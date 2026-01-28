Seküler Kutsallık: İdeolojiler Nasıl Modern Tabulara Dönüşüyor?

Modern birey, sahip olduğu politik fikirlerin ve ideolojilerin kendi özgün düşünce süreçlerinin bir ürünü olduğuna dair güçlü bir kanıya sahiptir. Ancak sosyolojik ve biyolojik açıdan incelendiğinde bu fikirlerin özellikle aidiyetlerin, inançların çoğunun rasyonel bir temeli olmadığı iddia edilebilir. İlk bakışta kulağa tuhaf bir iddia gibi görünse de toplum ve birey gerilimi içinde ele alındığında bu iddia farklı bağlamlarla temellendirilebilir.

Birey, içine doğduğu toplumun, ailenin ve eğitim sisteminin sunduğu paradigmalara maruz kalarak birtakım değerleri, fikirleri ve ideolojileri içselleştirmeye başlar. Sosyalleşme süreci, baskın paradigmaların bireylere “dayatılması” sürecidir. Zamanla bu dışarıdan gelen düşünceler bireyin kişiliğinin bir parçası haline gelir ve inanca dönüşmeye başlar. İnanca dönüşen bir ideoloji ise sorgulanamaz bir form alarak “seküler kutsallık” mertebesine erişebilir. Bu süreç, özellikle sosyalleşme ve bilişsel inşa süreçleri ile doğrudan ilgilidir.

Bireyin siyasal kimliğinin inşası üç ana kurum üzerinden açıklanabilir:

Aile (Birincil Sosyalleşme): Çocukluk döneminde gerçekleşen bu aşama, bireyin dünyayı algıladığı ilk zemini oluşturur. Çocuk, ailesi tarafından sunulan dünyayı “olası dünyalardan biri” olarak değil, “kaçınılmaz tek gerçeklik” olarak kabul eder. Bu süreçte çocuk, “önemli ötekilerle” (ebeveynler) kurduğu duygusal bağ nedeniyle bu gerçekliği sorgusuz sualsiz içselleştirir.

Çocukluk döneminde gerçekleşen bu aşama, bireyin dünyayı algıladığı ilk zemini oluşturur. Çocuk, ailesi tarafından sunulan dünyayı “olası dünyalardan biri” olarak değil, olarak kabul eder. Bu süreçte çocuk, “önemli ötekilerle” (ebeveynler) kurduğu duygusal bağ nedeniyle bu gerçekliği sorgusuz sualsiz içselleştirir. Eğitim Sistemi (İkincil Sosyalleşme): Okullar sadece akademik bilgi aktarmaz; “gizli müfredat” aracılığıyla resmî ideolojiyi ve ulusal anlatıyı yeni nesillere aşılar. Bourdieu’nun habitus kavramı ile yaklaşırsak, eğitim sistemi güç ilişkilerini yeniden üreten ve belirli bir grubun kültürel keyfiyetini meşrulaştıran bir “sınıflandırma makinesi” gibi çalışmaktadır.

Okullar sadece akademik bilgi aktarmaz; “gizli müfredat” aracılığıyla resmî ideolojiyi ve ulusal anlatıyı yeni nesillere aşılar. Bourdieu’nun kavramı ile yaklaşırsak, eğitim sistemi güç ilişkilerini yeniden üreten ve belirli bir grubun kültürel keyfiyetini meşrulaştıran bir “sınıflandırma makinesi” gibi çalışmaktadır. Toplum ve Kültür (Kolektif Bilinç): Medya ve akran grupları aracılığıyla yayılan “kolektif bilinç”, birey üzerinde uyum sağlama baskısı kurar. Ortega y Gasset’ye göre bireyler, kendi akıllarıyla ürettikleri “fikirlerle” değil, toplumdan miras kalan “inançlarla/önyargılarla” yaşarlar. Bu durum bireyi kendi özgün hayatından kopararak bir “sosyal robota” dönüştürür.

Bu sosyalleşme sürecine eşlik eden biyolojik mekanizmaları da ayrıca ele almak gerekir. Zira insanı farklı kavramsal çerçevelerle ele almak yeni bakış açıları geliştirmek için bir hareket noktası olabilir. İnsan farklı açılardan değerlendirildiğinde homo economicus, homo faber, zoonpolitikon gibi kavramlarla ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak insanın temel sosyobiyolojik özellikleri olan ve sosyal yönün biyolojik temeller ile derin ilişkide olduğunu ileri süren kuramlar da vardır. Bunlar Maclean’ın [3] ‘Üçlü Beyin’ modeli ve Kahneman’ın[4] ‘Sistem 1 ve Sistem 2’ (Hızlı ve Yavaş Düşünme) modelleridir.

