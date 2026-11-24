Antalya’da gerçekleştirilen COP31’in beklenen nihai anlaşmayla sonuçlanamaması, muhalefet ve iktidar arasından bir tartışmayı da getirdi. İktidar kanadından, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamalarında, bazı ülkelerin “bir kelimeye veya bir ifadeye takılarak” süreci tıkadığı üzerinden bir anlatım geliştirildi. Diğer tarafta ise muhalefet, nihai bir anlaşmanın ortaya çıkmamasını doğrudan zirvenin başarısızlığı olarak değerlendirdi.

Oysa her iki yaklaşım da doğru değil ve basit bir indirgemecilik taşıyor.

Öncelikle şunu kabul etmek gerekir: COP31’in ana siyasi çıktısı olması beklenen “Antalya Paktı” üzerinde uzlaşma sağlanamamıştır. Üstelik bu başarısızlığın temel nedenlerinden biri gerçekten de fosil yakıtlar konusunda yaşanan anlaşmazlıktır. Dolayısıyla zirvenin nihai bir anlaşmayla sonuçlanmamış olması önemsizleştirilemez. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de zirvenin anlaşmasız kapanmasını açıkça bir gerileme ve hayal kırıklığı olarak değerlendirmiştir.

Fakat buradan hareketle COP31’in bütününü “başarısızlık” olarak nitelemek de aynı ölçüde indirgemeci bir tutumdur.

Fosil yakıt gerçekten sadece bir kelime mi?

Bakanlığın yaklaşımındaki en problemli nokta burada ortaya çıkmaktadır. “Bir kelimeye takıldılar” demek, müzakerenin esasını gereğinden fazla basitleştirmek değil midir?

Çünkü tartışılan kelime sıradan bir kelime değildir. Tartışılan “fosil yakıtlar” ifadesi, iklim politikasının temel sorunlarından birine işaret etmektedir. Kömür, petrol ve doğal gaz küresel sera gazı emisyonlarının başlıca kaynakları arasında yer almaktadır. Bu nedenle uluslararası iklim rejiminde “fosil yakıtlardan uzaklaşma”, yalnızca sembolik bir ifade değil, enerji dönüşümünün yönünü belirleyen siyasi bir taahhüt anlamına geliyor.

Dolayısıyla burada “bir kelimeye takılmak” değil, o kelimenin temsil ettiği enerji dönüşümünün uluslararası iklim rejimindeki yeri tartışılmaktadır.

Hatta tartışmayı daha da ilginç hâle getiren nokta şudur: Türkiye ve Avustralya başkanlıkları fosil yakıtlara ilişkin açık bir ifadeden ziyade elektrifikasyon üzerinde yoğunlaşan bir yaklaşımı öne çıkarmıştır. Elektrifikasyon elbette enerji dönüşümünün önemli bir unsurudur. Fakat elektrifikasyonun artması ile elektriğin hangi kaynaklardan üretildiği birbirinden ayrı düşünülebilir mi? Bu bakımdan Bakanlığın “bir kelimeye takıldılar” şeklindeki açıklaması meseleyi basitleştirmektir.

Peki anlaşma çıkmadı diye COP31 başarısız mı?

Burada da muhalefetin yaklaşımı sorunludur.

Bir uluslararası zirvenin en önemli beklenen çıktısının gerçekleşmemesi elbette eleştirilebilir. Fakat bundan bütün zirvenin hiçbir sonuç üretmediği sonucunu çıkarmak doğru değildir.

COP toplantıları yalnızca tek bir sonuç bildirgesinden ibaret değildir. İki hafta boyunca yüzlerce müzakere, yan etkinlik, devletlerarası görüşme, çok taraflı ve ikili girişim gerçekleştirilmektedir. COP31’de de nihai “Antalya Paktı” üzerinde uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte farklı başlıklarda ilerlemeler ve yeni girişimler ortaya çıktı.

Bunlardan dikkat çekici olanlardan biri elektrifikasyon alanındadır. Yaklaşık 100 ülke, 2035 yılına kadar nihai enerji kullanımında elektriğin payının yüzde 35’e çıkarılması yönündeki hedefi destekledi. Bunun bağlayıcı bir COP kararı olmadığını özellikle belirtmek gerekir; ancak enerji dönüşümü açısından tamamen önemsiz bir gelişme olarak da görülemez. Ayrıca uyum politikaları, emisyon eşitliği ve çeşitli işbirliği alanlarında müzakereler devam etmiş ve bazı süreçler ilerletilmiştir.

