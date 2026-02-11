Kriz Üreten Bir Dünyada Güven Üreten Ülke Olmak

Dünya bu hafta yine karışık. Savaş haberleri, ateşkes çağrıları, diplomasi trafiği, belirsizlikler, müzakereler… Küresel gündem artık istisna değil, neredeyse sürekli bir kriz rejimi üretiyor. Ukrayna’dan Gazze’ye, Kızıldeniz’den Afrika’ya kadar uzanan geniş bir hatta dünya hâlâ sarsıntı içinde. Uluslararası sistem, uzun süredir “istikrar” değil, “kontrollü kaos” üreten bir yapıya dönüşmüş durumda. Kriz artık olağanüstü bir durum değil, küresel düzenin sıradan işleyiş biçimi haline gelmiş durumda.

Bu tabloyu Türkiye’den izlediğimizde mesele sadece dış politika başlığı değildir. Bu artık doğrudan bir ekonomi meselesidir. Çünkü Türkiye gibi üretimle, ihracatla, turizmle, lojistikle ve ticaretle büyüyen bir ülke için küresel istikrarsızlık yalnızca diplomatik risk değil; doğrudan refah riski anlamına gelir. Küresel sistemde yaşanan her sarsıntı, Türkiye ekonomisinin damarlarına doğrudan dokunan bir etki üretmektedir.

Savaş, uzakta olsa bile etkisi yakındır. Enerji fiyatını artırır. Navlun maliyetlerini yükseltir. Sigorta giderlerini şişirir. Ticaret yollarını pahalılaştırır. Turizmi tedirgin eder. Yatırımcıyı beklemeye alır. Finansmanı pahalılaştırır. Sermaye akışını yavaşlatır. Bunun faturası da doğrudan iç piyasaya çıkar. Raf fiyatına, üretim maliyetine, istihdama, dövize, enflasyona, büyümeye yansır. Kriz, coğrafî mesafe tanımaz; etkisini zincirleme biçimde her ülkenin mutfağına kadar taşır.

Bugün küresel ekonomi artık zincirleme etki üretmektedir. Bir bölgede çıkan kriz, başka bir bölgede maliyet artışı olarak ortaya çıkmakta; bir savaş, başka bir ülkede enflasyon olarak hissedilmektedir. Küreselleşme sadece ticareti değil, krizi de küreselleştirmiştir. Eskiden krizler bölgeseldi, şimdi küresel. Eskiden etkiler sınırlıydı, şimdi sistemik.

Tam da Türkiye ekonomisinin denge kurmaya, güven toplamaya, istikrar üretmeye çalıştığı bir dönemde dünya yine belirsizlik üretiyor. Dezenflasyon süreci, finansal disiplin, yatırım güveni, ihracat dengesi, mali istikrar gibi alanlarda toparlanma arayışı varken, küresel dalgalar bu süreci zorlaştırıyor. Bu nedenle Türkiye açısından mesele artık sadece iç politikalarla çözülebilecek bir alan değildir; küresel dalgalarla uyumlu, dirençli ve esnek bir iç denge mimarisi inşa edilmesi gerekmektedir.

Ama işin bir de daha derin boyutu var.

Türkiye artık sadece “etkilenen ülke” değildir. Aynı zamanda denge kurmak zorunda olan ülkedir. Coğrafya bunu dayatıyor. Enerji yolları burada. Ticaret koridorları burada. Göç hatları burada. Kriz bölgeleri burada. Jeopolitik fay hatları burada. Dünya karıştıkça Türkiye’nin önemi artıyor ama riski de büyüyor. Merkezde olmak, hem avantajdır hem sorumluluktur.

Bu nedenle Türkiye için soru artık “dünya ne yapıyor?” değildir. Asıl soru şudur: “Türkiye bu dalgalanma içinde nasıl sağlam kalır?”

Bu, sadece ekonomi politikası sorusu değil; aynı zamanda devlet kapasitesi, kurumsal yapı, yönetişim kalitesi ve toplumsal dayanıklılık sorusudur. Bu bir teknik mesele olduğu kadar, bir yönetim kültürü meselesidir. Bu bir bütçe hesabı olduğu kadar, bir güven mimarisi inşa etme meselesidir.

