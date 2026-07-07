İdamının Yüzüncü Yılında Mehmet Cavid Bey: Hayatı, Fikirleri ve Bir Liberal Öncünün Tasfiyesi

Özet

Bu makale, Mehmet Cavid Bey’i idamının yüzüncü yılı vesilesiyle hayatı, yetişme çevresi, fikirleri ve siyasî akıbeti çerçevesinde yeniden değerlendirmektedir. Çalışma, Cavid Bey’in yalnızca bir Osmanlı maliye nazırı ve devlet adamı değil, aynı zamanda geç Osmanlı’dan erken Cumhuriyet’e uzanan dönemde liberal iktisadî düşüncenin en dikkat çekici temsilcilerinden biri olduğunu ileri sürmektedir. Selanik’in kozmopolit yapısı, Mülkiye eğitimi, Ulûm-ı İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası çevresi ve özellikle İktisat İlmi adlı eseri, onun iktisat anlayışının entelektüel temelini göstermektedir. Ayrıca çeşitli yazıları ve 1924 tarihli İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası raporu, Cavid Bey’in teorik liberalizmini somut iktisat politikası önerileriyle birleştirdiğini ortaya koymaktadır. Makale, İzmir suikasti sonrasında yürütülen yargılamayı hukuk devleti ve adil muhakeme ilkeleri bakımından eleştirel biçimde değerlendirirken, bu idamın Türkiye’de liberal düşünce geleneğinin zayıflaması ve daha çoğulcu bir siyasal gelişme ihtimalinin daralması bakımından taşıdığı tarihî anlamı da tartışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mehmet Cavid Bey; liberalizm; Osmanlı iktisat düşüncesi; İttihat ve Terakkî; İzmir suikasti; erken Cumhuriyet; tek parti dönemi; siyasal tasfiye

Abstract

This article reassesses Mehmed Cavid Bey on the centenary of his execution by examining his life, intellectual formation, economic ideas, and political fate. It argues that Cavid Bey should be understood not only as an Ottoman minister of finance and prominent statesman, but also as one of the most notable representatives of liberal economic thought in the late Ottoman and early Republican transition. His upbringing in cosmopolitan Salonica, his Mekteb-i Mülkiye education, his role in the circle of Ulûm-ı İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası, and especially his book İktisat İlmi reveal the foundations of his economic outlook. His articles and the 1924 economic report prepared under the auspices of the Istanbul Chamber of Commerce and Industry further show that he sought to connect liberal economic theory with concrete policy concerns. The article also offers a critical assessment of his trial and execution in the aftermath of the İzmir assassination affair and discusses their broader implications for the weakening of liberal thought and pluralist political development in Turkey.

Keywords: Mehmed Cavid Bey; liberalism; Ottoman economic thought; Committee of Union and Progress; İzmir assassination; early Republic; single-party period; political purge

Giriş

2026 yılı, Osmanlı’nın son döneminde ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında iz bırakmış devlet adamı, maliye nazırı ve iktisat düşünürü Mehmet Cavid Bey’in idamının yüzüncü yılıdır. Geç Osmanlı siyasal ve iktisadî tarihinin dikkat çekici şahsiyetlerinden biri olan Cavid Bey, yalnızca üst düzey bir bürokrat ve maliyeci değil, aynı zamanda yazıları, ders notları, kitapları ve raporlarıyla iktisadî meseleler üzerine sistemli biçimde düşünen bir fikir adamıdır. Onun adı çoğu zaman İttihat ve Terakkî, Osmanlı maliyesi, savaş yıllarının ekonomik politikaları ve nihayet İzmir suikasti sonrasında yaşanan yargılama süreciyle birlikte anılmaktadır. Bununla birlikte Cavid Bey’in Türkiye’de liberal iktisadî düşüncenin erken temsilcilerinden biri olarak taşıdığı önem, çoğu zaman siyasî biyografisinin veya trajik akıbetinin gölgesinde kalmıştır (Akyıldız, 1993; Ahmad, 1969).

Bu makalenin temel amacı, Mehmet Cavid Bey’i idamının yüzüncü yılında yeniden değerlendirmek; onun hayatını, yetiştiği entelektüel çevreyi, iktisadî ve siyasî fikirlerini ve 1926’daki idamının tarihsel anlamını bir arada ele almaktır. Çalışmanın çıkış noktası şudur: Mehmet Cavid Bey’in şahsında yalnızca bir devlet adamının hayat hikâyesi değil, aynı zamanda Türkiye’de liberal düşünce tarihinin erken fakat kırılgan bir damarının serencamı da görünür hale gelmektedir (Hanioğlu, 1981). Selanik’in kozmopolit yapısı içinde yetişmesi, modern eğitim çevreleriyle teması, iktisat bilimine duyduğu ilgi, maliye nazırlığı sırasında üstlendiği sorumluluklar ve iktisadî meseleleri yalnız idarî değil teorik düzeyde de ele alması, onu benzer dönem şahsiyetleri arasında ayrıksı bir yere yerleştirmektedir (Zürcher, 2017).

Makale, Cavid Bey’in düşünce dünyasını ortaya koyarken mümkün olduğunca birincil kaynaklara dayanmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede onun İktisat İlmi adlı eseri özel bir önem taşımaktadır. Söz konusu eser, Cavid Bey’in iktisat anlayışını doğrudan kendi kavramları ve öncelikleri üzerinden takip etmeye imkân vermektedir. Bunun yanında Cavid Bey’in farklı dönemlerde kaleme aldığı makaleler, gazete yazıları ve özellikle 1924’te İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hazırlanan ekonomik durum raporu, onun iktisadî meseleleri yalnız kuramsal bir alan olarak değil, aynı zamanda ülkenin somut ihtiyaçları ve imkânları çerçevesinde ele aldığını göstermektedir (Toprak, 2019).

Bu çalışmanın ikinci temel ekseni, Cavid Bey’in 1926’da İzmir suikasti bağlamında yargılanması ve idam edilmesidir. Bu süreç, yalnızca bireysel bir ceza davası olarak değil, erken Cumhuriyet döneminde muhalif veya alternatif siyasal geçmişlere sahip aktörlerin tasfiyesi bağlamında da ele alınmayı hak etmektedir. Tarih yazımında bu davanın hukukî niteliği, delil yapısı, siyasî saikleri ve adil yargılama ilkeleri bakımından ciddi tartışmalar bulunduğu bilinmektedir (Tunçay, 1989; Demirel, 2011). Buradan hareketle makalenin ana tezi şu şekilde ifade edilebilir: Mehmet Cavid Bey, geç Osmanlı ile dar anlamda Cumhuriyet arasındaki geçiş hattında Türkiye’de liberal iktisadî düşüncenin en önemli öncülerinden biridir; onun 1926’da idam edilmesi ise yalnızca şahsî bir trajedi değil, aynı zamanda bu topraklarda zaten cılız ve kırılgan olan liberal düşünce damarının daha da zayıflamasına yol açan tarihsel bir kayıp olarak değerlendirilmelidir.

Bu makalenin yöntemi, biyografik çözümleme ile fikir tarihi yaklaşımını birleştirmektedir. Bir yandan Cavid Bey’in hayat çizgisi ve devlet içindeki konumu takip edilirken, öte yandan onun metinleri birincil kaynak olarak okunmakta ve bu metinlerden hareketle iktisadî ve siyasî fikirlerinin omurgası çıkarılmaktadır. Böyle bir yöntem, ne biyografiyi fikirlerin önüne geçirir ne de fikirleri tarihsel bağlamdan koparır. Tersine, Cavid Bey gibi hem bürokrat hem müellif olan bir isim için bu iki düzlemin birlikte ele alınması zorunludur.

Çalışmanın bir başka amacı da Türkiye’de liberal düşünce tarihinin yalnız sonraki dönem liberal yazarlarla başlatılamayacağını göstermektir. Geç Osmanlı dönemi, özellikle iktisat alanında, liberal yönelimlerin ve serbestiyetçi kurumsal arayışların şekillendiği önemli bir evredir. Cavid Bey’in yeniden okunması, bu tarihsel derinliği görünür kılmak bakımından da önem taşımaktadır.

Yöntem bakımından bu makale, iki tür sadeleştirmeden kaçınmaktadır. Birincisi, Cavid Bey’i sadece “İttihatçı” etiketi içine hapsederek fikrî özgünlüğünü görünmez kılan siyasal indirgemeciliktir. İkincisi ise onu yalnızca trajik sonu üzerinden değerlendiren mağduriyet merkezli anlatıdır. Tarihsel olarak verimli olan yaklaşım, Cavid Bey’i hem kurumların içinde görev yapmış bir maliye adamı hem de bu kurumların sınırlarını görebilen bir iktisat düşünürü olarak birlikte ele almaktır. Böyle bir yaklaşım, Osmanlı’dan bir anlamda Cumhuriyet’e geçişte yalnız rejim biçimlerinin değil, siyasal meşruiyet anlayışlarının, iktisadî tercihlerin ve temsil kalıplarının da değiştiğini göstermektedir. Bu nedenle Cavid Bey’in biyografisi, kişisel başarı ve felaketlerin ötesinde, Türkiye’de modern devletin nasıl kurulduğu ve bu kuruluş sürecinde hangi fikir damarlarının güçlenip hangilerinin bastırıldığı sorusuna da ışık tutmaktadır (Akyıldız, 1993; Ahmad, 1995).

1. Mehmet Cavid Bey’in Hayatı ve Yetişme Çevresi

Mehmet Cavid Bey, geç Osmanlı döneminin hem idarî hem de fikrî bakımdan en dikkat çekici simalarından biridir. Onu yalnızca bir maliye nazırı, bir bürokrat veya bir siyasal aktör olarak görmek eksik olur. Cavid Bey, aynı zamanda modern iktisadî meseleler üzerine düşünen, fikirlerini yazıya döken ve devlet idaresi ile iktisat teorisi arasında bağ kurmaya çalışan bir entelektüeldi. Bu sebeple onun hayatını ele almak, yalnız bir biyografi kaleme almak anlamına gelmez; aynı zamanda Osmanlı’nın son döneminde yetişen yeni tip devlet adamının hangi toplumsal ve zihnî şartlarda oluştuğunu da anlamaya yardımcı olur (Mardin, 2008).