Bireyin sosyalleşme süreci, nörobiyolojik altyapısı ve ideolojik aidiyetler arasındaki ilişkiye bu iki teori ile bakıldığında tartışılması gereken birtakım sonuçlara ulaşıyoruz. Siyasal davranışlar nörobiyolojik bir mimariyle ilişkilendirilebilir.

Üçlü Beyin Modeli (Functional Metaphor): Paul MacLean’in modelini siyasal davranışın dürtüsel ve bilişsel çatışmasını açıklayan bir metafor olarak kullanıyoruz.

Sürüngen Beyin: Hayatta kalma, güvenlik, bölge koruma ve hiyerarşi kurma gibi en ilkel işlevlerden sorumludur. Siyasetteki “biz ve onlar” ayrımının ve kabilecilik (tribalism) eğiliminin kökenidir.

Hayatta kalma, güvenlik, bölge koruma ve hiyerarşi kurma gibi en ilkel işlevlerden sorumludur. Siyasetteki ayrımının ve kabilecilik (tribalism) eğiliminin kökenidir. Limbik Sistem: Duyguların merkezidir. Siyasal liderlere bağlılık, sembollere verilen önem ve “korku siyaseti” doğrudan bu bölgeyi hedefler.

Duyguların merkezidir. Siyasal liderlere bağlılık, sembollere verilen önem ve “korku siyaseti” doğrudan bu bölgeyi hedefler. Neokorteks (Özellikle Prefrontal Korteks): Analitik düşünme, rasyonel değerlendirme ve planlama merkezidir. Siyasetin rasyonel analiz gerektiren boyutları bu bölgenin aktivitesine ihtiyaç duyar.

Sistem 1 ve Sistem 2 :

Daniel Kahneman, zihinsel süreçlerimizi iki ana mekanizma üzerinden açıklar: Sistem 1 (Hızlı) ve Sistem 2 (Yavaş).

Sistem 1, zihnimizin otopilotudur. Hızlı, otomatik ve duygusal tepkiler verir. Bir yüzdeki öfkeyi tanımak veya boş yolda araba sürmek gibi eylemleri çaba harcamadan gerçekleştirir. Sistem 2 ise analitik düşünme, karmaşık hesaplamalar ve mantıksal sorgulama merkezidir; ancak çalışması için yoğun dikkat ve enerji gerekir.

Kritik nokta şudur: İnsan beyni, enerjiden tasarruf etmek isteyen bir “bilişsel cimri”dir. Bu yüzden varsayılan olarak Sistem 1 modunda çalışır. Sistem 2, aslında “tembel bir denetleyicidir.” Çoğu zaman Sistem 1’in sunduğu sezgisel ve duygusal kararları sorgulamak yerine, onları olduğu gibi kabul edip rasyonel bir kılıfa sokar.

Siyaseten bunun anlamı çarpıcıdır: Politik tercihlerimizin çoğu, Sistem 1’in kontrolündeki duygusal reflekslerle yapılır. Kendimizi rasyonel (Sistem 2) sanırken, aslında Sistem 1’in verdiği kararları sonradan mantığa büründürmekle (rasyonalize etmekle) meşgulüzdür.

Bu temel tanımlardan sonra, tüm bu süreçleri hiyerarşik bir yapıda birleştiren bir “Siyasal Davranış Piramidi” modelini öneriyoruz. Bu model, siyasal eylemin bilincin en derinlerinden yüzeye doğru nasıl inşa edildiğini görselleştirir:

