerilimler üretmektedir.

Bu bağlamda çalışma, “İktidar Eşiği Korkusu”[1] kavramını geliştirerek, kurucu partilerin iktidar olasılığı arttıkça yaşadığı kimlik dönüşümü, örgütsel gerilim ve kurumsal parçalanma eğilimlerini açıklayan yeni bir teorik çerçeve önermektedir.

Anahtar Kelimeler

Siyasal partiler, kurucu parti, Türkiye siyaseti, kurumsal teori, parti davranışı, iktidar eşiği korkusu

The Fear of Power Threshold and the Paradox of Being the Founding Party

An Institutional Political Theory Analysis over the Experience of Republican People’s Party

Abstract

This study aims to explain the political behavior of the Republican People’s Party (CHP), one of the central actors of Turkish political life, beyond the framework of classical party theories. In the political science literature, political parties are generally analyzed through Downs’s (1957) rational choice model or through organizational and competitive party theories developed along the lines of Duverger (1954), Sartori (1976), and Panebianco (1988). However, the case of the CHP produces institutional tensions that exceed the explanatory capacity of these approaches, particularly during periods when the party approaches the possibility of gaining power.

Within this framework, the study develops the concept of “Fear of the Threshold of Power” and proposes a new theoretical framework for explaining the tendencies of founding parties to experience identity transformation, organizational tensions, and institutional fragmentation as their probability of attaining power increases.

Keywords: Political parties; Founding party; Turkish politics; Institutional theory; Party behavior; Fear of the Threshold of Power

Giriş

Siyaset bilimi literatürü, siyasi partileri demokratik rekabetin temel aktörleri olarak ele alır. Downs partileri rasyonel aktörler olarak tanımlayarak temel motivasyonlarını iktidar kazanma ve oy maksimizasyonu üzerinden açıklar[2]. Sartori ise parti sistemlerini rekabet düzeyi ve sistematik yapı üzerinden sınıflandırır[3] .

Bununla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi bu teorik çerçevelerin tam olarak açıklayamadığı bir davranış örüntüsü sergilemektedir. CHP yalnızca bir seçim partisi değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu siyasal ve kurumsal hafızasının taşıyıcısıdır. Bu durum, partinin davranışlarını klasik rasyonel seçim modellerinden farklılaştıran temel faktördür.

Bu çalışma, bu farklılığı açıklamak üzere “İktidar Eşiği Korkusu” kavramını geliştirmekte ve CHP örneği üzerinden kurucu partilerin iktidar davranışlarını yeniden yorumlamaktadır.

Kuramsal Arka Plan

Parti teorileri literatüründe üç ana yaklaşım öne çıkmaktadır:

Rasyonel tercih yaklaşımı (Downs, 1957)[4]: Partileri oy ve iktidar maksimizasyonu yapan aktörler olarak tanımlar.

Partileri oy ve iktidar maksimizasyonu yapan aktörler olarak tanımlar. Örgütsel yaklaşım (Panebianco, 1988; Michels, 1911)[5]: Parti içi iktidar ilişkilerini ve oligarşik eğilimleri vurgular.

Parti içi iktidar ilişkilerini ve oligarşik eğilimleri vurgular. Sistem teorisi (Sartori, 1976):[6] Parti rekabetini sistem düzeyinde analiz eder.

Ancak bu literatür, bazı partilerin iktidara yaklaşırken neden içsel olarak destabilize olduğunu yeterince açıklamamaktadır. Özellikle kurucu partilerde gözlenen “iktidar eşiğinde artan iç gerilim” olgusu literatürde boşluk oluşturmaktadır.

İktidar Eşiği Korkusu: Kavramsal Çerçeve

Bu çalışmanın merkezinde yer alan “İktidar Eşiği Korkusu” kavramı, CHP’nin siyasal davranışlarını açıklamak üzere geliştirilmiş özgün bir teorik katkıdır. Kavram, yalnızca seçim stratejilerini değil, aynı zamanda kurumsal kimlik, tarihsel hafıza ve iktidar sorumluluğu arasındaki gerilimi açıklamayı hedeflemektedir.

3.1 Kavramın Tanımı

İktidar Eşiği Korkusu Nedir?