Cavid Bey 1875’te Selanik’te doğdu. XIX. yüzyılın sonlarında Selanik, yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda fikir hareketlerinin, toplumsal çeşitliliğin ve modernleşme arayışlarının yoğunlaştığı bir Osmanlı liman şehriydi. Müslüman, Yahudi ve Hristiyan toplulukların bir arada yaşadığı; Avrupa ile temasın canlı olduğu; ticaret, basın ve eğitim hayatının hayli hareketli seyrettiği bu ortam, klasik taşra çevrelerinden farklı bir zihnî iklim sunuyordu. Böyle bir şehirde yetişen bir gencin, devlet, toplum, ticaret ve dünya ekonomisi hakkında daha açık ufuklara sahip olması şaşırtıcı değildir. Nitekim Cavid Bey’in ilerleyen yıllarda iktisadî meselelere duyduğu güçlü ilgi ve dışa açık bir kalkınma anlayışına yönelmesi, büyük ölçüde Selanik’in bu kozmopolit atmosferiyle birlikte düşünülmelidir (Georgeon, 2006, s. 43-61; Hanioğlu, 2001).

Onun eğitim hayatı da bu zihnî oluşumun önemli bir parçasıdır. Selanik’teki ilk öğreniminden sonra Mekteb-i Mülkiye’ye gitmesi, Cavid Bey’i klasik medrese veya yalnız bürokratik staj usulüyle yetişen isimlerden ayırmıştır. Mülkiye, Tanzimat sonrasında yetişen yeni Osmanlı idareci tipinin ana kurumlarından biriydi ve burada hukuk, idare, maliye ve siyaset alanlarında sistematik bir eğitim veriliyordu. Bu formasyon, Cavid Bey’in sonraki yıllarda maliye alanındaki uzmanlığına, kamu maliyesi meselelerindeki yetkinliğine ve iktisadî sorunları teorik kavramlarla tartışabilmesine doğrudan katkıda bulunmuştur (Akyıldız, 1993; Ortaylı, 2008: 281-286).

Cavid Bey’in entelektüel karakterini belirleyen bir diğer unsur, II. Meşrutiyet öncesi ve sonrasında şekillenen yeni Osmanlı aydın çevreleriyle kurduğu ilişkidir. Bu dönemde imparatorluğun geleceği hakkında farklı fikir akımları rekabet halindeydi: merkeziyetçilik, Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık, adem-i merkeziyetçilik, liberal anayasal rejim arayışları ve farklı iktisat politikası önerileri aynı entelektüel evrende yan yana bulunuyordu. Cavid Bey, bu ortam içinde, özellikle iktisadî akıl yürütmeye önem veren, mali disiplini ve modern ekonomik kurumları ciddiye alan bir çizgiye yöneldi. Böylece daha gençlik yıllarında hem devlet adamı hem iktisat yazarı olmasının zemini oluştu (Mardin, 2008: 215-228; Hanioğlu, 1981: 142-150).

Cavid Bey’in sonraki yıllarda maliye nazırlığına yükselmesi veya iktisat meselelerinde söz sahibi olması tesadüf değildir. Asıl önemlisi, onun bu erken oluşum süreci daha sonra savunacağı iktisadî görüşlerin toplumsal ve zihnî temelini hazırlanmasıdır. Dolayısıyla Mehmet Cavid Bey’in hayatının ilk safhaları yalnız biyografik arka plan değil, aynı zamanda onun liberal iktisadî yönelimini mümkün kılan kurucu zemin olarak değerlendirilmelidir. Bu zemin anlaşılmadan ne fikirlerinin mahiyeti ne de ileride maruz kalacağı siyasî tasfiyenin Türkiye düşünce tarihi bakımından anlamı tam olarak kavranabilir.

Cavid Bey’in hayatı üzerinden görülen bir başka husus da, geç Osmanlı seçkinlerinin bir kısmında gözlenen meslekî uzmanlaşmanın artışıdır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren maliye, ticaret, ulaştırma ve dış borçlar gibi alanlar, klasik devlet adamlığının ötesinde teknik bilgi gerektiren sahalara dönüşmüştü. Bu değişim, Osmanlı bürokrasisi içinde maliye konusunda ihtisaslaşan, yabancı iktisadî tartışmaları takip eden ve devletin iktisadî meselelerini kavramsal bir dille ifade etmeye çalışan bir kuşağın doğmasına yol açtı. Cavid Bey, bu kuşağın en güçlü örneklerinden biridir (Ortaylı, 2008: 287-295). Onun eğitim ve memuriyet geçmişi, iktisadî meselelere sırf pratik zorunluluk düzeyinde değil, uzmanlaşmış bir düşünce alanı olarak yaklaştığını göstermektedir

Öte yandan Cavid Bey’in yetişme çevresini belirleyen zihnî kaynaklardan biri de geç Osmanlı modernleşmesinin Avrupa ile kurduğu yoğun temastır. Selanik ve İstanbul gibi merkezlerde yetişen aydınlar, yalnız Fransızca veya başka Avrupa dillerini öğrenmekle kalmamış; aynı zamanda liberal anayasal düşünce, siyasal temsil, iktisadî gelişme ve toplumsal reform tartışmalarını da yakından takip etmişlerdir (Hanioğlu, 2001).. Bu temasın Cavid Bey’in düşüncelerine etkisi, onun iktisat dilindeki açıklıkta ve modern kurumlara verdiği önemde hissedilir. Başka bir deyişle, onun yetişme çevresi hem yerli devlet geleneğinin hem de Avrupa kaynaklı modern iktisadî ve siyasî dilin kesiştiği bir alandır (Mardin, 2008; Hanioğlu, 1986).

2. Mehmet Cavid Bey’in Entelektüel Çevresi ve Fikir Kaynakları

Mehmet Cavid Bey’i yalnızca başarılı bir maliyeci veya yüksek devlet görevlisi olarak ele almak, onun tarihî önemini eksik kavramak olur. Cavid Bey aynı zamanda geç Osmanlı entelektüel dünyasının içinden çıkan, iktisat, toplum ve modernleşme meselelerini teorik düzeyde tartışan bir isimdi. Bu nedenle onun düşüncelerini anlamak için sadece resmî görevlerine veya siyasî kariyerine değil, içinde bulunduğu fikir çevrelerine, ilişki kurduğu aydınlara ve beslendiği düşünce kaynaklarına bakmak gerekir.

Bu çerçevede en önemli duraklardan biri Ulûm-ı İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası çevresidir. Bu mecmua, Osmanlı düşünce hayatında iktisat, toplum ve modern bilim anlayışını birlikte ele alan erken ve etkili bir platformdur. Cavid Bey’in burada yayımlanan yazıları, onun ilgisinin dar anlamda devlet muhasebesiyle sınırlı olmadığını; ticaret odalarından demiryollarına, maliye kanunlarından istatistiğe kadar uzanan geniş bir kurumsal modernleşme alanına açıldığını göstermektedir (Toprak, 1982: 71-95).

Bu mecmua çevresi, Batı kaynaklı sosyal bilim ve iktisat literatürünü Osmanlı okuruna taşımaya çalışan, toplumsal meseleleri ilmî ve seküler çerçeveler içinde ele alan bir entelektüel iklim üretmiştir. Ahmet Şuayb ve Rıza Tevfik gibi isimlerle birlikte Cavid Bey’in de bu çizgide yer alması, onun klasik bürokrat muhafazakârlığından ziyade modern, analizci ve mukayeseli bir düşünme tarzına yakın durduğunu düşündürür. Nitekim, mecmua, muhtevasıyla, Osmanlı’da iktisadî ve içtimaî meselelerin modern bilim diliyle tartışıldığı öncü mecralardan biri olarak kabul edilmektedir (Mardin, 2008: 255-266).

Cavid Bey’in liberalizmi, tek cümlelik bir etiket değildir. Onun liberal yönelimi bir yandan özel mülkiyet, serbest mübadele, dış ticaret ve dünya ekonomisiyle bütünleşme gibi klasik iktisadî başlıklarda görünür hale gelirken, diğer yandan kurumsal yapılanma, hukukî güvenlik, mali disiplin ve iktisadî rasyonalite vurgularında da kendisini gösterir. Bu nedenle Cavid Bey, yalnız piyasa lehine konuşan biri değil, iktisadî serbestliğin kurumsal şartlarını da düşünen bir isimdir (Cavid Bey, 2001, s. 15-32; Bozpınar, 2020).

Bununla birlikte Cavid Bey’in liberalizmi, dönemin Osmanlı şartları içinde şekillenmiş tarihsel bir liberalizmdir. Geç Osmanlı ekonomisinin dış borç baskısı, sanayi yetersizliği, siyasî kırılganlık ve uluslararası bağımlılık gibi ağır sorunları karşısında liberal reçeteler aynı zamanda bir modernleşme ve kurumsallaşma çağrısı olarak okunmalıdır. Ticaret odaları, şirketler, ulaştırma ağları ve istatistik üzerine yaptığı vurgu, liberalizmini soyut bir ideoloji olmaktan çıkarıp pratik bir program haline getirmektedir (Toprak, 2012: 131-147).

Bu bağlamda Cavid Bey’in entelektüel kaynakları arasında yalnız iktisat yazarları değil, geç XIX. yüzyılın genel toplumsal bilim atmosferi de yer alır. Siyaset, toplum ve ekonomi arasındaki ilişkileri birlikte düşünme eğilimi, onun metinlerinde açıkça görülür. İktisat onun için soyut bir sayı dili değildir; toplumsal düzenin, devlet yapısının ve kamusal ahlâkın işleyişiyle bağlantılıdır. Bu yüzden Cavid Bey’in düşünce dünyasını, sadece klasik iktisat öğretisiyle değil, aynı zamanda modernleşmeci sosyal bilim diliyle de ilişkilendirmek gerekir (Mardin, 2008).

Cavid Bey’in fikir kaynakları içinde dikkate alınması gereken bir diğer unsur, Osmanlı iktisadî geri kalmışlığına ilişkin çağdaş teşhislerdir. Dönemin aydınları, imparatorluğun sanayi alanındaki zayıflığını, finansman darlığını, ticaret ağlarındaki bağımlılığını ve teknik eğitim yetersizliğini tartışıyorlardı (Toprak, 2012: 129-152). Cavid Bey bu sorunlara, devletçi veya romantik-milliyetçi bir iktisat diliyle değil; üretim, verimlilik, sermaye, kurumsal kapasite ve dış dünya ile bağlantı bakımından cevap aramaya çalıştı. Bu tutum, onun fikir dünyasında hem gerçekçiliği hem de liberal yönelimi aynı anda beslemiştir.

Ayrıca Cavid Bey’in entelektüel çevresi ile siyasal çevresi arasındaki ilişki de tek yönlü değildir. O, İttihat ve Terakkî ile irtibatlı bir isimdi; ancak onu yalnızca partizan bir siyasal aktör olarak tanımlamak yetersiz kalır. Çeşitli kaynaklar, onun özellikle maliye ve iktisat alanındaki etkisiyle öne çıktığını, fakat aynı zamanda serbestiyetçi yönelimiyle de ayırt edildiğini göstermektedir. Bu durum, yani güçlü bir siyasal hareket içinde yer alırken daha açık, daha rasyonel ve daha ekonomik serbestliğe dayalı bir perspektifi muhafaza etmesi, onun fikrî kişiliğini daha ilginç hale getirir (Ahmad, 1969; Akyıldız, 1993).

