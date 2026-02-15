Poppercı ve Türk Liberal Perspektiflerle Eleştirel Analiz

Özet

Bu makale, gazetecilerin, akademisyenlerin ve genel olarak entelektüellerin siyasal iktidarla kurdukları yakın ilişkileri, liberal siyaset teorisi, özellikle Karl Popper’ın açık toplum anlayışı ve Türkiye’den Atilla Yayla gibi liberal düşünürlerin bakış açısı çerçevesinde eleştirel biçimde analiz etmektedir. Çalışma, entelektüel özerkliğin liberal demokrasinin kurucu unsurlarından biri olduğunu; iktidarla kurulan aşırı yakınlığın ise eleştirel kamusal aklı zayıflatarak açık toplumun kurumsal ve epistemik temellerini aşındırdığını savunmaktadır. Analiz, Popper’ın yanlışlanabilirlik ilkesi ile siyasal eleştiri arasındaki paralellik üzerinden normatif bir çerçeve geliştirmekte ve Türk liberal düşüncesiyle örtüşen bir perspektif sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: entelektüel özerklik, liberalizm, açık toplum, Popper, Atilla Yayla, eleştirel mesafe

Giriş

Modern liberal demokrasilerde entelektüeller, yalnızca bilgi üreticileri değil, aynı zamanda kamusal aklın taşıyıcılarıdır. Gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler, iktidarın uygulamalarını görünür kılan, politik kararları eleştirel süzgeçten geçiren ve kamusal tartışmayı besleyen aktörler olarak demokratik sistemin epistemik altyapısını oluştururlar. Bu nedenle entelektüel özerklik, yalnızca mesleki bir norm değil; siyasal düzenin işleyişine dair kurucu bir ilkedir (Popper, 2018, s. 45).

Ancak entelektüellerin siyasal iktidarla kurdukları yakın ilişkiler, liberal teori açısından normatif sorunlar yaratır. Bu yakınlık, her zaman baskı veya çıkar ilişkisiyle açıklanamaz; ideolojik özdeşleşme, tarihsel misyon duygusu veya düzen kurucu bir projeye katılma arzusu da belirleyici olabilir. Hangi saikle ortaya çıkarsa çıksın, eleştirel mesafenin aşınması, liberal demokrasinin temel varsayımlarını tartışmaya açar (Popper, 2018, s. 112).

Bu makalenin amacı, söz konusu sorunu Poppercı açık toplum kuramı ve Türk liberal düşünce perspektifi temelinde ele alarak, entelektüel-iktidar yakınlığının epistemik ve kurumsal sonuçlarını tartışmak ve tartıştırmaktır.

Liberal Düşüncede Eleştiri ve Özerklik

Liberal siyaset teorisi, devlet gücünün sınırlandırılması ve bireysel özgürlüklerin korunması üzerine kuruludur. Bu çerçevede basın ve akademik özgürlük, yalnızca bireysel haklar değil; siyasal sistemin kendi kendini düzeltme kapasitesinin ön koşullarıdır (Popper, 2024, s. 23). Liberal gelenek, hakikatin merkezi bir otorite tarafından belirlenmesine değil, çoğulcu ve eleştirel bir kamusal tartışma sürecine dayanır.

Popper, bilginin doğrulanarak değil, eleştiri ve çürütme yoluyla ilerlediğini savunur:

“Bilgi, doğrulanmak yerine sürekli yanlışlanabilirlik yoluyla gelişir” (Popper, 2018, s. 78).

Bu epistemolojik yaklaşım, siyasal düzleme taşındığında, hiçbir iktidarın mutlak hakikat iddiasında bulunamayacağını ve her siyasal projenin eleştiriye açık olması gerektiğini gösterir.

Popper’ın Açık Toplum ve Düşmanları adlı eserinde geliştirdiği açık toplum kavramı, tam da bu eleştirel ilkeye dayanır:

“Açık toplum, eleştiriye ve değişime açık bir düzeni ifade eder; dogmatik hakikat iddiaları reddedilir ve iktidar sorgulanabilir” (Popper, 2018, s. 210).

Bu modelde entelektüelin işlevi, iktidarı meşrulaştırmak değil; onu sürekli eleştirel denetime tabi tutmaktır.