Zemin (En Derin Katman) – Sosyal Kimlikler ve Değerler: Piramidin temelinde çocuklukta oluşan “biz” ve “onlar” ayrımı yer alır. Bu katman, herhangi bir siyasi mesaj işlenmeden önce kurulan “zihinsel kabile”nin sınırlarını çizer. İkinci Katman – Duygular (Affective Primacy): Duygular, rasyonel analizin bir sonucu değil, onun tetikleyicisidir. “Sıcak Biliş” (Hot Cognition)[5] hipotezine göre, siyasal kavramlar zihinde duygusal etiketlerle saklanır ve mantıksal düşünceden milisaniyeler önce tetiklenir. Üçüncü Katman – Bilişsel Süreçler ve Bilgi İşleme: Bu aşamada beyin, “Motivasyonel Akıl Yürütme” (Motivated Reasoning) yaparak, mevcut inançlarına uyan bilgileri kabul ederken, çelişen bilgileri reddeder veya çarpıtır. İnsan zihni burada bir “karar verme makinesi” olarak değil, duygusal kararları haklı çıkaran bir “rasyonalizasyon makinesi” olarak çalışır. Dördüncü Katman – Tutumlar: Alt katmanlardaki kimlik ve duyguların kristalleşmiş halidir. Bireyin belirli bir adaya veya politikaya karşı kalıcı bir değerlendirme yapmasıdır. Zirve (Yüzey) – Siyasal Davranış: Tüm bu görünmez süreçlerin dışa vurumu olan somut eylemdir (oy verme, protesto vb.).

Seküler Kutsallık: İdeolojinin Dinleşmesi

İdeolojilerin sorgulanamaz hale gelmesi, onları yapısal olarak bir din formuna dönüştürür. Bu süreçte Hebb Kuralı[6] (“Birlikte ateşlenen nöronlar, birlikte bağlanır”) gereği, çocukluktan itibaren duygusal olarak pekiştirilen ideolojik öğretiler beyinde sarsılmaz nöral yollar oluşturur.

Seküler Kutsallığın Göstergeleri:

Fizyolojik (Nöral Tepki): Kutsallaştırılan lidere veya sembole yöneltilen eleştiriye verilen nöral tepkinin, dini değerlere yapılan saldırıya verilen tepkiyle (amigdala aktivasyonu) aynı olması.

Kutsallaştırılan lidere veya sembole yöneltilen eleştiriye verilen nöral tepkinin, dini değerlere yapılan saldırıya verilen tepkiyle (amigdala aktivasyonu) aynı olması. Dilsel (Mutlak Dil): Tartışmalarda “yanlış” veya “eksik” gibi rasyonel ifadeler yerine “hain”, “düşman” veya “satılmış” gibi ahlaki ve mutlak dışlayıcı sıfatların kullanılması.

Tartışmalarda “yanlış” veya “eksik” gibi rasyonel ifadeler yerine “hain”, “düşman” veya “satılmış” gibi ahlaki ve mutlak dışlayıcı sıfatların kullanılması. Davranışsal (Tabu Alanları): Belirli figürlerin veya olayların eleştiriye tamamen kapatılması; eleştirinin “suç” veya “ahlaksızlık” olarak kodlanması.

Belirli figürlerin veya olayların eleştiriye tamamen kapatılması; eleştirinin “suç” veya “ahlaksızlık” olarak kodlanması. Sembolik (Ritüelleşme): Anıt, müze veya törenlerin birer turistik veya bilgilendirici ziyaretten ziyade, dini birer ayin (saygı duruşu, huşu) havasında gerçekleşmesi.

Devletler eğitim sistemlerini kullanarak piramidin “zeminini” (sosyal kimlikleri) inşa ederler.

Çin: “Vatansever Eğitim Kampanyası” ile tarih eğitiminin Komünist Parti meşruiyeti için bir araca dönüştürülmesi.

“Vatansever Eğitim Kampanyası” ile tarih eğitiminin Komünist Parti meşruiyeti için bir araca dönüştürülmesi. Kuzey Kore: Rejime kayıtsız şartsız bağlılık ve eleştirel düşüncenin bastırılması.

Rejime kayıtsız şartsız bağlılık ve eleştirel düşüncenin bastırılması. Rusya: Putin döneminde vatanseverliği aşılayan “tek tip” tarih kitabı projesi.

Putin döneminde vatanseverliği aşılayan “tek tip” tarih kitabı projesi. Türkiye: Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren eğitim politikalarının Kemalizm çerçevesinde bir vatandaşlık anlatısı inşa etmesi.

Seküler kutsallığın bireysel bir tercih olmanın ötesinde, toplumsal ve ekonomik maliyetleri vardır. Bunlar;

Bilişsel Esnekliğin Azalması: Eğitim sistemi bilişsel gelişim yerine “itaatkar işgücü” yetiştirmeye odaklandığında, toplumun yaratıcılık ve bağımsız karar verme kapasitesi düşer. Sosyal kutuplaşmanın körüklenmesi ve sosyal enerjinin verimsiz alanlara harcanması da bu esnekliğin azalmasının bir yönünü oluşturur.