3. Bir İktisatçı Olarak Mehmet Cavid Bey: İktisat İlmi Üzerinden Bir Okuma

Mehmet Cavid Bey’in fikrî portresini en açık biçimde ortaya koyan metinlerin başında İktisat İlmi gelir. Onu yalnızca maliye nazırlığı yapmış bir devlet adamı olarak değil, iktisadı sistemli biçimde kavrayan ve öğretmeye çalışan bir düşünür olarak değerlendirmeyi mümkün kılan başlıca kaynak budur. Eser, servetin üretimi, dolaşımı ve paylaşımı üzerine kurulu klasik iktisat dilini Osmanlı-Türk okuruna aktarırken, bunu yalnız tercüme bir dil ile değil, memleket meseleleriyle irtibat kuran bir bakışla yapar (Cavid Bey, 2001: 1-14).

İktisat İlmi’nin en dikkat çekici yönlerinden biri, iktisadı yalnız hazinenin gelir-gider hesabı veya devletin vergi tekniği düzeyinde ele almamasıdır. Cavid Bey için iktisat, servetin üretimi, dolaşımı, paylaşımı ve toplum hayatındaki kurumsal çerçevenin anlaşılmasıyla ilgili daha geniş bir bilimdir (Cavid Bey, 2001: 33-78). Bu yaklaşım, onun zihninde iktisadın dar anlamda maliyeye indirgenmediğini gösterir. Tam tersine, üretim kapasitesi, ticaret kanalları, ulaştırma, istatistik, şirketleşme, piyasa işleyişi ve sermaye birikimi gibi alanlar onun için iktisadî hayatın asli unsurlarıdır.

Bu çerçevede Cavid Bey’in liberalizmi de soyut bir slogan değil, belirli bir iktisadî muhakeme tarzıdır. O, iktisadî gelişmeyi devletin ekonomik hayatı bizzat kuşatmasına değil, üretimin artmasına, ticaretin genişlemesine, teşebbüs imkânlarının çoğalmasına ve ekonomik aktörlerin daha rasyonel hareket edebilecekleri bir ortamın oluşmasına bağlar. Bu nedenle onun düşüncesinde serbest mübadele, dış ticaret, özel girişim ve ekonomik canlılık arasında güçlü bir ilişki vardır. Ayrıca, Cavid Bey kalkınmayı ülkenin dünya ekonomisiyle temas kurmasıyla birlikte düşünmektedir (Bozpınar, 2020; Cavid Bey, 2001: 91-126).

Burada önemli bir nokta vardır: Cavid Bey’in liberal iktisat anlayışı, yalnız devlet müdahalesine karşı çıkmak şeklinde okunmamalıdır. Onun metinlerinden çıkan daha ince sonuç, ekonomik hayatın keyfîlikten uzak, öngörülebilir, güven veren ve üretimi teşvik eden müesseseler üzerine kurulması gerektiğidir. Ticaret odaları, şirketler, ulaştırma altyapısı, istatistik bilgisi ve mali çerçevenin düzenliliği gibi başlıklara verdiği önem, Cavid Bey’in liberalizminin kurumsal bir zemine dayandığını düşündürmektedir. Yani onun için serbestiyet, başıboşluk değil; üretim, mübadele ve teşebbüsün güvence altına alındığı bir düzen anlamına gelir (Toprak, 1982; Cavid Bey, 2001: 127-168).

Cavid Bey’in iktisadî görüşlerinde üretim meselesi özel bir yer tutar. Ona göre, yoksulluğun ve geri kalmışlığın aşılması yalnızca bütçe tedbirleriyle değil, üretici kapasitenin geliştirilmesiyle mümkündür. Ziraat, ticaret, ulaşım ve pazara erişim meseleleri birbirinden ayrı değil, birbirini tamamlayan başlıklardır. Bu nedenle, Cavid Bey, sadece serbest ticaretin ilkesel savunusunu yapmakla kalmaz; üretimin pazara ulaşabilmesi için gerekli altyapı ve organizasyon şartlarını da düşünür (Bozpınar, 2020).

Sermaye meselesi de onun düşüncesinde önemli bir yer işgal eder. Sermaye yalnız para birikimi değil, bilgi, organizasyon, beceri ve kurumsal düzen meselesidir. Böylece Cavid Bey’in liberalizmi, üretici güçlerin serbest bırakılması kadar onların oluşmasını sağlayan sosyal ve ekonomik önkoşullara da dikkat eder (Toprak, 2012: 143-148). Bu bakımdan o, yüzeysel bir serbest piyasacı değil; kapital oluşumu, verimlilik ve kalkınma arasındaki ilişkileri kavrayan bir iktisat düşünürüdür.

Dolayısıyla İktisat İlmi yalnızca tarihî bir belge değil, Türkiye’de liberal iktisadî düşüncenin köklerini anlamak bakımından temel bir metindir. Eser, Cavid Bey’in maliye nazırlığında üstlendiği rollerden bağımsız olarak, onun zihninde nasıl bir ekonomik düzen tasavvuru bulunduğunu ortaya koyar. Bu tasavvur; üretimi önceleyen, ticareti önemseyen, girişimi teşvik eden, ekonomik bilgiyi ciddiye alan ve ülkenin dünya ekonomisiyle bağ kurmasını gerekli gören bir çizgidir.

Cavid Bey’in eserinde dikkat çeken noktalardan biri de, iktisadın ahlâkî ve toplumsal sonuçlarına dolaylı biçimde temas etmesidir. Her ne kadar klasik iktisat dili kullanılsa da, üretimin genişlemesi, tasarruf alışkanlığı, girişimcilik ve güvenilir kurumsal çerçevenin toplumun genel refahı bakımından ne anlama geldiği hissedilmektedir. Bu yönüyle Cavid Bey, yalnız teknik bir maliyeci değil, iktisadî düzen ile toplumsal hayat arasındaki bağı kavrayan bir yazardır. Onun serbestiyet anlayışı, toplumun daha üretken, daha disiplinli ve daha müreffeh olmasına dönük bir beklenti de ihtiva eder.

Bunun yanında, Cavid Bey’in iktisat dili, devletin tamamen önemsiz olduğu bir çerçeve sunmaz. O, iktisadî serbestliği savunurken, aynı zamanda, hukukî istikrarı, mali ciddiyeti ve kurumların güvenilirliğini de önemser. Bu ise devletin yokluğunu değil, devletin keyfîlikten arınmış ve kurumsal işleyişe saygılı olmasını ima eder. Dolayısıyla, Cavid Bey’in iktisat anlayışı, mutlak devlet karşıtlığından ziyade sınırlı, rasyonel ve öngörülebilir devlet fikrine daha yakındır. Bu ayrım önemlidir; çünkü onu yüzeysel bir laissez-faire savunucusundan ayırır.

Ayrıca İktisat İlmi’nin Türk düşünce tarihi bakımından önemi, yalnız içerdiği tezlerde değil, kullandığı öğretici dilde de yatmaktadır. Eser, iktisadî meseleleri geniş bir okur çevresine ve öğrencilere hitap eden bir açıklıkla ele alır. Bu durum, Cavid Bey’in kendisini sadece devlet içinde görev yapan bir uzman olarak değil, aynı zamanda toplumun iktisadî ufkunu genişletmek isteyen bir öğretici olarak da gördüğünü düşündürür. Türkiye’de iktisat disiplininin yerli kaynaklar üzerinden gelişme süreci dikkate alındığında, bu eser pedagojik bakımdan da özel bir yere sahiptir (Cavid Bey, 2001).

4. Yazıları ve Raporları Işığında Cavid Bey’in Somut İktisat Görüşleri

Mehmet Cavid Bey’in iktisat anlayışını yalnız İktisat İlmi gibi daha sistematik bir eser üzerinden değil, çeşitli yazıları ve raporları üzerinden de takip etmek gerekir. Hatta onun gerçek ağırlığı tam da burada daha görünür hale gelir. Çünkü, bir düşünürün teorik metinleri kadar, güncel meseleler karşısında ne söylediği, hangi kurumlara dikkat çektiği ve memleketin somut problemlerine hangi çözümleri önerdiği de önemlidir. Cavid Bey’in süreli yayınlarda kaleme aldığı yazılar ile 1924’te İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde hazırlanan rapor, onun iktisadı yalnızca bir ders veya teori alanı olarak görmediğini; aksine, ülkenin toparlanması, üretimin canlanması, ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik hayatın rasyonel esaslara bağlanması için düşünce ürettiğini göstermektedir (Toprak, 1982; Toprak, 2019).

Cavid Bey’in yazılarında dikkat çeken ilk husus, iktisadî gelişmenin kendiliğinden değil, belirli kurumsal şartlar altında mümkün olacağı yönündeki kanaatidir. O, ekonomik faaliyeti yalnız bireysel çaba veya devlet buyruğu arasında sıkışmış bir alan gibi görmez; bunun yerine teşebbüs, piyasa, ulaşım, istatistik bilgisi, ticaret örgütlenmesi ve güven veren hukukî-mali çerçeve arasında ilişki kurar. Ticaret odaları, şirketler, demiryolları, sayım ve istatistik gibi konular onun zihninde iktisadî gelişmenin vazgeçilmez unsurlarıdır. Buradan şu sonuç çıkarılabilir: Cavid Bey için kalkınma yalnız daha çok üretelim türünden genel bir çağrı değildir; ekonomik hayatı daha hesaplanabilir, daha örgütlü ve daha bağlantılı hale getirmek gerekir (Toprak, 1982: 79-90).

Bu genel çerçeve, 1924 tarihli İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası raporunda daha da belirginleşir. Savaşların, siyasi kırılmaların ve iktisadî daralmanın ardından İstanbul’un nasıl yeniden canlandırılabileceği sorusuna cevap arayan bu rapor, Cavid Bey’in teorik iktisat anlayışının somut politika düşüncesine dönüştüğü temel metinlerden biridir. Rapor, İstanbul’un savaş sonrası iktisadî yapısını anlamaya ve canlandırmaya dönük bir değerlendirme olduğu kadar, liman, ticaret, finans ve sanayi ağlarının yeniden örgütlenmesi için de bir yol haritası niteliği taşır (Toprak, 2019: 210-215).