İktidar Eşiği Korkusu, bir siyasi partinin muhalefetteyken iktidarı hedeflemesine rağmen, iktidara gerçek anlamda yaklaşmaya başladığında kendi içinde yoğunlaşan çatışmalar, bölünmeler ve yön arayışları yaşaması durumunu ifade eden siyasal bir kavramdır.

Bu korku, seçim kazanma korkusu değildir. Tam tersine, seçim kazanmanın beraberinde getireceği sorumluluklardan, dönüşüm zorunluluğundan ve tarihsel kimliğin aşınması ihtimalinden kaynaklanan kurumsal bir gerilimdir.

Bu kavramı daha akademik bir tanıma dönüştürmek istersek şöyle formüle edebiliriz:

İktidar Eşiği Korkusu: Bir siyasi partinin, iktidar olasılığı yükseldikçe artan yönetim sorumluluğu, kimlik dönüşümü ve iç güç paylaşımı baskıları nedeniyle kurumsal bütünlüğünde gerilim ve parçalanma eğilimleri göstermesi durumudur.

Muhalefette bulunan partiler için siyaset çoğu zaman eleştirmek, ideal hedefler ortaya koymak ve toplumsal talepleri temsil etmek üzerinden yürür. Ancak iktidar, eleştirinin yerini karar almaya; ideallerin yerini öncelik belirlemeye; söylemin yerini uygulamaya bırakır.

İktidar eşiğine yaklaşan partiler şu sorularla yüzleşmek zorunda kalır:

İktidara geldiğimizde hangi politikaları uygulayacağız?

Parti içindeki farklı eğilimlerden hangisi belirleyici olacak?

Tarihsel kimliğimizi korurken değişime ne kadar izin vereceğiz?

İktidarın gerektirdiği pragmatizm ile ideolojik ilkeler arasında nasıl bir denge kuracağız?

İşte bu soruların yarattığı baskı, bazı partilerde iktidar yolunda birleştirici olmak yerine ayrıştırıcı bir etki yaratabilir.

Bu nedenle İktidar Eşiği Korkusu’nun temel belirtisi, seçim yenilgilerinden sonra değil, seçim kazanma ihtimalinin güçlendiği dönemlerde ortaya çıkan iç krizlerdir.

Kavramın özü şu cümlede özetlenebilir:

“Muhalefette kalmanın maliyeti ile iktidar olmanın sorumluluğu arasında sıkışan siyasi örgütlerin yaşadığı kurumsal gerilim.”

Özellikle kurucu partiler, ideolojik hareketler ve güçlü tarihsel hafızaya sahip siyasi örgütlerde bu durum daha belirgin görülür. Çünkü bu tür partiler için iktidar yalnızca bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda kendi tarihsel kimliklerinin yeniden tanımlanması anlamına gelir.

Bu nedenle İktidar Eşiği Korkusu, bir partinin iktidarı istememesi değil; iktidarın kendi kimliği üzerinde yaratacağı değişimden duyduğu kurumsal kaygıdır.

Bu tanım, kavramın yalnızca bireysel psikolojiye indirgenemeyeceğini, aksine kurumsal hafıza ve tarihsel kimlik ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir.

Bunu daha sistematik biçimde ifade etmek gerekirse:

İktidar Eşiği Korkusu, bir siyasi partinin iktidar olasılığı arttıkça yönetim sorumluluğu, örgütsel güç paylaşımı ve kimlik dönüşümü baskıları nedeniyle kurumsal bütünlüğünde gerilim ve parçalanma eğilimleri göstermesidir.

3.2 Teorik Konum

İktidar Eşiği Korkusu üç literatür boşluğunu hedefler:

Rasyonel tercih teorilerinin kurumsal kimlik maliyetlerini ihmal etmesi Örgütsel teorilerin kimlik dönüşümünü ikincil değişken olarak ele alması Kurucu parti literatürünün iktidar eşiğinde oluşan kırılmaları sistematikleştirmemesi

Bu nedenle kavram, mevcut literatüre alternatif değil, üçüncü bir analitik katman olarak önerilmektedir.

