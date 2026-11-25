Yakın zamanda Klinik Psikolog Doktor Geri-Lynn Utter’in Artçı Sarsıntı adlı kitabını okudum. Kitabı okurken hayıflandığım çok şey oldu. Hapishane yıllarımı hatırladım. PKK ve radikal sol örgütlerin bu konularda ne çok yanlış işler yaptığını hatırladım. Kitap, travmatik grupları sıralarken, tarikat türü örgütleri de dahil etmiş. Uzun süre dar grup örgütlerde kalanların travmalara maruz kaldığını başka kitaplardan da okumuştum. Türkiye’de başta PKK olmak üzere, radikal sol örgütler psikolojiye dair her şeyi küçümsediler. Bunu kendi deneyimlerimden biliyorum.

90’lı yılların başında Emniyette Anti-terör şubesinde 14 gün sistemli işkenceye maruz kaldım. O dönem poliste direnen birine ne yapıyorduysalar bana da onu yaptılar. Sonuç: Yaralı biçimde tutuklandım cezaevine götürüldüm. Birkaç gün sonra, sorguda bana uygulanan elektrik şoklardan dolayı olmuş olacaktı ki koğuşta elektrik prizlerini ve kablolarını her gördüğümde vücudumda bir karıncalanma, bir tuhaflık hissettim. Bu rahatsızlık hali devam edince, bu durumu örgüt sorumlusuyla konuştum. “Bir psikolog doktora mı görünsem” dediğimde, keşke demez olaydım. “Biz örgüt olarak yoldaşlarımızın psikoloğa gitmesini doğru bulmayız. Bu tür şeyler zayıflıktır. Elektrik kablolarına bir süre bakmayın, zamanla geçer.” demişti. Örgüt sorumlusunun zamanla geçer dediği şeyin bende 2 yıldan fazla sürdüğünü hatırlıyorum. Sonraki zamanlarda da 10 yıllık hapishane gözlemimde, örgütlerden psikoloğa görünen tek bir mahpusa rastlamadım. PKK ve radikal sol örgütler insanı kurmalı makine gibi düşündükleri için, insanların ruhsal sorunlar yaşayabileceğine inanmıyorlardı. O yüzden insana dair travma gibi şeyler literatürlerinde hiç yer almadı. Oysa o yıllarda polis sorgusundan geçen her insan çok ciddi travmatik şeyler yaşadı.

Artçı Sarsıntı kitabından devam edelim, “Uçaklarda ne diyoruz? Oksijen maskesini önce kendinize takın. Çünkü nefes alamıyorsanız, kimseye yardım edemezsiniz. Bu, günlük hayatımız için de aynı bu şekilde ilerliyor. Kendinize nefes alacak bir alan bırakmazsanız etrafınıza hiçbir hayrınız dokunmaz.” (s. 97) Şimdi dönüp geçmişe baktığımda o yıllarda, Emniyet sorgularında ve hapishanelerde travmalar yaşamış birinin kime faydası olabilir? Kendisine bile olmaz, çünkü travmatik bir kişiliği var. “Oksijen maskesi” önceliği üzerinden gidecek olursak, bir insan ruhsal sıkıntılar yaşıyorken başkalarına nasıl yardımcı olabilir? Ya da kendini kurtarma yeteneğinden yoksun biri, dünyayı kurtarma misyonuna nasıl yeltenebilir? Ama hapishanede tanıdığım bütün devrimciler bu abartılı egolu misyonu üstlenmişti. Daha da trajik olanı, dışarıdaki örgüt kitlesi de onlara inanıyor ve hapistekilerin talimatlarını dışarıda uygulayabiliyorlardı.