Bu raporun önemi yalnız tarihî bir belge olmasından gelmez. Asıl önem, Cavid Bey’in teorik liberalizminin burada memleket gerçekliğiyle temas kurmasıdır. Rapor, üretimin, ticaretin, ulaşımın, finansın ve kurumsal kapasitenin birbirinden kopuk alanlar değil, aynı iktisadî canlanmanın unsurları olduğunu göstermektedir. Böylece Cavid Bey’in zihninde iktisadın ne anlama geldiği daha berrak görünür: iktisat, soyut bir servet teorisinden ibaret değildir, şehirlerin, limanların, ticaret ağlarının, üretim kapasitesinin ve mali örgütlenmenin nasıl işler hale getirileceğiyle ilgilidir.

Burada Cavid Bey’in iktisat görüşlerinin birkaç somut eksen etrafında toplandığı söylenebilir. Birincisi, ekonomik canlılığın yeniden doğması için ticaretin önündeki engellerin azaltılması gerekir. İkincisi, şehir ekonomisinin toparlanması için ulaştırma ve bağlantı kanallarının güçlendirilmesi önem taşır. Üçüncüsü, ekonomik kararların rastgele değil, veri ve kurumsal temsil mekanizmaları üzerinden şekillenmesi gerekir. Dördüncüsü, ekonomik hayatı boğan keyfîlik yerine daha güvenilir ve öngörülebilir bir ortam tesis edilmelidir. Dolayısıyla, Cavid Bey’in raporculuğu, onun yalnız eleştiren değil, aynı zamanda teşhis ve öneri üreten bir iktisatçı olduğunu göstermektedir (Toprak, 2019; Cavid Bey, 2001).

Ayrıca bu metinler, Cavid Bey’in yalnız büyük ilkelerden değil, orta düzey kurumlardan da söz ettiğini gösterir. Ticaret odaları, şirketler, istatistik mekanizmaları, ulaştırma ağları ve mali düzenlemeler, çoğu zaman büyük ideolojik tartışmaların gölgesinde kalan ama gerçek ekonomik hayatı taşıyan yapılardır. Cavid Bey’in bunlara verdiği önem, onun liberalizmini daha gerçekçi ve idari tecrübeyle beslenmiş bir zemine oturtur. O, serbestiyetin ancak belirli kurumsal dayanaklar varsa üretken sonuç vereceğini kavramış görünmektedir.

Cavid Bey’in yazıları ve raporları, onun iktisadî modernleşmeyi nasıl anladığını da gösterir. O, iktisadî gelişmeyi yalnız yerli üretimi koruma veya devlet eliyle kalkınma gibi tek boyutlu reçetelere sıkıştırmaz. Aksine, modernleşmeyi ekonomik kurumların olgunlaşması, ticari hayatın serbestleşmesi, sermaye birikiminin kolaylaştırılması ve ülkenin dünya ekonomisiyle daha sağlıklı bağlar kurması çerçevesinde düşünür. Bu bakımdan, onun teorik liberalizmi, somut meseleler karşısında dağılmamakta; tersine, daha uygulanabilir bir hale gelmektedir.

Özellikle savaş sonrası İstanbul’un iktisadî yapısı düşünüldüğünde, Cavid Bey’in dikkatini şehir ekonomisinin çok katmanlı karakterine verdiği anlaşılır. İstanbul yalnız bir idarî merkez değil; aynı zamanda liman, ticaret, finans, ulaştırma, hizmetler ve sanayi açısından son derece karmaşık bir ekonomik organizmadır. Böyle bir şehrin canlandırılması için tek bir sektöre odaklanmak yetmez. Cavid Bey’in raporu, bu çok katmanlı yapıyı kavrayan bir zihinle hazırlanmıştır. Bu yönüyle rapor, yalnız dönemin şartlarına cevap arayan pragmatik bir metin değildir; aynı zamanda, iktisadî bütünlük duygusu taşıyan bir düşünce ürünüdür.

Burada Cavid Bey’in dikkat çekici özelliklerinden biri, piyasa mekanizmasına duyduğu güven ile kamu kurumlarına atfettiği rolü aynı metin içinde uzlaştırabilmesidir. O, ekonomik faaliyeti sadece bireysel menfaatlerin toplamı olarak görmez; örgütlenme, temsil, bilgi ve altyapı gibi kolektif unsurların da önemini teslim eder. Bu nedenle Cavid Bey’in düşüncesi, hem klasik liberal öğeler taşır hem de piyasa ekonomisinin kurumsal önşartları konusunda hassasiyet gösterir. Bu özellik, onu çağdaş iktisadî kurumsalcılık tartışmalarına uzaktan akraba kılan bir çizgiye yerleştirir.

Bu açıdan bakıldığında, Cavid Bey’in raporculuğu ile kitap yazarlığı arasında yapısal bir süreklilik vardır. Aynı zihnî çerçeve, birinde teorik dil, diğerinde pratik politika diliyle ortaya çıkmaktadır. Bu süreklilik, onun fikirlerinin konjonktürel ve rastlantısal olmadığını; belirli bir iktisadî dünya görüşüne dayandığını gösterir. Cavid Bey’i önemli kılan da biraz budur: devlet pratiğinin içinde yer alırken dahi teorik omurgasını büyük ölçüde muhafaza etmesi.

Bu sürekliliğin bir başka sonucu da, Cavid Bey’in iktisadî meseleleri “devlet mi piyasa mı?” gibi basit bir ikilik içinde tartışmamasıdır. Onun yaklaşımında asıl soru, ekonomik faaliyetin hangi kurumsal çerçevede daha verimli, daha güvenli ve daha geniş toplumsal fayda üretir hale gelebileceğidir. Bu nedenle, Cavid Bey, ekonomik hayatın hukuken korunmuş bir serbestiyet alanına sahip olmasını isterken, bu alanın işlemesini mümkün kılan ara kurumlara da büyük önem verir. Ticaret odaları, şirket hukuku, istatistik kapasitesi, ulaşım ağları ve mali disiplin onun düşüncesinde birbirinden kopuk başlıklar değildir. Hepsi, mübadeleyi kolaylaştıran ve üretkenliği artıran bir genel düzenin parçalarıdır. Bu bakımdan, Cavid Bey’in yazıları, daha sonra Türkiye’de sık görülecek olan “devlet varsa düzen vardır, piyasa varsa düzensizlik çıkar” biçimindeki kaba karşıtlığı doğrulamaz. Tam tersine, iyi kurumların olmadığı yerde ne devlet müdahalesinin ne de piyasa serbestliğinin tek başına çözüm üretmeyeceğini ima eder. Onu dönemi içinde dikkat çekici kılan da budur: iktisadî hayatı, ne salt emir-komuta mantığına ne de kurumsal zeminden kopmuş bir serbestiyet romantizmine teslim etmeyen dengeli bir düşünme tarzı geliştirmiştir. Bu yönüyle Cavid Bey, Osmanlı-Türkiye iktisat düşüncesinde kurumsal kalite ile özgür teşebbüs arasındaki ilişkiyi erken dönemde sezmiş isimlerden biri olarak ayrıca önem taşır (Cavid Bey, 2001; Toprak, 1982; Toprak, 2019).

5. İttihat ve Terakkî İçinde Bir Liberal Figür Olmanın Gerilimleri

Mehmet Cavid Bey’in siyasî ve fikrî portresindeki en dikkat çekici hususlardan biri, onun İttihat ve Terakkî Cemiyeti gibi güçlü, merkeziyetçi ve giderek devletle özdeşleşen bir siyasal oluşum içinde yer almasına rağmen, iktisadî ve zihnî bakımdan daha liberal bir çizgiyi temsil etmesidir. Bu durum, onun şahsında önemli bir gerilim üretmiştir. Çünkü, geç Osmanlı döneminde İttihat ve Terakkî yalnızca bir siyasî teşkilat değil, aynı zamanda devleti kurtarma, merkezi idareyi güçlendirme, toplumu seferber etme ve krizler karşısında hızlı karar alma iddiası taşıyan bir iktidar odağı haline gelmişti.

İttihat ve Terakkî’nin doğduğu tarihsel bağlam, bu gerilimi anlamak için önemlidir. Cemiyet, imparatorluğun çözülme baskısı altında bulunduğu, büyük devlet müdahalelerinin yoğunlaştığı, merkezî otoritenin sarsıldığı ve askerî-siyasî krizlerin birbirini izlediği bir dönemde yükselmiştir. Böyle bir ortamda siyasal öncelik çoğu zaman özgürlüklerin genişletilmesinden çok devletin ayakta tutulması, merkezî karar alma gücünün korunması ve siyasî muhalefetin denetlenmesi yönünde şekillenmiştir. Dolayısıyla, cemiyet içinde yer alan bir liberal için ilk büyük problem, özgürlük ile devleti kurtarma zarureti arasında ortaya çıkan gerilimdir. Liberal düşünce müzakereyi, hukukî güvenliği, sınırlı iktidarı ve bireysel alanı önemserken; kriz dönemlerinin siyasal örgütleri çoğu zaman disiplin, hiyerarşi ve olağanüstü tedbir eğilimleri üretir (Mardin, 2008: 286-300).

Bu gerilimin ikinci boyutu iktisat politikası alanında ortaya çıkar. Mehmet Cavid Bey’in yazıları, kitabı ve raporları onun serbest ticaret, özel girişim, kurumsal düzen, mali rasyonalite ve dünya ekonomisiyle temas gibi başlıklara önem verdiğini göstermektedir. Buna karşılık İttihat ve Terakkî’nin iktidar pratiği, özellikle savaş şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte daha müdahaleci, daha seferberlikçi ve daha merkezî bir iktisat siyasetini teşvik etmiştir. Elbette cemiyet tek sesli değildi; içinde farklı eğilimler ve öncelikler vardı. Ancak savaş ekonomisinin doğası ve siyasî kaygılar daha liberal iktisat yaklaşımlarının alanını daraltmıştır (Ahmad, 1969; Toprak, 2012).

Üçüncü bir sorun, cemiyet içindeki aidiyet ile fikrî bağımsızlık arasındaki gerilimdir. Güçlü siyasal örgütler çoğu zaman üyelerinden veya yakın çevrelerinden yüksek derecede sadakat bekler. Böyle yapılarda şahsî kanaatin, teorik tutarlılığın veya eleştirel mesafenin korunması zorlaşır. Mehmet Cavid Bey gibi iktisat üzerine sistemli düşünen ve bunu yazıya döken bir isim için bu durum daha da hassastı. Çünkü o sadece bir parti mensubu değil, aynı zamanda kendi adına konuşabilen bir entelektüeldi. Bu nedenle cemiyet çizgisi ile kendi düşünce çizgisi arasında açılabilecek farklar, sıradan bir yöneticiye kıyasla onun üzerinde daha fazla baskı üretmiş olmalıdır.