İktidar Eşiği Korkusunun Kuramsal Temelleri

Bu çalışmada önerilen İktidar Eşiği Korkusu kavramı, mevcut parti teorilerine alternatif olmaktan ziyade, onların açıklama kapasitesini tamamlamaya yönelik kavramsal bir öneri niteliği taşımaktadır. Kavram, farklı kuramsal geleneklerden beslenmekle birlikte, bunların hiçbirinin doğrudan açıklayamadığı bir davranış örüntüsünü açıklamayı amaçlamaktadır.

Bu bağlamda kavramın beslendiği ilk teorik alan, tarihsel kurumsalcılıktır. Tarihsel kurumsalcılık, siyasal kurumların yalnızca güncel aktörlerin tercihleriyle değil, aynı zamanda geçmişten devraldıkları kurumsal miras tarafından da şekillendiğini ileri sürmektedir. Douglass North[7]‘un kurumların tarihsel bağımlılığı (path dependence) yaklaşımı, örgütlerin geçmişte geliştirdikleri davranış kalıplarının sonraki dönemlerde de karar alma süreçlerini etkilediğini göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında, CHP’nin kurucu parti kimliği yalnızca tarihsel bir aidiyet değil, aynı zamanda güncel siyasal davranışlarını etkileyebilecek kurumsal bir miras olarak değerlendirilebilir.

İkinci teorik dayanak, James G. March ve Johan P. Olsen tarafından geliştirilen “Uygunluk Mantığı” (Logic of Appropriateness)[8] yaklaşımıdır. Bu yaklaşıma göre kurumlar her zaman maliyet–fayda hesabıyla hareket etmezler; çoğu zaman “biz nasıl bir kurumuz?” sorusuna verdikleri cevaba uygun davranışlar geliştirirler. Başka bir ifadeyle, kararlar yalnızca çıkar hesaplarının değil, kurumsal kimliğin de ürünüdür. İktidar Eşiği Korkusu kavramı da bu noktada devreye girmektedir. Çünkü kurucu partiler için iktidar, yalnızca seçim kazanmak değil, aynı zamanda kendi tarihsel kimliklerini yeniden tanımlamayı gerektiren bir süreçtir.

Bu yaklaşım, rasyonel tercih teorisini bütünüyle reddetmemektedir. Aksine, Anthony Downs’un siyasal partileri oy ve iktidar maksimizasyonu yapan aktörler olarak tanımlayan yaklaşımını,[9] kurumsal kimlik ve tarihsel hafıza değişkenleriyle tamamlamayı önermektedir.

Benzer biçimde Samuel P. Huntington, siyasal kurumların istikrarını yalnızca hukuki düzenlemelerle değil, tarihsel olarak geliştirdikleri kurumsallaşma düzeyiyle açıklamaktadır[10].

Son olarak, Alexis de Tocqueville’in demokrasi analizleri de bu çalışmanın teorik zeminini desteklemektedir. Tocqueville, demokratik kurumların yalnızca anayasal düzenlemelerle değil, tarihsel alışkanlıklar ve siyasal kültür tarafından da şekillendiğini vurgulamaktadır.[11]

4.1 Liberal Kurumsal ve Klasik Liberal Yaklaşımın Katkısı

İktidar Eşiği Korkusu kavramı yalnızca kurumsal ya da örgütsel teori literatürüne değil, aynı zamanda klasik liberal siyaset düşüncesine de temas eden bir açıklama düzeyi sunmaktadır.

Friedrich Hayek[12], siyasal ve ekonomik düzenin merkezi planlama yerine kendiliğinden oluşan kurumsal süreçler üzerinden geliştiğini savunur. Bu yaklaşım, siyasal partilerin de yalnızca stratejik aktörler değil, aynı zamanda tarihsel olarak oluşmuş kurumsal reflekslere sahip yapılar olduğunu ima eder.

Karl Popper[13], açık toplum içinde iktidarın sürekli denetlenebilir olması gerektiğini vurgular.

Alexis de Tocqueville, demokratik davranışın siyasal kültür ve tarihsel alışkanlıklarla şekillendiğini ileri sürer.

Türkiye liberal düşünce geleneğinde Atilla Yayla[14], devlet merkezli yapının siyasal rekabeti sınırladığını savunur.

Bu yaklaşım hattı, İktidar Eşiği Korkusu kavramını yalnızca örgütsel bir problem değil, aynı zamanda devlet, özgürlük ve kurumsal dönüşüm ilişkisi içinde okunabilecek daha geniş bir siyaset teorisi problemi haline getirmektedir.

