Yeşil Dönüşüm Bir Tercih Değil, Türkiye’nin Yeni Ekonomik Rekabet Sınavıdır!

Dünya ekonomisi yeni bir dönüşümün eşiğinde. Bir zamanlar ülkelerin ekonomik gücü ucuz iş gücü, enerji kaynakları ve üretim kapasitesi üzerinden ölçülürken bugün bu göstergelere yeni bir kriter daha eklendi: Ne kadar temiz, verimli ve sürdürülebilir üretebildiğiniz.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen COP31, bu açıdan yalnızca bir çevre zirvesi olarak değerlendirilmemeli. Bu organizasyon, Türkiye’nin küresel ekonomik dönüşümde nasıl bir rol üstleneceğini tartışmak için de önemli bir fırsat sunuyor.

Çünkü artık dünya ticaretinde yalnızca kaliteli ve ucuz ürün üretmek yeterli olmayacak. Ürünün hangi enerjiyle, ne kadar karbon salımıyla ve hangi üretim standartlarıyla ortaya çıkarıldığı da rekabetin belirleyici unsurlarından biri haline geliyor.

Özellikle Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın 1 Ocak 2026 itibarıyla kesin uygulama dönemine geçmesi, bu dönüşümün artık teorik bir tartışma olmadığını gösteriyor.

Çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen gibi sektörlerde karbon emisyonları uluslararası ticaretin maliyet unsurlarından biri haline geliyor.

Bu gelişme Türkiye açısından son derece önemli. Çünkü Avrupa, Türk ihracatçısının en önemli pazarlarından biri. Üretim süreçlerini dönüştüremeyen işletmelerin gelecekte maliyet ve rekabet baskısıyla karşılaşması kaçınılmaz.

Burada mesele Avrupa’nın kurallarına uyum sağlamaktan ibaret değil. Mesele, Türk sanayisinin geleceğin ticaret düzeninde yerini koruması ve mümkünse rakiplerinin önüne geçmesidir.

Yine yeşil dönüşüm konuşulurken çoğu zaman büyük sanayi kuruluşları ve enerji şirketleri gündeme geliyor. Oysa Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin bu sürecin dışında kalması ciddi bir risk oluşturur.

Büyük şirketler kendi kaynaklarıyla enerji verimliliği yatırımları yapabilirken küçük işletmelerin finansmana, teknolojiye ve uzmanlığa erişimi aynı ölçüde kolay değil.

Bir tekstil atölyesinin enerji tüketimini azaltması, bir gıda işletmesinin üretim atıklarını değerlendirmesi veya bir lojistik şirketinin taşıma maliyetlerini düşürecek dijital sistemlere geçmesi yalnızca çevresel değil, ekonomik bir kazanımdır.

Bu nedenle yeşil dönüşüm politikaları, işletmelere yeni maliyetler yükleyen bir bürokratik süreç olarak değil, verimliliği ve rekabet gücünü artıran bir yatırım programı olarak tasarlanmalıdır.

Devlet burada önemli bir kolaylaştırıcı rol üstlenebilir. Uygun finansman, vergi teşvikleri, teknoloji yatırımları ve üniversite-sanayi iş birlikleriyle işletmelerin dönüşüm maliyeti azaltılabilir.

Ancak unutulmamalıdır ki hiçbir ekonomi sürekli kamu desteğiyle rekabetçi hale gelemez. Kalıcı başarı, özel sektörün yatırım yapabildiği ve girişimcinin önünü görebildiği bir piyasa düzeniyle mümkündür.

Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığı ise, dış ticaret dengesi ve üretim maliyetleri açısından önemli bir kırılganlık oluşturuyor. Enerji fiyatlarındaki her yükseliş, sanayicinin maliyetine, ihracatçının rekabet gücüne ve nihayetinde vatandaşın cebine yansıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji yatırımları yalnızca çevreyi koruma politikası olarak görülmemeli. Güneş, rüzgâr, enerji depolama, akıllı şebekeler ve enerji verimliliği, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltabilecek stratejik ekonomik araçlardır. Ancak enerji dönüşümünde de piyasa gerçeklerini göz ardı etmemeliyiz. Yatırımcıya öngörülebilir bir mevzuat, rekabetçi bir enerji piyasası ve uzun vadeli finansman imkânı sunulmadan bu dönüşümü hızlandırmak kolay olmayacaktır. Türkiye’nin ihtiyacı, kamu ve özel sektörün birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olduğu bir enerji ekonomisidir.

Özellikle, Antalya’daki COP31’in Türkiye’ye kazandıracağı en önemli değer, yalnızca uluslararası görünürlük olmayacaktır. Asıl başarı, bu organizasyonun yeni yatırımlara, teknoloji transferine, uluslararası ortaklıklara ve finansman imkânlarına dönüşmesiyle ölçülecektir.

Nitekim 12-13 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31 İş ve Yatırım Zirvesi‘nde 55’ten fazla ülkeden 1.500’ün üzerinde katılımcının bir araya gelmesinin beklenmesi, ekonomik fırsatın büyüklüğünü gösteriyor.

Türkiye bu platformu kullanarak yalnızca iklim diplomasisinin değil, yeşil sanayileşmenin ve yeni nesil yatırımların da merkezlerinden biri olmayı hedeflemelidir.

Burada liberal ekonomi perspektifinden özellikle vurgulanması gereken bir husus var: Yeşil dönüşüm, rekabeti ortadan kaldıran yeni bir devletçilik anlayışına dönüşmemelidir. Devlet kuralları belirlemeli, hukuki güvenliği sağlamalı ve yatırım ortamını iyileştirmelidir. Hangi teknolojinin, hangi işletmenin ve hangi yatırım modelinin başarılı olacağına ise mümkün olduğunca rekabetçi piyasa karar vermelidir.

Önümüzdeki dönemde ülkeler arasındaki ekonomik rekabet yalnızca ihracat rakamlarıyla değil, teknolojik kapasite, enerji verimliliği, üretim standartları ve yenilikçilikle de şekillenecek.

Türkiye’nin genç nüfusu, sanayi altyapısı, coğrafi konumu ve girişimci potansiyeli bu dönüşümde önemli avantajlar sunuyor.

Ancak bu avantajları değerlendirmek için günü kurtaran politikaların ötesine geçmek gerekiyor. İşletmelerin yatırım kararlarını kolaylaştıran, mülkiyet haklarını güvence altına alan, rekabeti güçlendiren ve teknoloji üretimini destekleyen bir ekonomik iklime ihtiyacımız var.

COP31’i de bu büyük dönüşümün başlangıç noktalarından biri olarak değerlendirmeliyiz.

Çünkü gelecekte ülkeler yalnızca ne kadar ürettikleriyle değil, nasıl ürettikleriyle de zenginleşecek.

Türkiye’nin önünde tarihi bir fırsat var. Yeşil dönüşümü yeni bir maliyet kalemi olarak görmek yerine, sanayisini güçlendirecek, ihracatını büyütecek ve küresel rekabette elini kuvvetlendirecek bir ekonomik sıçrama fırsatına dönüştürmek.