Bu gerilimin bir başka boyutu da kamuoyu algısıdır. İttihat ve Terakkî zamanla yalnız bir siyasî hareket değil, imparatorluğun son dönemindeki pek çok sert uygulamanın, başarının ve başarısızlığın da sembolü haline gelmiştir. Böyle bir yapının içinde yer alan bir kişinin liberal kimliği dışarıdan bakıldığında kolayca görünmez hale gelebilir. Nitekim, Mehmet Cavid Bey de, çoğu zaman, önce İttihatçı, sonra nazır, daha sonra ise suikast davasında idam edilen isim olarak hatırlanmış; iktisat düşünürü ve liberal öncü niteliği daha geri planda kalmıştır. Böylece siyasal aidiyet, bireysel entelektüel kimliğin üzerini örtmüştür.

Ayrıca, İttihat ve Terakkî içinde liberal bir figür olmanın ahlakî ve psikolojik bir maliyeti de vardı. Kriz zamanlarında siyasal yapılar, teorik tutarlılıktan çok pratik bağlılık ister. Devletin bekası, savaşın gerekleri, güvenlik ihtiyacı veya siyasî birlik söylemi, bireysel özgürlükler ve hukukî sınırlar üzerinde baskı kurabilir. Liberal bir fikir adamı için bu, sürekli bir iç muhasebe anlamına gelir: Devleti kurtarma adına nereye kadar gidilebilir? Olağanüstü şartlar, hangi ölçüde liberal ilkelere istisna yaratır? Bu sorular, Cavid Bey’in şahsında somutlaşan modernleşme trajedisinin önemli bir parçasıdır.

Mehmet Cavid Bey’in İttihat ve Terakkî içindeki yeri, basit bir aidiyet ilişkisi olarak görülmemelidir. O, bu güçlü siyasal oluşumun içinde yer almış; fakat aynı zamanda iktisadî düşüncesi, entelektüel üretimi ve liberal yönelimiyle ondan belli ölçülerde ayrışmış bir isimdir. Bu durum ona belirli imkânlar sağlamış olabilir; fakat aynı durum ağır bedeller de yüklemiştir: fikrî yalnızlık, siyasî baskı, kamuoyu nezdinde yanlış tanınma ve nihayet değişen rejim şartlarında kolayca şüphe objesi haline gelme.

İttihat ve Terakkî içinde liberal bir figür olmanın yarattığı sorunlardan biri de, siyasî başarının bedeli ile fikrî tutarlılığın bedeli arasındaki farktır. Bir siyasal teşkilat içinde yükselmek, çoğu zaman örgüt mantığına uyum göstermeyi; teorik pozisyonları ise gerektiğinde ikinci plana itebilmeyi gerektirir. Buna karşılık entelektüel tutarlılık, kısa vadeli siyasî ihtiyaçlar ile uzun vadeli ilkesel yönelimler arasındaki gerilimi daha görünür kılar. Cavid Bey’in kariyerinde bu ikili baskının izleri sezilebilir. Bir yandan devlet yönetiminde etkili olmak, diğer yandan iktisadî rasyonalite ve serbestiyet savunusunu korumak kolay bir denge değildi.

Bu gerilim, kamu maliyesi alanında da kendisini göstermiş olmalıdır. Savaş, dış borçlar, vergi ihtiyacı, merkezî seferberlik ve olağanüstü tedbirler, maliye nazırı konumundaki bir ismi sürekli baskı altında bırakır. Böyle anlarda liberal iktisat dili ile devletin acil gelir ihtiyacı veya siyasî güvenlik mantığı arasındaki mesafe büyür. Cavid Bey’in siyasal kişiliğini ilginç kılan nokta, bu baskılar altında dahi iktisat ilmine ve kurumsal rasyonaliteye değer vermeyi sürdürmesidir. Onun liberal karakteri belki her zaman tam manasıyla uygulanabilir bir programa dönüşmemiştir; fakat güçlü bir zihnî yönelim olarak varlığını sürdürmüştür.

Bu gerilim, “milli iktisat” söyleminin yükselişiyle daha da belirginleşmiştir. İttihat ve Terakkî içinde savaş yıllarında güç kazanan iktisadî milliyetçilik, yalnız yabancı sermaye ve kapitülasyonlara duyulan tepkinin değil, aynı zamanda ekonomik hayatın daha yakından yönlendirilmesi arzusunun da ifadesiydi. Cavid Bey ise kurumsal kapasiteyi, üretkenliği ve sermaye birikimini önemsemekle birlikte, ekonomik aklın bütünüyle siyasî iradeye tâbi kılınmasına mesafeli duruyordu. Bu yüzden onun liberalizmi, dönemin “milli iktisat” arayışlarıyla bazen kesişse bile onlarla tam anlamıyla özdeşleşmiyordu. Bir tarafta yerli unsurları güçlendirme ve ekonomik bağımsızlığı artırma hedefi, öte tarafta piyasa sinyallerini, dış bağlantıları ve girişim özgürlüğünü koruma ihtiyacı vardı. Cavid Bey’in asıl güçlüğü de burada ortaya çıkıyordu: O, devletin ekonomik hayata her müdahalesinin modernleşme getirmeyeceğini seziyor; kurumsal güvenlik, sözleşme emniyeti ve bilgiye dayalı yönetim olmaksızın müdahaleciliğin verimsizlik üreteceğini düşünüyordu. Bu nedenle İttihat ve Terakkî içindeki konumu, ne tam bir serbest ticaret dogmatizmine ne de sınırsız bir devletçilik anlayışına indirgenebilir. Daha doğru ifade, onun devletin zorunlu olduğu yerleri kabul eden; fakat siyasetin iktisadî rasyonalitenin yerine geçmesine itiraz eden bir liberal maliyeci olduğudur (Ahmad, 1969; Toprak, 2012; Zürcher, 2017).

Bu mevzuda İttihat ve Terakkî içinde yer almanın sonraki tarih yazımındaki etkisi de hesaba katılmalıdır. Cumhuriyet döneminde İttihatçılık çoğu zaman ya toptan mahkûm edilen ya da seçici biçimde sahiplenilen bir mirasa dönüşmüştür. Bu siyasal hafıza, Cavid Bey’in bireysel fikrî profilinin daha iyi anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Oysa onu yalnız örgütsel aidiyetiyle değil, iktisat yazıları, raporları ve kurum tasavvuru üzerinden okumak, geç Osmanlı-Türkiye geçişinin karmaşıklığını daha iyi görmemizi sağlar.

İttihat ve Terakkî içinde liberal olmanın doğurduğu bir başka güçlük, kamuoyunda sonuçlardan sorumlu tutulma ile karar süreçlerinde belirleyici olma arasındaki farktır. Güçlü siyasal yapılar içinde yer alan isimler, çoğu zaman, örgütün bütün mirasının taşıyıcısı gibi görülürler. Böylece bireysel farklılıklar silikleşir. Cavid Bey’in sonraki yıllarda topluca İttihatçı geçmişin yüküyle değerlendirilmesi, bu mekanizmanın tipik bir örneğidir.

6. Dar Anlamda Cumhuriyet’in İlk Yılları, İzmir Suikasti, Yargılama ve İdam

Dar anlamda Cumhuriyet’in ilk yılları, yeni rejimin kurumsallaşmaya çalıştığı, muhalefet alanının daraltıldığı ve siyasal meşruiyetin giderek daha merkezî bir liderlik etrafında yeniden tanımlandığı bir dönemdir. Bu atmosfer içinde geçmiş dönemin etkili simaları, özellikle de İttihat ve Terakkî ile ilişkili olanlar, yalnız tarihî aktörler olarak değil, potansiyel siyasî risk unsurları olarak da görülmeye başlanmıştır. İzmir suikasti girişimi sonrasında açılan davalar da bu genel bağlamdan bağımsız düşünülemez (Tunçay, 1989; Demirel, 2011).

Mehmet Cavid Bey’in bu süreçteki konumu özellikle dikkat çekicidir. Kaynaklar, onun suikastla doğrudan bağlantısını açık biçimde ortaya koyan güçlü bir maddî delil tablosundan ziyade, geçmiş siyasî çevreleri, İttihatçı kimliği, Millî Mücadele yıllarındaki tutumu ve yeni rejim karşısındaki konumu üzerinden ağır ithamlarla karşı karşıya bırakıldığını göstermektedir. Böylece kararın yalnız dar anlamda suikast fiiline değil, daha geniş bir siyasî okuma içine yerleştirildiği anlaşılmaktadır (Demirel, 2011: 204-231).

Bu noktada mesele yalnız Cavid Bey’in şahsî akıbeti değildir. Asıl sorun, yargılamanın hukuk devleti ve adil muhakeme ilkeleri bakımından ne ölçüde savunulabilir olduğudur. İstiklal Mahkemeleri olağanüstü yetkilerle çalışan, siyasî atmosferden güçlü biçimde etkilenen ve temyiz gibi klasik güvencelerden yoksun kalan mahkemelerdi. Böyle bir çerçevede verilen idam kararlarının modern hukuk devleti ölçütleriyle bağdaşmasının son derece güç olduğu açıktır. Bu nedenle, Cavid Bey’in idamı hakkında kesin bir tarihî hüküm kurmaktan kaçınsak bile, yargılamanın ciddi biçimde problemli olduğu ve adalet duygusunu tatmin etmekten uzak kaldığı söylenebilir (Tunçay, 1989; Zürcher, 2017).

Üstelik Cavid Bey’in şahsında yargılanan şeyin yalnızca bir ceza isnadı olmadığı da anlaşılmaktadır. Dava malzemesine ve dönem yorumlarına bakıldığında, onun geçmişi, eski siyasal bağlantıları, entelektüel ağırlığı ve kamusal itibarı da fiilen yargılamanın konusu haline gelmiştir. Bu bakımdan, Cavid Bey, sadece bir sanık değil, eski dönemin tanınmış bir simgesi olarak mahkeme önüne çıkarılmış görünmektedir. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası süreci ve onu izleyen gelişmeler düşünüldüğünde, dönemin çoğulcu siyasal hayat açısından daraltıcı bir çizgiye girdiği açıktır (Karpat, 2019: 201-214; Tunçay, 1989).