Dolayısıyla “anlaşma yoksa hiçbir şey yok” şeklindeki yaklaşım, uluslararası iklim diplomasisinin nasıl işlediğini fazlasıyla basitleştirmektedir. COP31, beklenen ana siyasi anlaşmayı üretememiştir; ancak bu durum zirvede yürütülen bütün diplomatik, teknik ve siyasi süreçlerin başarısız olduğu anlamına gelmemektedir.

Antalya açısından COP31’in anlamı sadece anlaşma metni değildir

Bir başka noktayı da hatırlatmak gerekiyor. COP31’in Antalya’da gerçekleştirilmiş olması, Türkiye açısından yalnızca iki haftalık bir diplomatik toplantı anlamına gelmemektedir. “Yediler, içtiler ve dağıldılar” yaklaşımından daha öteye bir anlamı daha vardır.

On binlerce insanın, devlet temsilcisinin, diplomatın, akademisyenin, sivil toplum temsilcisinin, gazetecinin ve uluslararası kuruluş mensubunun Antalya’da bir araya gelmesi, Türkiye’nin küresel iklim diplomasisindeki görünürlüğünü artırmıştır. Antalya’nın uluslararası ölçekte tanıtılması, Türkiye’nin turizm, organizasyon ve diplomasi kapasitesinin görünür hâle gelmesi de bu zirvenin dolaylı sonuçları arasında değerlendirilmelidir.

Elbette bir uluslararası zirvenin turizm veya ülke tanıtımı açısından yarattığı görünürlüğü, iklim müzakerelerindeki başarıyla karıştırmamak gerekir. Antalya’nın tanıtılması COP31’in iklim politikasındaki başarısının yerine geçmez. Fakat tam tersine, anlaşma çıkmadı diye bu görünürlüğü ve diplomatik kazanımları hiç olmamış gibi görmek de doğru değildir.

Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, uzun süre dünyanın dikkatini Antalya’ya çekmiştir. Bu durum Türkiye’nin uluslararası iklim diplomasisinde görünürlüğünü artıran önemli bir fırsat yaratmıştır. Dolayısıyla COP31’in bilançosu yalnızca “Antalya Paktı imzalandı mı, imzalanmadı mı?” sorusuna indirgenemeyecek kadar önemli katkıları vardır.

Adil yaklaşım hükümeti savunmak ya da hükümeti mahkûm etmek değildir.

COP31 konusunda Türkiye’deki tartışmanın en büyük problemi, meselenin hızla siyasi kamplaşmanın içine çekilmiş olmasıdır.

Hükümet açısından bakıldığında, “biz her şeyi yaptık, bazı ülkeler bir kelimeye takıldı” demek kolaycıdır. Çünkü fosil yakıt ifadesi gerçekten de iklim müzakerelerinin esaslı konularından biridir. Bu nedenle Türkiye’nin başkanlık rolünü savunmanın yolu, bu tartışmayı önemsizleştirmek değil, neden belirli bir metin üzerinde uzlaşmanın mümkün olmadığını açıklamaktır.

Muhalefet açısından ise “anlaşma çıkmadı, dolayısıyla COP31 başarısızdır” demek aynı derecede kolaycıdır. Çünkü böyle bir değerlendirme, zirvenin iki hafta boyunca ürettiği diğer diplomatik temasları, girişimleri, ortaklıkları ve karar süreçlerini tek bir sonuca indirgemektedir.

Aslında daha olgun bir değerlendirme her iki yaklaşımın da ötesindedir.

COP31’in en önemli siyasi hedeflerinden biri gerçekleşmemiştir. Bu bir başarısızlıktır ve açıkça söylenmelidir. Fakat COP31’in tamamını başarısızlık olarak nitelemek doğru değildir.

Aynı şekilde,

Türkiye’nin zirve başkanlığını bütünüyle başarılı ilan etmek de doğru değildir; ancak fosil yakıt tartışmasını “bir kelimeye takılmak” şeklinde açıklamak da doğru değildir.