Eğitim sistemi bilişsel gelişim yerine “itaatkar işgücü” yetiştirmeye odaklandığında, toplumun yaratıcılık ve bağımsız karar verme kapasitesi düşer. Sosyal kutuplaşmanın körüklenmesi ve sosyal enerjinin verimsiz alanlara harcanması da bu esnekliğin azalmasının bir yönünü oluşturur. İnovasyon ve Yaratıcı Yıkım: Acemoğlu ve Robinson’un[7] “kapsayıcı kurumlar” ve Schumpeter’in[8] “yaratıcı yıkım” kavramlarına atıfla; dogmatik bir eğitimden geçen bireylerin statükoyu sorgulama ve inovasyon üretme kapasitesi sınırlı kalmaktadır.

Acemoğlu ve Robinson’un[7] “kapsayıcı kurumlar” ve Schumpeter’in[8] “yaratıcı yıkım” kavramlarına atıfla; dogmatik bir eğitimden geçen bireylerin statükoyu sorgulama ve inovasyon üretme kapasitesi sınırlı kalmaktadır. İşlem Maliyetleri: Kısa vadede ideolojik bağlılık, vergi uyumu gibi devlet maliyetlerini düşürse de uzun vadede kaliteli beşerî sermayenin erozyonuna ve ekonomik durgunluğa yol açar.

Bu nöro-politik hapishaneden çıkışın ancak bireyin kendi bilişsel süreçlerinin farkına varmasıyla mümkün olabilir. Immanuel Kant’ın[9] “Sapere Aude” (Kendi aklını kullanma cüretini göster) çağrısı, bu sürecin anahtarıdır.

Bu çarpıcı tablo karşısında, özgür ve demokratik bir toplumun gelişmesi için önerilerimiz ise şunlardır:

Entelektüel Tevazu: Kendi fikirlerimizin mutlak doğru olmadığını ve yanılma payımızı kabul etmek.

Kendi fikirlerimizin mutlak doğru olmadığını ve yanılma payımızı kabul etmek. Eleştirel Düşünce: Eğitim sistemlerinin ideolojik endoktrinasyon yerine, varsayımları sorgulama ve kanıtları değerlendirme becerilerini teşvik etmesi gerekir. Eğitim sistemi, bilişsel yetenekleri geliştirmek ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırmak dışında bir misyona sahip olmamalıdır. Eleştirel düşünceye aynı zamanda düşünümselliğin[10] (reflexif düşüncenin) de eklenmesi gereklidir. Yani bireyler kendilerinin neden öyle değil de böyle düşündüğünü, bu düşünce yapısına nasıl “ulaştığını” da sorgulayacak şekilde de düşünmeye önem vermelidir.

Eğitim sistemlerinin ideolojik endoktrinasyon yerine, varsayımları sorgulama ve kanıtları değerlendirme becerilerini teşvik etmesi gerekir. Eğitim sistemi, bilişsel yetenekleri geliştirmek ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırmak dışında bir misyona sahip olmamalıdır. Eleştirel düşünceye aynı zamanda düşünümselliğin[10] (reflexif düşüncenin) de eklenmesi gereklidir. Yani bireyler kendilerinin neden öyle değil de böyle düşündüğünü, bu düşünce yapısına nasıl “ulaştığını” da sorgulayacak şekilde de düşünmeye önem vermelidir. Sınırlı Devlet Modeli: Devletin farklı ideolojiler karşısında tarafsız kalması ve “makbul vatandaş” yetiştirme misyonundan vazgeçmesi gereklidir.

Siyasal davranışlarımız büyük oranda evrimsel mirasımız, ailemiz ve devletin inşa ettiği görünmez bir mimarinin etkisi altında şekillenmektedir. Bu piramidin temellerini sorgulamak, bir “kültür robotu” olmaktan çıkıp gerçek bir şahsiyet olmanın ve toplumsal barışı rasyonel bir zeminde kurmanın temel yoludur. Devletlerin eğitim sistemini ideolojik bir yeniden üretim fabrikası olarak kullanması yerine, eğitimin sadece bilişsel yetenekleri ve eleştirel düşünmeyi temellendiren bir yapıya dönüştürülmesi elzemdir.

[1] Bu yazı uluslararası bir dergide hakem sürecinde olan “From Ideology to Sacredness” adlı makalemizin temel argümanlarını özetlemek ve genel kamuoyu ile paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

