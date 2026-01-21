Ana SayfaMANŞET

Donald Trump’a Nobel Barış ödülünü verin

Hasan Bardakçı
Hasan Bardakçı
0 yorum

Dünya, son yıllarda barıştan çok “kriz yönetimiyle ayakta kalma” döneminden geçiyor. Savaşlar, vekâlet çatışmaları, tehditkâr lider söylemleri ve kontrolsüz güç gösterileri artık istisna değil, neredeyse yeni normal. Bu ortamda küresel siyasetin en büyük sorunu, barışı tesis edecek ahlâkî liderlikten çok, savaşı tetikleme potansiyeli yüksek aktörlerin dizginlenememesi.

Tam da bu noktada, kulağa ilk anda absürt gelse de üzerinde düşünülmesi gereken bir önerim var. Donald Trump’a Nobel Barış Ödülünü verin. Ciddi olalım. Trump, siyasal karakteri itibarıyla öngörülemez, dili itibarıyla kışkırtıcı ve güç kullanımını pazarlık unsuru olarak seven bir lider profili çizdi. İran’dan Çin’e, NATO’dan Orta Doğu’ya kadar hemen her dosyada “sertlik” ile “kişisel şov” arasında gidip gelen bir tarz sergiledi. Böyle bir aktörün yeniden küresel sistemin merkezine oturması, dünyayı barışa değil, sürekli bir gerginlik eşiğine mahkûm etme riskini barındırıyor. Ancak tam da bu yüzden, Trump gibi liderler için klasik diplomatik uyarılar, uluslararası hukuk hatırlatmaları ya da müttefik baskıları çoğu zaman etkisiz kalıyor. Onu durdurabilecek yegâne şey, kendi egosu ve kendi imajı olabilir.

Nobel Barış Ödülü ise tam olarak bu noktada devreye girebilecek nadir araçlardan biridir. Çünkü Nobel, Trump için bir ödülden çok, bir vitrindir. Bir ahlâkî sorumluluktan ziyade, tarihe yazılacak bir unvandır. “Barış ödülü almış bir lider” etiketi, Trump’ın bundan sonra atacağı her adımı kendi eliyle bağlayan bir zincire dönüşebilir. Zira barışı bozan her hamle, sadece dünyayı değil, bizzat kendi efsanesini de yıkacaktır. İşte burada yazının ciddiyeti yavaş yavaş başka bir yere evriliyor. Belki de Nobel Barış Ödülü’nü, dünyayı daha iyi bir yer yaptığı için değil; dünyayı daha kötü bir yere dönüştürmemesi için verilmesi gereken bir tür önleyici güvenlik sertifikası olarak düşünmeliyiz. Bir nevi “el freni ödülü”. “Al bunu, vitrine koy, ama lütfen düğmeye basma” demenin diplomatik yolu. Hatta kabul edelim: Nobel Komitesi geçmişte bu kapıyı zaten araladı. Ödül bazen bir başarının tescili değil, bir beklentinin temennisi olarak verildi. Yani “henüz barışı getirmedi ama umarız getirmeye çalışır” mantığı yabancı değil. O hâlde neden bu mantığı biraz daha ileri taşımayalım Trump’a Nobel verilirse, belki de ilk kez bir lider savaş başlatmamak üzere hareket etmeye kendini mecbur hisseder. Çünkü artık mesele sadece tanklar, füzeler ya da yaptırımlar değildir; mesele vitrindeki o madalyadır. Her tehditkâr açıklamada, her askerî hamlede şu soru yankılanır: “Barış ödüllü lider bunu yapar mı?”

Asıl ironi burada gizlidir. Dünya barışını, idealizmle değil; narsisizmle korumaya çalışmak. Ahlâkî üstünlükle değil; imaj kaygısıyla. Trajik olan ise şudur. Bu öneri ne kadar alaycı görünüyorsa, mevcut küresel düzen içinde o kadar gerçekçidir. Çünkü bugün barışı korumanın yolu, barışsever liderler üretmekten çok; savaşmayı seven liderleri oynamaktan vazgeçirmekten geçiyor, ancak vazgeçiremeyecek kadar karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. Belki de Nobel Barış Ödülü’nün yeni misyonu budur. Barışı inşa edemeyenleri, en azından savaşı başlatmaktan utandırmak. Ve evet, eğer Trump’a Nobel verilirse, bu dünyaya dair çok şey anlatır. Ama en azından bir süreliğine, dünya daha az tehlikeli olabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın

Önceki İçerik
34. Yılında Liberal Düşünce Topluluğu: Son Döneme Eleştirel Bir Bakış
Sonraki İçerik
Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini Anlamak
Hasan Bardakçı
Hasan Bardakçı

BU YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZAR PROFİLİ

Hasan Bardakçı
Hasan Bardakçı
Sitede Ara

SON YAZILAR

bizi takip edin
sosyal medya hesaplarımız

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
1,714TakipçilerTakip Et

hakkımızda

Hür Fikirler medeniyetin temelleri olan hürriyet, adalet ve barış ile hukukun üstünlüğünü, serbest piyasa ekonomisini ve çoğulcu bir toplumu esas alan fikir yazılarına ve Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri bu ilkeler etrafında değerlendiren görüşlere yer verir.

bilgilendirme

popüler yazılar

english

Will the military come to rescue the secularists?

Demokratikleşme 0
Sure, it is a change that we are not...

Why Is Erdogan Being Demonized in the West – Soumaya Ghannoushi

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
Many masks have slipped since Turkey’s failed military coup...

The Forgotten Liberalism Within Islam

English 0
Today, in most minds, the words “liberalism” and “Islam”...

EU Means More Than Juncker Can Imagine

Dünyadan 0
I have recently been emphasizing on incapability of EU...

© 2022 Hür Fikirler’de yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sitemizde alıntılanmış olan yazıların kaynakları belirtilmiştir.