Bugün Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan şey sert sloganlar değil, günü kurtaran hamleler değil, kısa vadeli refleksler değil; uzun vadeli güven üretimidir. Çünkü ekonomi sadece matematik değildir; psikolojidir. Sadece rakam değildir; algıdır. Sadece veri değildir; duygudur. İnsanlar geleceğe inanmadığı bir ekonomide en doğru kararları bile riskli görür.

Ekonomi güvenle çalışır. Yatırımcı güvenle gelir. Piyasa güvenle açılır. Tüketici güvenle harcar. Üretici güvenle üretir. Banka güvenle kredi verir. Yabancı sermaye güvenle risk alır. Güvenin olmadığı yerde sistem tıkanır, akış donar, çark yavaşlar.

Güven yoksa en doğru politika bile çalışmaz. Güven varsa en zor şartlarda bile sistem ayakta kalır. Güven, görünmeyen ama her şeyi taşıyan bir kolon gibidir.

Dünya karışıkken Türkiye’nin en büyük gücü içeride istikrar üretebilmesidir. Hukukta öngörülebilirlik. Ekonomide şeffaflık. Kamuda disiplin. Piyasada adalet duygusu. Kurallı ekonomi. Hesap verebilir yönetim. Kurumsal akıl. Teknik kapasite. Bu yapı kurulduğunda dış dalgalar yıkıcı olmaz; sadece sarsıcı olur. Sistem çökmek yerine esner.

Bir başka gerçek daha var: Dünya kriz üretirken bazı ülkeler bundan fırsat da üretir. Tedarik zincirleri değişiyor. Ticaret yolları yeniden şekilleniyor. Üretim merkezleri kayıyor. Küresel sermaye güvenli liman arıyor. Türkiye bu dönüşümün tam merkezinde duruyor. Coğrafi konum, altyapı kapasitesi, üretim gücü ve pazar erişimi açısından tarihsel bir eşikte bulunuyor.

Bu yeni küresel düzende ülkeler ikiye ayrılıyor:

– Krizi sadece yaşayanlar

– Krizi yönetenler

Türkiye ya bu süreci stratejik avantaja çevirecek ya da dalganın içinde savrulacaktır.

İşte kritik eşik tam burada.

Türkiye için artık mesele sadece büyümek değil, sağlam büyümek. Sadece üretmek değil, sürdürülebilir üretmek. Sadece ihracat yapmak değil, değerli ihracat yapmak. Sadece yatırım çekmek değil, kalıcı yatırım çekmek. Sadece istihdam oluşturmak değil, nitelikli istihdam üretmek.

Ve en önemlisi: Sadece ekonomi yönetmek değil, güven yönetmek.

Çünkü modern dünyada en kıt kaynak para değildir, enerji değildir, hatta sermaye bile değildir. En kıt kaynak güvendir.

Dünya karışık olabilir. Dünya istikrarsız olabilir. Dünya kriz üretebilir. Ama Türkiye içeride güven üretebilirse, dışarıdaki fırtına yıkıcı olmaz. Çünkü güçlü sistemler krizden kaçmaz, krizi yönetir.

Çünkü ekonomi sadece rakamlarla değil, duygularla da çalışır. Güven duygusu varsa, piyasa ayakta kalır. Umut varsa, yatırım sürer. İnanç varsa, üretim devam eder. Toplum geleceğe inanıyorsa ekonomi nefes alır.

Son söz şudur:

Dünya yine karışıyor. Ama Türkiye’nin artık karışıklıkla büyümeyi öğrenmesi gerekiyor.

Çünkü bu coğrafyada “sakin dünya” lüksü yok.

Bu topraklarda güçlü olmak; kriz varken ayakta kalabilmek, dalga varken yön tutabilmek, kaos varken denge kurabilmek demektir.

Türkiye ekonomisinin önündeki asıl sınav da tam olarak budur:

Kriz üreten bir dünyada, güven üreten bir ülke olabilmek.

Doç. Dr. Hasan Bardakçı, Harran Üniversitesi