Burada Mustafa Kemal’in şahsî rolü hakkında dikkatli ama açık bir dil kullanmak gerekir. Tarihsel ve siyasî sorumluluklar tek bir olaya indirgenemese de, dar anlamda bir Cumhuriyet olan erken Cumhuriyet’in giderek daha merkezî, daha az çoğulcu ve daha az hoşgörülü bir siyasal yapıya yöneldiği yönündeki değerlendirmeler ciddiye alınmalıdır. Bu bağlamda Mehmet Cavid Bey’in idamı, yalnız bir mahkeme kararının sonucu olarak değil, aynı zamanda iktidarın tek elde yoğunlaştığı bir siyasî istikamette yapılan ağır hatalardan biri olarak da okunabilir. Burada tek adam rejimi ifadesini slogan düzeyinde değil, iktidarın merkezileşmesi, alternatif siyasî odakların etkisizleştirilmesi ve hukukî güvencelerin geri plana itilmesi bakımından kullanmak daha doğrudur (Tunçay, 1989; İnsel, 2014).

Cavid Bey’in idamını haksız bulmak için mutlaka onun hakkında ileri sürülen her isnadın tarihsel ayrıntılarını tek tek çürütmek gerekmez. Daha temel bir düzlemde şu söylenebilir: Böylesine ağır bir cezanın, olağanüstü siyasal şartlar içinde çalışan, bağımsızlığı ve usul güvenceleri tartışmalı bir mahkeme eliyle verilmiş olması, başlı başına ciddi bir adalet sorunu doğurmaktadır. Üstelik Cavid Bey gibi esas itibarıyla fikirleri, yazıları, maliye tecrübesi ve entelektüel kimliğiyle öne çıkmış bir şahsiyetin, siyasî atmosferin sertleştiği bir anda geri dönüşsüz biçimde ortadan kaldırılması, yalnız hukukî değil, aynı zamanda fikrî bir kayıptır.

Nihayet Mehmet Cavid Bey’in ölümüyle ortaya çıkan sonuç yalnız geçmişe ait bir acı hatıra değildir. Bu olay, yeni kurulan rejimlerin güvenlik ve birlik adına hukuku ikinci plana itmelerinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini de göstermektedir. Siyasal düzenin kalıcı meşruiyeti, yalnız başarılarla veya kurucu iradeyle değil, muhalif ya da farklı çizgideki isimlere nasıl muamele edildiğiyle de ölçülür. Bu açıdan bakıldığında, Cavid Bey’in idamı dar anlamda Cumhuriyet’in en tartışmalı sayfalarından biri olmaya devam etmektedir.

İzmir suikasti sonrasındaki yargılamalar, dar anlamda Cumhuriyet’in iktidar sahiplerinin kendilerini güvence altına alma arzusuyla muhalefeti sınırlandırma pratiğinin iç içe geçtiği bir durumu temsil eder. Rejimler, kuruluş dönemlerinde güvenlik ve meşruiyet meselelerine özel önem verirler; ancak, tam da bu sebeple, hukukî standartlardan sapma riski artar. Cavid Bey davası, bu genel sorunun Türkiye tarihindeki en dikkat çekici örneklerinden biridir. İddiaların ağırlığı ile yargılama usulünün niteliği arasındaki uyumsuzluk, davanın bugün de niçin tartışıldığını açıklar.

Bu çerçevede, Cavid Bey’in idamı, yalnız geçmişte kalmış bir adlî vaka olarak değil, kurucu iktidarların eleştiriye ve alternatif kadrolara nasıl yaklaştığını gösteren bir turnusol kâğıdı olarak da değerlendirilebilir. Modern siyasal düzenlerin meşruiyeti, sadece ilan ettikleri ilkelerde değil, zor zamanlarda o ilkelere ne ölçüde sadık kaldıklarında sınanır. Erken Cumhuriyet’in hukuk devleti iddiası ile olağanüstü yargı pratiği arasındaki mesafe burada keskin biçimde görünmektedir.

Buna rağmen, Cavid Bey’in akıbetini salt bir mağduriyet anlatısına indirgemek de yeterli değildir. Mesele yalnız bireysel adaletsizlik değil, siyasal alanın daralması ve bağımsız muhakeme imkânının zayıflamasıdır. Çünkü fikir adamlarının kaderi ile kamusal tartışmanın kaderi çoğu zaman birbirine bağlıdır. Cavid Bey’in idamı, Türkiye’de farklı iktisat ve siyaset tahayyüllerinin meşruiyet sınırlarının ne kadar daralabileceğini göstermiştir.

Bu yüzden, Cavid Bey davası, Türkiye’de hukukun siyasallaşması tartışmalarında örnek olay olarak incelenmeye devam etmektedir. Olayın tarihsel özgüllüğü ne olursa olsun, olağanüstü mahkeme mantığı ile geri dönüşsüz ceza arasındaki birleşim, modern anayasal devlet açısından daima kaygı verici görülmelidir. Cavid Bey’in kaderi, kurucu dönemlerde hukukî frenlerin zayıflamasının nasıl telafisi imkânsız sonuçlar doğurabileceğini göstermektedir.

Bu çerçevede, Cavid Bey’in yargılanması, erken Cumhuriyet’te siyasal meşruiyetin nasıl kurulduğu sorusunu da açığa çıkarır. Kurucu iktidarlar çoğu zaman kendi tarih anlatılarını yalnız başarı hikâyeleri üzerinden değil, dışladıkları ve etkisizleştirdikleri aktörler üzerinden de inşa ederler. Cavid Bey’in mahkeme önüne çıkarılış biçimi, bu anlamda yalnız adlî değil, kurucu bir siyasî jest olarak da okunabilir. Çünkü onun şahsında eski dönemin tanınmış bir maliyecisi, uluslararası itibarı olan bir iktisatçısı ve kamuoyu nezdinde ciddiye alınan bir fikir adamı hedef alınmıştır. Tek parti rejiminin oluşumu üzerine yapılan çalışmalar, 1920’lerin ikinci yarısında siyasal alanın giderek daha az rekabetçi ve daha az müzakereci bir çerçeveye sıkıştığını göstermektedir (Tunçay, 1989; Demirel, 2011; Zürcher, 2017). Bu bağlamda Cavid Bey’in idamı, hukukî standardın düşmesi kadar, siyasî çoğulluğun da daralması anlamına gelir. Dikkatle kurulduğunda şu yargı savunulabilir: Bu olay, Mustafa Kemal etrafında yoğunlaşan iktidarın, alternatif kadrolar ve bağımsız ağırlığı olan şahsiyetler karşısında daha tahammülsüz hale geldiği bir istikamette gerçekleşmiştir. Dolayısıyla idamın problemli oluşu yalnız delil yapısının zayıflığından değil, kararın verildiği siyasî iklimin çoğul temsile kapalı oluşundan da kaynaklanmaktadır.

7. Bir Liberal Öncünün Kaybı: Türkiye’de Liberal Düşünce Açısından Anlamı

Mehmet Cavid Bey’in idamının tarihî anlamı, yalnızca bir devlet adamının veya bir iktisatçının hayatının sona erdirilmesinde aranamaz. Onun kaybı, daha geniş bir fikrî ve siyasî bağlam içinde değerlendirilmelidir. Çünkü Cavid Bey, geç Osmanlı ile dar anlamda Cumhuriyet arasındaki geçiş hattında liberal iktisadî düşünceyi sistemli biçimde savunan az sayıdaki güçlü isimden biriydi. Bu nedenle onun ortadan kaldırılması, bireysel bir trajedinin ötesinde, zaten sınırlı olan bir fikir damarının kamusal etkisinin zayıflaması anlamına gelmiştir (Bozpınar, 2020; Toprak, 2012).

Bu noktada dar anlamda Cumhuriyet rejiminin niteliği meselesi özel önem taşır. Resmî adı cumhuriyet olan bir rejimin, siyaset teorisi bakımından gerçekten cumhuriyetçi veya demokratik olup olmadığı ayrıca tartışılabilir. Cumhuriyetçilik yalnız monarşinin kaldırılması veya devlet başkanının hanedan dışından gelmesi demek değildir; aynı zamanda, kamusal işlerin temsil kabiliyeti bulunan aktörler arasında müzakere yoluyla yürütülmesi, iktidarın tek elde toplanmaması ve siyasal topluluğun ortak meselelerine farklı seslerin katılabilmesi anlamına gelir (Pettit, 1997, s. 5-31; Skinner, 1998, s. 9-33; Lovett, 2022).

Oysa, erken Cumhuriyet üzerine yapılan çalışmalar, 1920’lerin ikinci yarısından itibaren rejimin belirgin biçimde tek parti diktatörlüğü karakteri kazandığını, muhalefet alanının daraldığını, kamusal alanın ideolojik aygıtlarla tahkim edildiğini ve devlet-parti bütünleşmesinin ortaya çıktığını göstermektedir. Bu sebeple dar anlamda Cumhuriyet’i, hele hele demokratik bir cumhuriyet olarak nitelemek imkansızdır. Rejimin kuruluş ve kurumsallaşma süreci, çoğul bir heyetin serbest müzakeresinden ziyade giderek daha merkezîleşen bir iktidar yapısının damgasını taşımıştır (Tunçay, 1989; Karpat, 2019; İnsel, 2014).

Bu değerlendirme, Cavid Bey’in idamını daha anlamlı kılar. Eğer bir siyasal düzen, çoğul temsile ve serbest müzakereye açık bir cumhuriyet olmaktan ziyade iktidarın merkezileştiği bir yapıya doğru evriliyorsa, bağımsız ağırlığı olan fikir adamları ve alternatif siyasal hafızalar o düzen için daha kolay sakıncalı hale gelir. Mehmet Cavid Bey tam da böyle bir figürdü: eski rejimin sıradan bir kalıntısı değil, iktisat bilgisi olan, yazan, düşünen, tanınan ve belli bir itibara sahip bir isimdi. Bu nedenle, onun tasfiyesi yalnız geçmişe dönük bir hesaplaşma değil, aynı zamanda yeni rejimin kendi dışındaki meşruiyet kaynaklarını daraltma biçimlerinden biri olarak da okunabilir.

Burada ayrıca bir karşılaştırma yapma imkânı doğar. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde de güçlü liderlik, merkezîleşme ve iktidarın dar çevrelerde toplanması gibi eğilimler elbette vardı. Ne var ki dar anlamda Cumhuriyet’in bazı safhalarında görülen güç yoğunlaşmasının, artık hanedanî bir çerçevede değil, modern devlet araçları, parti örgütü, bürokrasi ve ideolojik seferberlik mekanizmalarıyla desteklenmiş olması, onu daha kapsamlı bir merkezileşme örneği haline getirmiştir. Bu nedenle tek adam etrafında kuvvet temerküzünün geç Osmanlı’daki örneklerden daha sistematik sonuçlar doğurduğu yönündeki yorum tamamen mesnetsiz değildir (Karpat, 2019; İnsel, 2014).