4.2. Kurucu Parti Paradoksu

Kurucu partiler, sıradan seçim partilerinden farklı olarak devletin kuruluş sürecine doğrudan bağlı tarihsel aktörlerdir. İsmet İnönü döneminde şekillenen CHP kurumsal yapısı, partiyi yalnızca siyasal rekabet alanına değil, devletin süreklilik hafızasına da yerleştirmiştir.Bu durum, partiyi iki farklı rol arasında konumlandırmaktadır:

Demokratik rekabet aktörü

Kurucu devlet hafızasının taşıyıcısı

Bu ikili yapı, iktidar süreçlerinde yapısal bir gerilim üretmektedir.

Tarihsel Örüntü ve Ampirik Gözlem

CHP’nin tarihsel davranışları incelendiğinde, iç gerilimlerin özellikle iktidar ihtimalinin yükseldiği dönemlerde yoğunlaştığı görülmektedir.

1960’lar: Koalisyon ve kurumsal yeniden konumlanma

1970’ler: İdeolojik dönüşüm ve kadro çatışmaları

1990’lar: Örgütsel parçalanma ve yeniden yapılanma

2000 sonrası: Liderlik ve kimlik tartışmaları

Bu örüntü, klasik örgütsel rekabet teorilerinin ötesinde bir yapısal davranış modeline işaret etmektedir.

Koalisyon Davranışı: 1999 Örneği

1999 yılında CHP, Bülent Ecevit liderliğinde kurulan azınlık hükümetine katılmamış ancak dışarıdan destek vermiştir. Bu durum, klasik koalisyon teorilerinin öngördüğü tam katılım modelinden sapma göstermektedir.

Bu tercih, yalnızca stratejik değil, aynı zamanda kurumsal sorumluluk riskinin minimize edilmesine yönelik bir davranış olarak değerlendirilebilir.

İktidar Eşiği: 2015 Koalisyon Süreci

2015 seçimleri sonrası oluşan parlamenter tablo, Türkiye siyasetinde nadir bir koalisyon ihtimali üretmiştir. Ahmet Davutoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yürütülen görüşmeler, bu ihtimalin somutlaştığı bir süreçtir.

Ancak koalisyonun kurulmamış olması, yalnızca politik uyumsuzlukla değil, kurumsal kimlik ve iktidar sorumluluğu arasındaki gerilimle de ilişkilendirilebilir.

Sonuç

Bu çalışma, CHP’nin siyasal davranışlarının yalnızca seçim performansı ile açıklanamayacağını, aynı zamanda kurucu kimlikten kaynaklanan yapısal bir gerilim içerdiğini göstermektedir.

Bu bağlamda temel sonuç şudur:

CHP’nin temel sorunu iktidar olamamak değil, iktidarın kurucu kimlik üzerinde yaratacağı dönüşümün kurumsal olarak yönetilememesidir.

İktidar Eşiği Korkusu, bu durumu açıklamak üzere geliştirilen ve kurucu partilerin modern demokrasi içindeki davranışlarını yeniden düşünmeye imkân veren yeni bir teorik çerçevedir.

Bu çalışma, bu boşluğu şu öneriyle doldurur:

Kurucu partiler için iktidar, yalnızca yönetim değişimi değil, aynı zamanda kurumsal kimliğin yeniden inşasıdır.

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Dipnotlar

[1] Kaya, Hasan, Star Gazaetesi Açık Görüş CHP ve iktidar eşiği korkusu: Kurucu partinin bitmeyen paradoksu

[2] Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy.

[3] Sartori, G. (1976). Parties and Party Systems.

[4] Downs, a.g.e.

[5] Robert Michels (1911); Angelo Panebianco (1988).

[6] Sartori, a.g.e

[7] Douglass North (1990).

[8] James G. March & Johan P. Olsen (1989).

[9] Anthony Downs (1957).

[10] Samuel P. Huntington (1968).

[11] Alexis de Tocqueville (1835).

[12] Hayek, Friedrich. The Constitution of Liberty.

[13] Popper, Karl. The Open Society and Its Enemies.

[14] Yayla, Atilla. Liberalizm.