Hapishane gibi bir yerde radikal solcu örgütler, psikolojik rahatsızlıkları, insanî bir durum kabul etmek yerine, onu zayıflık, devrimciliğe yakışmayan bir hastalık olarak görüyorlardı. Özellikle 1990’lı yılların o çatışmalı döneminde travmatik bir devrimcilik deneyimine maruz kaldığımı itiraf etmem gerekiyor. Yaşadığımız deneyimlere “Travmatik devrimcilik” diyorum çünkü travmatize olmuş insanlar topluluğundan bahsediyorum. 1990’lı yıllarda İstanbul Bayrampaşa cezaevinde 50 kişilik koğuşlarımız tıka basa doluydu. Çoğu anti terör şubesinde sorguda benim gibi örselenmiş insanlardan oluşuyordu. İşin bir başka boyutu daha vardı. Cezaevindeki örgüt sorumluları, geçmişte 12 Eylül 1980’lerde Diyarbakır cezaevinde kalmış ve 10 yıldır da cezaevinde olan mahpus kıdemlisi kişilerden oluşuyordu. 1980’li yıllarda Diyarbakır cezaevinde en ağır işkencelere maruz kalmış olanların, o dönem 10 yıldır cezaevinde olmasına rağmen hiçbir psikolojik destek almadıklarını öğrendim. Örgüt sorumlusu dediğim kişiler, birer despota dönüşmüşlerdi. 50 kişilik koğuşları katı disiplinli örgüt talimatlarıyla yönetiyorlardı. Kaldığım koğuş sorumlusu S. A. geçmişte Diyarbakır cezaevinde kalmış, psikolojik rahatsızlıkları olan biriydi. Örgütten tutuklanıp cezaevine gelenlere kuşkuyla bakıyor, bu kişilerin ajan – işbirlikçi olabileceklerini düşünüyordu. Bazen düşünmekle kalmıyor şüphelendiği kişileri koğuşta güvendiği örgütten kişilere takip ettiriyordu. Bu paranoyak örgüt yöneticisiyle, bu kuşkucu tutumlarından dolayı tartışmamız oluyordu. Bunun gibi birkaç örgüt sorumlusu daha tanıdım. Hepsinin de benzer huyları vardı. Uzun süren cezaevi yaşamları ve geçmişte Diyarbakır cezaevinde işkencelere maruz kaldıkları için de travmatize olmuşlardı. Bu örgüt sorumlularının durumunu Yoldaşını Öldürmek kitabımda kapsamlı biçimde anlatmaya çalışmıştım. “1980’li yıllarda Diyarbakır cezaevinde mağdur olanlar, 1990’lı yıllarda İstanbul Bayrampaşa cezaevinde zalim oldular” tanımını bu örgüt sorumluları için yapmıştım. Geçmişin travmasını aşamayan bu örgüt sorumlularına zalim derken abartmadığımı bilmenizi isterim. Bu şiddet bağımlısı sol devrimcilik cezaevlerinde (1990 – 2000 yılları dönemde) kendi yoldaşlarından 44 mahpusu koğuşlarında öldürdüler. (Cezaevlerinde öldürülen bu mahpusların listesini kitaplarımda yayınladığım için burada tekrar etmek istemiyorum) Yıllar sonra cezaevindeki örgüt içi bu yoldaş infazlarını bana sorduklarında, “Travmatik devrimciliğin sonucu olduğunu düşünüyorum” demiştim. Peki bu travmatik devrimcilik dediğim deneyimle yüzleşildi mi? Hayır! Bu travmatik kişiler, psikologlara görünmeyi zayıflık sananlar, yoldaşlarını öldürmeyi devrimcilik sandılar.

