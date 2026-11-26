Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ağustos 2019’da AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünde şöyle demişti:

“Kardeşlerim, bize Ömerler lazım. İşte biz bu Ömerleri bulduğumuz zaman şunu bilesiniz ki şu anda geldiğimiz konumdan çok daha farklı bir konuma Allah’ın izniyle çıkacağız.”

Son günlerde patlak veren fon krizi tartışmalarında ortaya çıkan birçok isim arasında Ak Partinin üst düzey isimleri ya da onların çocuklarıyla ilgili.

Bundan dolayı Erdoğan’ın 2019 yılında yaptığı çağrı bugün daha da kıymetlidir.

Birincisi Ömerlerin lazım olduğunu söyleyen siyasi tutum ne yapacak? İkincisi bu tutum tam da o gün ifade edildiği gibi partinin Erdoğan’ın ya da iktidarın konumu-geleceği açısından ne ifade ediyor?

Bu açıdan Hz. Ömer’i gerçekten ölçü kabul edeceksek, mesele sadece “Ömerler” aramak olmasa gerek. Aynı zamanda Ömer’in adaletini, kendi yakının söz konusu olduğunda da gösterebilmek olmalıdır.

Hz. Ömer’in oğlu Abdurrahman’la ilgili meşhur rivayeti bugünlerde yeniden hatırlamak gerekiyor.

Rivayete göre Hz. Ömer’in oğlu Abdurrahman, Mısır’da içki-şarap içmesi nedeniyle cezalandırılır. Fakat Hz. Ömer, oğlunun halife oğlu olması nedeniyle cezanın gereği gibi uygulanmadığından şüphe eder ve oğlunun Medine’ye gönderilmesini ister. Kendisine “Cezası zaten verildi, yeniden cezalandırılması doğru değildir” denilir.

Buna rağmen geri adım atmaz.

Hz. Ömer’in karşısındaki kişi herhangi biri değil, kendi oğludur. Buna rağmen oğlunun halife oğlu olması, onun hukuk karşısında ayrıcalıklı olmasına değil, tam tersine Hz. Ömer’in daha hassas davranmasına yol açar.

Çünkü adalet, başkasına uygulanırken kolay olabilir. Ama kendi yakınına üstelik oğluna gelince sınav başlar.

Hz. Ömer’i de anlamlı kılan bu zaten.

Hz. Ömerleri arıyoruz diyen bir siyasi anlayış var. Bugün Türkiye’de gündeme gelen fon soruşturmaları ve davaları açısından sorulması gereken iki temel var. Birincisi iktidara yakın kişilerin çocukları veya yakınları söz konusu olduğunda hukuk gerçekten herkes için aynı mı uygulanıyor? İkincisi ise Hz. Ömer’in partisi iktidarı olsaydı ne yapardı bu durumda?

Burada kimsenin suçlu ilan edilmesini savunmadığımı belirtmek isterim. Tam tersine, masumiyet karinesi herkes için geçerlidir. Tutuklama şartları, sağlık gerekçeleri, adli kontrol, tahliye ve diğer bütün hukuki güvenceler herkes için vardır ve olmalıdır.

Fakat mesele tam da burada başlıyor:

Bu güvenceler herkes için aynı ölçüde mi işletiliyor? Sıradan bir vatandaş söz konusu olduğunda son derece sert çalışan hukuk mekanizması, siyasi gücü veya iktidara yakınlığı bulunanların yakınları söz konusu olduğunda daha mı merhametli davranıyor?

Daha açık sorulacaksa Ak Parti’nin üst düzey isimleri arasında yer almasalar Adalet Bakanlığı tarafından suç örgütü olarak ilan edilen dosyada birisine 19 gün cezaevinde kalıp sağlık gerekçesiyle ev hapsi verilir mi? Ya da bir diğerine savcılıkta ifadesi alınıp tutuksuz yargılama kararı verilir mi? Yani Fatma Betül Sayan Kaya sıradan bir isim de olsaydı yine de sağlık gerekçesiyle ev hapsi verilecek miydi? Babası Hayatı Yazıcı olmasaydı oğlu tutuksuz yargılanır mıydı?

Bugün kamuoyunun kuşku duyduğu ve tartıştığı da tam olarak budur. Eğer böyle bir farklılık varsa, sorun yalnızca bir davanın sonucu değildir. Sorun, hukukun üstünlüğünün ve eşitliğin zedelenmesidir.

Hz. Ömer’in hikâyesindeki asıl ders de bu değil midir? Halifenin oğlu da evlattır. Ve babası İslam Devletinin en yetkili adamıdır. Ama adalet karşısında evlatlığı ya da yakınlığı bir ayrıcalık sebebi değildir. Hatta Hz. Ömer, oğlunun halife oğlu olması nedeniyle cezanın eksik uygulanmış olabileceğinden şüphelendiğinde, kendisine yöneltilen “Zaten cezasını aldı” itirazını bile yeterli görmemiştir.

Bugün “Bize Ömerler lazım” diyorsak, önce şu soruyu sormamız gerekir:

Ömer’in adaletini başkalarına karşı mı istiyoruz, yoksa sıra kendi yakınımıza geldiğinde de aynı adaleti gösterebiliyor muyuz? Çünkü Ömer olmak, adaleti sadece başkasının çocuğuna uygulamak değildir. Ömer olmak, adaletin sınavı kendi çocuğuna geldiğinde de aynı ölçüyü koruyabilmektir.

Bu nedenle fon soruşturmaları etrafındaki tartışma yalnızca birkaç kişinin tutuklanıp tutuklanmaması, tahliye edilip edilmemesi ya da hangi tedbirin uygulanacağı meselesi değildir.

Asıl mesele, hukukun ve adaletin herkes için aynı ölçüde uygulanıp uygulanmadığıdır.

Bu mesele aynı zamanda AK Parti’nin kendi siyasi iddiası bakımından da önemlidir. Çünkü Erdoğan’ın yıllar önce söylediği “Bize Ömerler lazım” sözü, yalnızca yeni kadrolar arama çağrısı olarak değil, bir adalet ve ahlâk ölçüsü olarak da okunabilir.

Eğer gerçekten Ömerler aranıyorsa, bugün ihtiyaç duyulan şey yalnızca Ömerlerin bulunması değil, Ömer’in adalet anlayışının da yaşatılmasıdır. Çünkü adaletin gerçek sınavı, başkasının yakını söz konusu olduğunda değil, kendi yakınımız söz konusu olduğunda başlar.

Dilerim “Ömerleri arıyoruz” diyenler, günün sonunda Ömer’in adaletini uygulamaktan da çekinmezler. Bu ölçü sadece Türkiye’nin hukuku açısından değil; aynı zamanda, Erdoğan’ın 2019 yılında işaret ettiği gibi Ak partinin geleceği açısından da önemlidir.