Cavid Bey’in kaybının liberal düşünce bakımından önemi de tam burada belirginleşir. Liberal düşünce, Türkiye’de sosyalizm, milliyetçilik veya İslamcılık gibi devletçi akımlara kıyasla zaten daha sınırlı kurumsal dayanaklara sahipti. Bu düşünce çizgisi geniş halk hareketlerinden çok, dağınık aydın çevreleri, bazı gazeteler, dergiler ve birkaç güçlü kalem tarafından taşınıyordu. Böyle bir ortamda hem devlet tecrübesine sahip hem de teorik üretim yapabilen bir ismin ortadan kaldırılması, bu geleneğin nesiller arası aktarımını zayıflatmıştır. Fikriyat bazen kurumlardan önce şahıslar üzerinden hayatta kalır; Cavid Bey tam da böyle bir şahsiyetti.

Dolayısıyl,a Cavid Bey’in idamı, yalnız geçmişe ait bir haksızlık değil, aynı zamanda geleceğe dönük bir fikrî imkânın da tahribi olarak değerlendirilebilir. Onun yazıları, kitabı ve raporları, daha güçlü bir liberal iktisat geleneğinin ve daha serbestiyetçi bir kamusal tartışma kültürünün kurulmasına katkı sunabilecek nitelikteydi. Bu imkânın şiddetli bir siyasal tasfiye içinde yok edilmesi, liberal düşüncenin Türkiye’de neden geç ve zayıf geliştiğini anlamak bakımından da önemli bir ipucu vermektedir.

Cumhuriyetin kurucu anlamı bakımından bir başka önemli nokta da, temsil ilkesinin sadece seçimle sınırlı olmamasıdır. Klasik cumhuriyetçi gelenek, kamusal gücün meşruiyetini, yurttaşların ortak işlere erişebilmesine ve karar süreçlerinin bir kişinin veya dar bir zümrenin iradesine kapanmamasına bağlar. Bu yüzden cumhuriyet, hukuken ilan edilen bir rejim adından ziyade, siyasal gücün nasıl dağıtıldığı ve nasıl sınırlandığı sorusuyla ilgilidir. Eğer kamusal alan tek parti, tek lider veya tek resmî ideoloji etrafında daralıyor; muhalefet meşru bir unsur değil güvenlik riski gibi görülüyorsa, rejimin cumhuriyetçi niteliği doğal olarak zayıflar. Erken Cumhuriyet’e yöneltilen eleştiriyi kuvvetlendiren de tam budur: Burada mesele rejimin ismi değil, temsil ve müzakere kapasitesinin sınırlılığıdır. Cavid Bey’in tasfiyesi bu sınırın çok görünür hale geldiği olaylardan biridir; çünkü onun yargılanmasıyla fiilen dışlanan şey, yalnız bir kişi değil, farklı bir siyasal ve fikrî ağırlığın kamusal mevcudiyetidir (Pettit, 1997; Skinner, 1998; Viroli, 2002; Tunaya, 1988).

Burada cumhuriyet kavramının teorik anlamı üzerinde ayrıca durmak gerekir. Cumhuriyetçilik, siyasal düşünce tarihinde yalnız hükümdarsız bir rejim tipini ifade etmez. Skinner ve Pettit’in işaret ettiği gibi cumhuriyetçilik, keyfî tahakkümün sınırlandırılması, ortak işlerin yurttaşlık temelinde tartışılması ve kamusal gücün tek elde toplanmamasıyla yakından ilişkilidir. Bu anlamda cumhuriyet, sadece bir devlet biçimi değil, bir siyasal ahlâk ve kurumsal denge meselesidir (Pettit, 1997; Skinner, 1998).

Bu teorik çerçeve açısından bakıldığında, dar anlamda Cumhuriyet’in kurumsal pratiği ile cumhuriyetçi ideal arasında belirgin bir mesafe olduğu görülür. Evet, hanedan yönetimi sona ermiş ve sözde cumhuriyet ilan edilmiştir; fakat siyasal alanın çoğulluğu, rekabetçi temsil ve müzakereye dayalı kamusal karar alma süreçleri son derece sınırlı kalmıştır. Muhalefetin tasfiyesi, tek parti yapısının kurumsallaşması ve güç yoğunlaşması, rejim resmi olarak cumhuriyet adını almış olsa da cumhuriyetçi felsefenin asli unsurlarının çoğunu taşımadığını düşündürmektedir.

Mehmet Cavid Bey’in tasfiyesi bu yüzden yalnız liberal düşünce bakımından değil, cumhuriyet fikri bakımından da önemlidir. Daha açık söylersek, onun ortadan kaldırılması yalnız bir iktisatçının susturulması değil, farklı fikrî kaynakların ve alternatif kamusal meşruiyetlerin daraltılmasıdır. Oysa cumhuriyetçi bir düzen, tam tersine, kamusal tartışmanın zenginleşmesini ve siyasî kudretin denetlenmesini gerektirir. Böyle bakıldığında Cavid Bey’in idamı, daha çoğulcu bir cumhuriyet ihtimalinin de zedelenmesi anlamını taşır.

Türkiye’de liberal düşüncenin zayıf kalması, yalnız liberal yazarların azlığı veya toplumsal tabanın darlığıyla açıklanamaz. Aynı zamanda bu düşünceyi taşıyabilecek nitelikli şahsiyetlerin siyasî tasfiye süreçlerinde kaybedilmesi de belirleyicidir. Bir fikir geleneği bazen kurumlarını daha sonra kurar; ilk aşamada ise metinler, çevreler ve öncü şahsiyetler tarafından taşınır. Cavid Bey tam da bu tür bir öncüydü. Onun kaybı, liberal fikrî sürekliliğin kırılması demekti.

Cumhuriyet kavramının klasik anlamına yapılan bu vurgu, aynı zamanda muhtemel eleştirilere cevap verme bakımından da önemlidir. Çünkü, burada ileri sürülen tez, cumhuriyetin monarşi karşıtı biçimsel tanımından hareketle değil; cumhuriyetçiliğin özgürlük, temsil, karma yönetim, kamusal erdem ve keyfî iktidarın sınırlandırılması gibi teorik unsurlarından hareketle kurulmaktadır. Bu nedenle dar anlamda Cumhuriyet’e yöneltilen eleştiri, rejimin adından değil, kurumsal ve siyasî pratiğinden kaynaklanmaktadır (Pettit, 1997; Skinner, 1998; Lovett, 2022).

Cumhuriyetçiliğin klasik anlamına ilişkin bu teorik tartışma, Cavid Bey örneğini daha geniş bir siyaset teorisi çerçevesine oturtmayı sağlar. Quentin Skinner’ın işaret ettiği gibi cumhuriyetçi gelenek, özgürlüğü yalnız müdahalesizlik olarak değil, keyfî tahakküme maruz kalmama hali olarak düşünür (Skinner, 1998). Philip Pettit de bu çizgiyi modern siyaset teorisine taşıyarak kamusal gücün hesap verebilir biçimde sınırlandırılmasını cumhuriyetçi özgürlüğün merkezine yerleştirir (Pettit, 1997). Maurizio Viroli ise cumhuriyetçiliğin yurttaşlık, ortak iyilik ve kamusal erdem boyutunu vurgulayarak, cumhuriyetin sadece hükümdarsızlıktan ibaret olmadığını gösterir (Viroli, 20029. Bu yaklaşımlar birlikte düşünüldüğünde, dar anlamda Cumhuriyet’in resmî adlandırmasının tek başına yeterli olmadığı; rejimin gerçekten cumhuriyetçi sayılabilmesi için iktidarın denetlenebilir olması, kamusal işlerin müzakereye açılması ve farklı siyasî eğilimlerin meşru varlık alanı bulması gerektiği sonucuna varılır. Cavid Bey’in tasfiyesi ise tam tersine, iktidarın merkezîleştirilmesi, eleştirel seslerin daraltılması ve alternatif temsil imkânlarının zayıflatılması yönünde işleyen bir pratiğe işaret eder. Bu yüzden onun akıbeti, cumhuriyetin adı ile cumhuriyetçiliğin normatif içeriği arasındaki mesafeyi görünür kılan öğretici bir örnek olarak da okunmalıdır (Lovett, 2022).

Sonuç

Mehmet Cavid Bey, Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan çalkantılı tarih kesitinde, sıradan bir bürokrat veya geçici bir siyasî figür olmanın çok ötesinde bir şahsiyettir. O, bir yandan devlet maliyesinin en kritik alanlarında görev üstlenmiş, öte yandan iktisadî meseleleri kitap, makale ve rapor diliyle ele almış; böylece idare ile fikriyatı aynı şahsiyette buluşturmuştur (Akyıldız, 1993). Selanik’in kozmopolit ortamından Mülkiye’nin modern eğitimine, Ulûm-ı İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmuası çevresinden İktisat İlmi’ne kadar uzanan çizgi, onun sadece siyaset yapan değil, aynı zamanda düşünen, yazan ve iktisadî düzen hakkında sistemli kanaatler geliştiren bir isim olduğunu göstermektedir (Cavid Bey, 2001).

Bu makalede gösterilmeye çalışıldığı üzere, Mehmet Cavid Bey’in önemi yalnız hayat hikâyesinden kaynaklanmaz. Asıl önem, onun geç Osmanlı-Türkiye hattında liberal iktisadî düşüncenin en güçlü ve en bilinçli temsilcilerinden biri olmasındadır. Tarım, pazara dönük üretim, ulaşım altyapısı, sermaye oluşumu ve dünya ekonomisiyle temas konularındaki vurguları, onun iktisadî kalkınmayı yalnız devlet emriyle değil, üretici ve kurumsal bir düzen içinde düşündüğünü göstermektedir (Bozpınar, 2020; Toprak, 2012).

Bu yüzden Cavid Bey’in 1926’daki idamı, yalnızca bireysel bir trajedi yahut dönemin sert siyasî atmosferi içinde verilmiş bir ceza kararı olarak görülemez. Yargılamanın hukukî niteliği, siyasî bağlamı ve olağanüstü mahkeme pratiği birlikte düşünüldüğünde, bu olayın ciddi bir adalet problemi taşıdığı açıktır (Tunçay, 1989). Daha da önemlisi, bu idam iktidarın merkezileştiği, muhalefet alanının daraldığı ve alternatif meşruiyet odaklarının tasfiye edildiği bir siyasî istikametin parçası olarak okunabilir (Demirel, 2011).

Buradan çıkan sonuç şudur: Türkiye’de resmî adı cumhuriyet olan rejim, en azından 1920’lerin ikinci yarısından itibaren, cumhuriyetçiliğin müzakere, çoğul temsil ve kuvvetin tek elde toplanmaması gibi esasları bakımından ciddi sorunlar taşımıştır. Bu nedenle, dar anlamda Cumhuriyet’I demokratik bir cumhuriyet olarak nitelemek güçtür. Cumhuriyetin adı ile cumhuriyetçi yönetimin ruhu arasında açılan bu mesafe, Mehmet Cavid Bey’in tasfiyesinde açık biçimde görülebilir.