Peki bugün bile bu sorunlu geçmişten ders çıkaran var mı? Hayır! 25 yıldır dışarıda bunun takipçisiyim, cezaevi sonrası psikoloğa giden örgütlerden kimseye henüz rastlamadım ve duymadım? Son yıllarda 30 yıl hapiste kaldıktan sonra dışarı çıkanlar var. Çıkar çıkmaz kliniklere gitmeleri gerekenler, hiçbir şey olmamış gibi, 30 yıl önce örgütte kaldıkları yerden devam edenler var. Bir araştırmam için 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra dışarı çıkanların takibini yapmaya çalışıyorum. Bazılarının cezaevi kapısında yaptıkları açıklamaları okudum. Aralarında sözbirliği yapmışçasına, “Kaldığımız yerden mücadeleye devam…” diyorlar. PKK, 48 yıllık örgüt deneyimi içinde yaptığı kurgulu insan mühendisliği amacına fazlasıyla ulaştığını söyleyebilirim. PKK’nin yaratmak istediği devrimci kişilik, değişmeyen hayatın akışına direnen kişilik oldu. Yıllar önce örgütün katı kalın ideolojisiyle yoğrulanlar, değişime dönüşüme kapalı bir hale geldiler. 30 yıl cezaevi yaşamından bahsediyorum. Yıllar önce aynı cezaevinde birlikte kaldığım eski mahpus arkadaşım M. ile (30 yıl hapiste kalmış) dışarı çıktığı aylarda görüştüm. Ona, “Otuz yıldan sonra dışarıyı nasıl buldun?” dediğimde, bu soruma henüz cevap verebilecek durumda olmadığını söyledi. Ama insanlarla sosyal ilişki kurmada sorun yaşadığını söyledi. Çarpıcı bir açıklamayla şöyle demişti, “Otuz yıl hapiste kaldığımı söylediğimde karşımdakiyle diyaloğumuz kopuyor. Benim otuz yıl yattığımı duyan bundan etkileniyor ve diyaloğumuz başka bir düzeye geçiyor.” demişti. Ona bir psikoloğa gidip gitmediğini sorduğumda, “Hayır, düşünmüyorum.” demişti. M. içerdeyken örgütten ayrılmış bağımsız kalan bir mahpustu. Örgütten ayrıldığı halde, bağımsız koğuşta kalmış olmasına rağmen psikoloğa görünmeyi hiç düşünmemişti. PKK’nin kalın katı ideolojisine uzun yıllar maruz kalan birinin kolay kolay değişmeyeceğini tanık olduğum deneyimlerden biliyorum. Bu sadece PKK için değil, benzer durum radikal silahlı sol örgütler için de muhtemelen diğer illegal dar gruplar için de geçerli olabilir. Ama PKK dar ideolojik örgütlenmesini insan mühendisliği üzerine inşa ettiği için etkisi üyelerinde daha derin ve kalıcı oldu. Uzun yıllar ideolojik örgüt literatürünün etkisinde kalmış insanlar üzerinde ne gibi araştırmalar yapıldı bir bakmak gerekebilir. Benim taraftan bakıldığında hiç de iç açıcı olduğu söylenemez. İnsanın ruhsal dünyasını yok sayan, insanı kurgulanmış bir makine gibi düşünen Leninist örgüt modeli bu sol örgütlerin içi henüz açılmadı. Açılmadığı için de hasar tespiti yapmamız mümkün gözükmüyor. Normalde ele geçirilmek, tutuklanmak, cezaevinde kalmış olmak her insan için bir travma nedenidir. 30 yıl sonra dışarı çıkmak başlı başına bir travmadır. Cezaevi sonrasında eski mahpus olarak yaşamaya başlamak bir travmadır. Yaşanmamış bir geçmişin telafisi mümkün olmadığı için bir travmadır. Örgüt ortamında yoldaş baskısına uğramak bir travmadır. İnsanı travmatize eden nedenleri daha da çoğaltabiliriz. Biz ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım bunların konuşulmasını doğru bulmayan, “şimdi zamanı değil” diyen bir sol mahalle var karşımızda. Her konunun edebiyatını yapanlar, filmini çekenler nedense “Travmatik devrimcilik” dediğim konulara hiç girmiyorlar. “Artçı Sarsıntı” kitabı bu gibi durumda olanlara şu uyarıyı yapıyor: “Kırık kolunuzu alçıya alacak kadar çok seviyorsanız, ruhunuzu da bir terapistle konuşacak kadar sevin.” (s.122)

Terapistle konuşmak olması gereken en iyi fikir olabilir… Ancak her şey yoluna girecek diye bir garanti de yoktur. Çünkü, yüzleştiğimiz travmaya verdiğimiz tepkiler, travmanın bizzat yaşanmasından aylar yıllar sonra ortaya çıkabilir; buna artçı sarsıntı deniyor. Artçı sarsıntı deyip geçmeyin yaşadığınız travmanın etkileri bir ömür size eşlik edebilir.

Travmanın en kötüsü travmaya neden olan şeyi bilememektir. Bilmediğiniz bir travmayla baş edemezsiniz. İşin bu kısmı trajik ve üzücü.

Yazar Geri – Lynn Utter’in kitabında soruyor: “Hayatınızdaki fırtına dindiği halde neden hâlâ sarsılıyorsunuz?” Cevap verilmesi gereken şey sanırım budur.