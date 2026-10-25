Asıl Mesele Olaylar Değil, Değişen Türkiye

Türkiye’de son dönemde siyasetin gündemini belirleyen olaylara baktığımızda, birbirinden bağımsız görünen gelişmelerin aslında daha büyük bir dönüşümün işaretleri olabileceğini görüyoruz. Siyasi tartışmalar, parti içindeki hareketlilik, ekonomik sıkıntılar, toplumsal beklentiler ve devlet yönetimine ilişkin tartışmalar bize aynı soruyu sorduruyor: Türkiye’de ne değişiyor?

Bu sorunun cevabını yalnızca siyasetçilerin açıklamalarında, partiler arasındaki mücadelede veya günlük siyasi polemiklerde aramak yeterli değildir. Çünkü siyasetin dili ve aktörleri değişirken, siyaseti şekillendiren ekonomik ve toplumsal şartlar da değişiyor.

Uzun yıllar boyunca Türkiye siyasetinde kimlikler, ideolojik ayrılıklar ve siyasi aidiyetler belirleyici oldu. Ancak bugün vatandaşın gündeminde geçim maliyeti, konut fiyatları, kira, istihdam, adalet duygusu ve geleceğe ilişkin güven giderek daha fazla yer tutuyor. İnsanlar artık yalnızca kimin iktidarda olduğunu değil, yönetimin kendi hayatlarında neyi değiştirdiğini de sorguluyor.

Bu dönüşüm, siyasi partilerin hareket alanını daraltırken sorumluluklarını artırıyor. Çünkü ekonomik büyüme rakamlarının vatandaşın günlük hayatında karşılık bulmadığı bir ortamda, siyasi söylemlerin tek başına toplumsal desteği koruması zorlaşıyor.

Türkiye ekonomisi açısından bakıldığında mesele daha da önemli. Enflasyonla mücadele, yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretimin artırılması ve dış kaynak girişinin güçlendirilmesi yalnızca ekonomi yönetiminin teknik meseleleri değildir. Bunların tamamı siyasi güvenle doğrudan bağlantılıdır. Hukuka güvenin, öngörülebilirliğin ve kurumsal istikrarın zayıfladığına ilişkin algılar, yatırım kararlarını etkileyebilir. Yatırımların ertelenmesi ise üretim, istihdam ve gelir artışı üzerinde baskı oluşturabilir.

Güçlü bir ekonomi için yalnızca doğru kararlar almak yetmez; kararların kişilere göre değişmediği, kuralların herkese eşit uygulandığı ve rekabetin korunduğu bir sistem kurmak gerekir. Devletin görevi ekonomik hayatın bütün alanlarını kontrol etmek değil, adil rekabetin ve girişim özgürlüğünün şartlarını güvence altına almaktır.

Siyasette yaşanan gelişmeleri bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Bir partinin içindeki değişim, yeni siyasi ittifaklar, bürokrasideki hareketlilik veya kamuoyunda tartışma yaratan olaylar, tek başına büyük bir dönüşümün kanıtı sayılamaz. Ancak bu gelişmeler ortak bir zeminde birleşiyorsa, yani toplumun beklentileri ile mevcut yönetim anlayışı arasındaki mesafe büyüyorsa, o zaman karşımızda daha kapsamlı bir değişim ihtimali vardır.

Bu noktada siyasi partilerin önündeki en önemli sınav, değişimi yalnızca kadroları yenileyerek yönetmeye çalışmamaktır. Asıl ihtiyaç, kurumları güçlendirmek, liyakati esas almak, hesap verebilirliği artırmak ve kamu kaynaklarının kullanımında şeffaflığı sağlamaktır. Siyasi yakınlıkların, aile bağlarının veya kişisel ilişkilerin kamu görevlerine ve ekonomik fırsatlara erişimde avantaj sağladığı yönündeki algı, toplumun adalet duygusunu zedeler. Bu algının önüne geçmek, hem siyasi meşruiyet hem de ekonomik güven açısından hayati önem taşır.

Türkiye’nin genç nüfusu, girişimcilik kapasitesi, üretim gücü ve stratejik konumu önemli fırsatlar sunuyor. Fakat bu fırsatların kalıcı refaha dönüşmesi, yalnızca dış politikadaki hamlelere veya büyük projelere bağlı değildir. Aynı zamanda içeride güçlü kurumlara, güvenilir kurallara, nitelikli insan kaynağına ve özgür rekabet ortamına ihtiyaç vardır.

Önümüzdeki dönemde siyasetin başarısını belirleyecek temel unsur, kimin hangi siyasi tartışmadan galip çıktığı değil, Türkiye’nin bu değişen beklentilere ne ölçüde cevap verebildiği olacaktır. Toplum daha fazla adalet, ekonomi daha fazla öngörülebilirlik, gençler daha fazla fırsat ve yatırımcılar daha güçlü güvence bekliyor.

Türkiye için gerçek değişim, yalnızca siyasi aktörlerin değişmesi değildir. Gerçek değişim, yönetim anlayışının kişilere bağımlılıktan kurallara, ayrıcalıklardan fırsat eşitliğine ve kısa vadeli siyasi hesaplardan uzun vadeli toplumsal refaha yönelmesidir.

Çünkü siyasette görünen her olayın arkasında daha büyük bir soru vardır: Mevcut sistem, değişen Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor mu?

Bu soruya verilecek cevap, yalnızca siyasi partilerin geleceğini değil, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal geleceğini de belirleyecektir.