Entelektüel-İktidar Yakınlığı: Epistemik ve Siyasal Sonuçlar

Epistemik düzeyde, eleştirinin yerini rasyonelleştirmenin alması sorun yaratır. Eğer bilgi üreticileri iktidarın söylemini yeniden üretmeye başlarsa, kamusal tartışma çoğulculuğunu kaybeder:

“Bilgi iktidara hizmet eder hâle geldiğinde, toplum eleştirel tartışma kapasitesini yitirir” (Popper, 2024, s. 137).

Hakikat, eleştirel sınamadan geçmek yerine otoriteye yakınlık üzerinden meşruiyet kazanır. Popper, tarihselcilik eleştirisi bağlamında bu durumu totaliter eğilimlerin teorik zemini olarak görür (Popper, 2018, s. 320).

Kurumsal düzeyde, entelektüel yakınlık, hesap verebilirlik mekanizmalarını zayıflatır. Liberal demokraside medya ve akademi, yatay denetim mekanizmalarının parçasıdır. Bu aktörlerin iktidarla simbiyotik ilişki kurması, denetim işlevinin içten çökmesine neden olur (Popper, 2024, s. 201).

Türk Liberal Düşüncesinden Perspektif: Atilla Yayla

Türkiye’de liberal düşüncenin entelektüel tarihine bakıldığında, Atilla Yayla, entelektüel özerklik ve eleştirel mesafe tartışmasını yerel bağlama taşır. Yayla, liberalizmi yalnızca ekonomik serbestlik olarak görmez; birey haklarının korunması, sivil toplumun güçlendirilmesi ve devletin sınırlandırılması gibi kurumsal ve epistemik özgürlük alanlarını vurgular (Yayla, 2011, s. 195).

Bu yaklaşım, Poppercı açık toplum anlayışıyla örtüşür: Eleştiri, iktidar ilişkilerinin meşruiyet üretme mekanizması değil, onun sınanması ve düzeltilebilirliğinin teminatıdır. Yayla, entelektüelin ideolojik çizgisi ne olursa olsun, devlet ve toplum ilişkilerinde eleştirel mesafeyi koruması gerektiğini vurgular (Yayla, t.y., s. 47).

Birleştirici Noktalar:

Eleştirel mesafe: Popper ve Yayla açısından entelektüellerin iktidarla kurdukları mesafe, demokratik normların korunmasının ayrılmaz bir parçasıdır.

Devletin sınırlandırılması: Yayla, devlet gücünün sınırlandırılmasını demokratik etkinliklerin sağlıklı işlemesi için gerekli görür; bu, Popper’ın açık toplum modelindeki kurumsal açıklık ve hesap verebilirlik ile doğrudan bağlantılıdır.

Sivil toplum ve çoğulculuk: Yayla’nın yazılarında liberal düşüncenin sivil toplumla ilişkisi, entelektüel-iktidar eğitiminde çoğulculuğu ve fikir rekabetini öncelikli kılar.

Açık Toplum ve Eleştirel Mesafe

Popper’a göre siyasal felsefede temel soru “en iyi yöneticiler kimlerdir?” değil;

“Açık toplum, iktidarı sürekli eleştiriye tabi tutarak, hatalı yönetimlerden barışçıl yollarla kurtulmayı sağlar” (Popper, 2018, s. 406).

Eleştiri, istikrarsızlık değil; kurumsal öğrenmenin aracıdır:

“Sadakat yerine eleştiri, toplumun uyum ve adaptasyon kapasitesini güçlendirir” (Popper, 2024, s. 245).

Bu bakış, Yayla’nın Türkiye liberal düşüncesindeki entelektüel özerklik ve devlet-sivil toplum ilişkisi ile doğrudan örtüşür.

Sonuç

Bu çalışma, entelektüellerin siyasal iktidarla kurdukları yakın ilişkilerin, hem Popper’ın açık toplum anlayışı hem de Türk liberal düşüncesi (Atilla Yayla) bağlamında ciddi normatif ve epistemik riskler taşıdığını göstermiştir. Entelektüel özerklik, demokratik düzenin lüksü değil; kurucu unsurudur. Eleştirel mesafenin kaybı, sadece mesleki bir etik sorunu değil; açık toplumun aşınması anlamına gelir.