Cavid Bey’in kaybının liberal düşünce açısından taşıdığı anlam ve önem de burada belirginleşmektedir. Türkiye’de liberalizm tarihsel olarak güçlü kurumsal dayanaklardan ziyade sınırlı sayıda aydın, yazar ve devlet adamı üzerinden taşınan kırılgan bir damar olmuştur. Böyle bir ortamda hem devlet tecrübesine sahip hem de teorik katkıda bulunabilen bir ismin ortadan kaldırılması, bu damarın daha da zayıflamasına yol açmıştır. Bu yüzden Mehmet Cavid Bey’in idamı yalnız geçmişe ait bir haksızlık değil, aynı zamanda Türkiye’nin entelektüel tarihinde kaybedilmiş bir imkândır.

Dolayısıyla, Mehmet Cavid Bey’i yüzüncü yılında anmak, yalnız tarihî bir şahsiyeti hatırlamak anlamına gelmemelidir. Onu yeniden okumak, Türkiye’de fikir adamlarının siyasal iktidar karşısındaki kırılganlığını, hukukun siyasallaşmasının yol açtığı tahribatı ve cumhuriyet adını taşıyan bir rejimin gerçekten cumhuriyetçi ve çoğulcu olup olmadığının nasıl sorgulanması gerektiğini de yeniden düşünmek demektir. Cavid Bey’in hayatı ve ölümü, bize bir ülkede fikir hürriyetinin, hukuk güvenliğinin ve çoğul siyasal temsilin yalnız soyut ilkeler olmadığını; bunların yokluğunda hem insanların hem de fikir geleneklerinin ağır biçimde zarar görebildiğini göstermektedir.

Bugün Cavid Bey’i yeniden değerlendirmek, yalnız tarihî bir düzeltme yapmak anlamına gelmez. Aynı zamanda Türkiye’de düşünce tarihinin hangi kırılmalarla şekillendiğini, hangi imkanların neden zayıf kaldığını ve siyasî rejimlerin hukuk ile fikir hayatı üzerindeki etkisini yeniden düşünmek demektir. Cavid Bey’in hayatı, biyografi ile fikir tarihinin birbirinden ayrılamayacağı örneklerden biridir.

Bu nedenle onun haksız yere idamının yüzüncü yılına yaklaşırken yapılacak en verimli iş, ne romantik bir iade-i itibar söylemiyle yetinmek ne de onu yalnız eski rejimin bir memuru olarak görmek olacaktır. Asıl yapılması gereken, Cavid Bey’i kendi metinleri, kurumsal tecrübesi ve tarihsel bağlamı içinde yeniden okumaktır. Böyle bir okuma, hem Osmanlı-Türk iktisat düşüncesinin köklerini daha iyi anlamaya hem de cumhuriyet, hukuk ve çoğulculuk meselelerini daha serinkanlı biçimde tartışmaya katkı sağlayacaktır.

Son tahlilde Mehmet Cavid Bey, Türkiye’de liberal düşünce tarihi ile hukuk devleti tartışmasının kesişim noktasında duran simgesel bir şahsiyettir. Onun hikâyesi, liberal iktisadî düşüncenin yalnız kavramlarla değil, insanlarla ve siyasal şartlarla da taşındığını; hukukî güvencelerin çöküşünün sadece bireyleri değil, fikir geleneklerini de tahrip ettiğini göstermektedir.

Buraya kadar yapılan tartışma, Mehmet Cavid Bey’in yalnız bir dönemin mağduru olarak değil, Türkiye’de özgürlük, hukuk ve temsil meselelerinin kesiştiği bir kavşak noktası olarak görülmesi gerektiğini göstermektedir. Onun hayatı, fikirleri ve ölümü birlikte okunduğunda şu daha açık biçimde anlaşılır: Türkiye’de liberal düşüncenin zayıf kalmasının sebepleri yalnız toplumsal taban darlığı veya entelektüel ilgi eksikliği değildir; devlet merkezli siyasal kuruluş tarzı da bu zayıflığın başlıca nedenlerinden biridir. Liberal fikirler, güçlü kurumlar ve uzun süreli kamusal tartışma ortamları içinde kök salar. Buna karşılık tek merkezde yoğunlaşan, muhalefeti güvenlik problemi olarak gören ve alternatif kadroları tasfiye eden rejimler, yalnız insanları değil, düşünce geleneklerini de yarım bırakırlar. Cavid Bey’in yüzüncü yılında yapılması gereken, tam da bu yarım kalmışlığı görünür kılmaktır. Bu, ne tarihe anakronik bir öfke taşımak ne de kurucu kadroların bazı müspet adımlarını inkâr etmek anlamına gelir. Aksine, hukukun üstünlüğünü, adil muhakemeyi ve çoğul temsilin değerini ciddiye alan olgun bir tarih muhasebesi yapmayı gerektirir. Böyle bir muhasebe, Cavid Bey’i yeniden düşünürken Türkiye’de cumhuriyetin, demokrasinin ve liberalizmin hangi koşullarda birbirini tamamlayabileceği sorusunu da yeniden sormaya imkân verir (Karpat, 2019; Tunçay, 1989; Viroli, 2002).

Ayrıca Cavid Bey’in hikâyesi, Türkiye’de iktisat düşüncesinin siyasî tarihten bağımsız okunamayacağını da hatırlatır. Bir ülkede iktisat teorileri yalnız kitaplarda yaşamaz; onları taşıyan kurumlara, dergilere, meclislere, odalara ve şahsiyetlere ihtiyaç duyar. Cavid Bey’in hem bürokrasi içinde hem de kamusal tartışma alanında etkili olabilmiş olması, bu bakımdan istisnaîdir. Onun yokluğu, yalnız bir yazarın eksilmesi değil; devlet tecrübesi ile iktisat bilgisini aynı bünyede birleştiren bir aracının kaybı anlamına gelir. Bu kaybın uzun vadeli sonucu, liberal iktisat dilinin Türkiye’de daha çok dağınık entelektüel çıkışlar halinde kalması, daha sınırlı bir kurumsal süreklilik kurabilmesidir. Dolayısıyla Cavid Bey’in ölümünü, bir rejimin sertliği kadar bir düşünce geleneğinin taşıyıcılarını kaybetmesinin bedeli olarak da görmek gerekir (Bozpınar, 2020; Toprak, 2012; Karpat, 2019).

Sonuç olarak, Mehmet Cavid Bey üzerine yeniden düşünmek yalnız bir tarihî kişiliğe hakkını teslim etmek değildir; aynı zamanda Türkiye’de hukuk güvenliğinin, temsil ilkesinin ve iktisadî özgürlüğün neden birbirinden ayrılamayacağını kavramaktır. Cumhuriyet gerçekten cumhuriyetçi olacaksa, bu ancak gücün tek elde toplanmadığı, muhalefetin meşru sayıldığı, düşünce adamlarının ceza tehdidiyle susturulmadığı ve kamusal tartışmanın kurumsal güvence altına alındığı bir siyasal düzen içinde mümkündür. Cavid Bey’in yüz yıl önce uğradığı akıbet, bu ilkeler ihlal edildiğinde hem insanların hem de fikirlerin nasıl geri dönülmez biçimde yitirilebildiğini göstermektedir. Bu sebeple onun hayatı, yalnız geçmişe ait kapanmış bir dosya değil; bugün için de hukuk devleti ve çoğulcu cumhuriyet tartışmalarına ışık tutan canlı bir hatırlatmadır (Pettit, 1997; Skinner, 1998; Tunçay, 1989).

Bundan dolayı, Cavid Bey’in yeniden değerlendirilmesi, yalnız tarihçiler veya iktisat düşüncesi araştırmacıları için değil, çağdaş siyaset teorisi ve hukuk devleti tartışmaları için de anlamlıdır. Onun biyografisi, siyasal kuruluş dönemlerinde en çok hangi ilkelerin kırılgan hale geldiğini gösterir: adil yargılama, bağımsız düşünce, muhalefetin meşruiyeti ve iktisadî aklın siyasî sadakate tâbi kılınmaması. Bu ilkeler korunmadığında, kamusal hayat kısa sürede daha yekpare, daha denetimsiz ve daha yoksullaştırıcı bir çizgiye kayabilir. Cavid Bey’in akıbetinden çıkarılabilecek ders, bu yüzden sadece geçmişte kimin haklı kimin haksız olduğu sorusuyla sınırlı değildir. Daha geniş ders, cumhuriyetin çoğulcu bir temsil düzeni olarak mı, yoksa tek merkezli bir mobilizasyon rejimi olarak mı yaşatılacağı sorusudur. Eğer ikinci yol seçilirse, rejimin adı cumhuriyet olarak kalsa bile ruhu cumhuriyetçi olmaktan uzaklaşır. Cavid Bey’in idam edimesinin yüzüncü yılında onun hayatını ve fikirlerini yeniden okumak, işte bu uzaklaşmayı teşhis etmek ve hukukla sınırlanmış, müzakereye açık, farklı düşünce damarlarını yaşatabilen bir siyasal düzenin neden vazgeçilmez olduğunu göstermek bakımından da kıymetlidir (Pettit, 1997; Skinner, 1998; Viroli, 2002; Tunaya, 1988).

Bu nedenle Cavid Bey’in hatırasını canlı tutmak, yalnız geçmişte haksızlığa uğramış bir kişiyi anmak değildir; aynı zamanda Türkiye’de siyasal modernliğin hangi bedellerle kurulduğunu dürüstçe tartışmaktır. Kurucu iktidarların başarıları kadar sınırlarının da konuşulabildiği bir tarih bilinci olmadan, ne cumhuriyetin çoğulcu anlamı yeniden üretilebilir ne de liberal düşüncenin meşru yeri sağlamlaştırılabilir. Cavid Bey örneği bize, siyasal merkezileşmenin kısa vadede düzen ve birlik sağlayabilse bile, uzun vadede fikir hayatını kuruttuğunu ve alternatif gelişme yollarını zayıflattığını hatırlatır. Bu sebeple onun hikâyesi, yalnız geçmişin değil bugünün de meselesidir: hukuk güvenliğinin, akademik özgürlüğün, siyasal rekabetin ve kamusal müzakerenin değeri, çoğu zaman ancak bunlar bastırıldığında daha iyi anlaşılır. Mehmet Cavid Bey’in yüzüncü yılında yapılacak en anlamlı değerlendirme, onun yarım kalmış fikrî mirasını güncel bir çoğulcu cumhuriyet ve hukuk devleti tartışmasının parçası haline getirebilmektir.

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