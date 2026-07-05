Yapay Zeka’nın Yazdığı Kitabın Telifi Olur mu? Thaler v. Perlmutter Davası

Bir yayıncı olarak bu davayı neden son yılların en önemli hukuki gelişmelerinden biri olarak görüyorum?

Thaler v. Perlmutter davası, yalnızca “yapay zekâ eser sahibi olabilir mi?” sorusuna verilmiş teknik bir cevap değildir. Yayıncılık açısından bakıldığında bu karar, önümüzdeki 10-20 yılın en kritik ayrımını çizmiştir: Kitap, makale, çeviri, görsel, eğitim içeriği ve dijital yayınlar çağında telif hakkının başlangıç noktası hâlâ insan yaratıcılığıdır.

Mahkeme, Creativity Machine adlı yapay zekânın ürettiği eserde insan yazar bulunmadığı için telif tescilini reddetti. Kararın merkezinde şu ilke var: ABD Telif Hakkı Kanunu bakımından eser, ilk aşamada bir insan tarafından yaratılmış olmalıdır.

Bu ilke yayıncılar için hayatidir. Çünkü yayıncılığın ekonomik modeli, telif hakkı üzerine kurulur. Telif hakkı yoksa münhasır yayın hakkı, lisanslama, çeviri hakkı, dijital dağıtım, korsanla mücadele ve uzun vadeli katalog değeri zayıflar.

Kararın yayıncılık açısından asıl anlamı

Mahkeme “yapay zekâ kitap yazamaz” demiyor. Onun yerine daha önemli bir şey söylüyor: Yapay zekâ tek başına hukuk düzeninde yazar değildir.

Bu ayrım çok önemli. Artık yakın gelecekte görünen şu ki; piyasada üç tür yayın göreceğiz:

1. İnsan tarafından yazılmış eserler.

2. İnsan tarafından yönetilen, düzenlenen ve yaratıcı biçimde dönüştürülen yapay zekâ destekli eserler.

3. Tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş içerikler.

Thaler kararı üçüncü kategoriye çok sert bir sınır koyuyor. Tamamen yapay zekâ ürünü bir metnin telif koruması yoksa, yayınevi o metni ekonomik varlık olarak güvenle yayımlayamaz. Bir kitabın üretim maliyeti düşük olabilir; ama hukuki koruması yoksa o kitabın uzun vadeli değeri de kırılgan olur.

Mahkemenin açıkça söylediği ve söylemediği şey

Mahkeme açıkça şunu söylüyor: Makine, Telif Hakları anlamında “yazar” olamaz. Çünkü kanunun sistemi yazarın yaşamı, ölümü, mirasçıları, imzası, mülkiyet hakkı ve iradesi gibi insana ait kavramlar üzerine kuruludur.

Ama mahkemenin söylemediği, fakat yayıncıların anlaması gereken şey şudur: Bundan sonra telif dünyasında asıl mesele “eser üretildi mi?” değil, “eserde korunabilir insan katkısı var mı?” sorusu olacak.

Bu da doğal olarak yayıncıyı yeni bir pozisyon almaya itiyor: Yayınevi artık sadece metni basan, dağıtan, pazarlayan kurum olmuyor. Aynı zamanda insan yaratıcılığının izini, editoryal müdahaleyi ve telif zincirini belgeleyen kurumda olur.

Yapay zekâ çağında editör ve çevirmenin rolü büyüyor

Bu karar editörleri ve çevirmenleri önemsizleştirmiyor tam tersine daha kritik hâle getirir.

Yapay zekâ bir taslak üretebilir. Ancak eserin yapısını kuran, argümanını geliştiren, üslubunu belirleyen, kaynaklarını denetleyen, anlam dünyasını inşa eden ve metni yayınlanabilir entelektüel forma dönüştüren insan katkısı telif bakımından belirleyici olacak.

Bu nedenle geleceğin yayınevinde editör eserin insan yaratıcılığı taşıdığını gösteren ana aktörlerden biridir.

Çevirmen için de aynı durum geçerlidir. Yapay zekâ destekli çeviri yapılabilir; fakat nihayet metinde çevirmenin seçimi, yorumu, üslubu ve kültürel aktarımı yoksa telif ve mesleki değer tartışmalı hâle gelir.

Tamamen yapay zekâ kitapların ticari problemi

Tamamen yapay zekâ tarafından üretilmiş bir kitabın ilk bakışta cazibesi yüksektir, hızlıdır, ucuzdur, çok sayıda üretilebilir. Fakat yayıncı açısından asıl soru şudur: Korunamayan bir içeriği neden yatırım yapılabilir bir yayın olarak göreyim?

Telif koruması olmayan bir YZ kitabı:

* kolayca kopyalanabilir,

* münhasır hak iddiası zayıflar,

* korsanla mücadelede sorun çıkarır,

* çeviri ve yan hak satışlarında güven vermez,

* uzun vadeli marka değeri üretmez.

Bu yüzden ucuz içerik, her zaman iyi yayıncılık anlamına gelmiyor. Yayıncılığın değeri yalnızca metnin varlığından değil, hak sahipliği, editoryal kalite, güvenilirlik ve kültürel sermaye üretmesinden de gelir.

Bu davanın getirdiği sorular?

Bu dava hiç açılmamış olsaydı, yayıncılar şu sorularla daha büyük bir gri alanda kalacaktı:

* Yapay zekâ tarafından üretilmiş bir kitap telifli midir?

* Bu kitabın yazarı kimdir?

* Yayınevi gerçekten münhasır hak alabilir mi?

* YZ çıktısı korsanlanırsa dava açılabilir mi?

* Bir yazar “ben yazdım” dediğinde yayınevi bunu nasıl doğrulayacaktır?

* YZ destekli eserle tamamen YZ eseri arasındaki sınır nerede çizilecektir?

Karar bu belirsizliklerin tamamını çözmüyor. Ancak temel taşı yerine koyuyor: Telif hukukunun merkezinde hâlâ insan var.

Anthropic, OpenAI ve Meta Davalarıyla Bağlantısı

Thaler kararı, YZ eğitim verisi davalarından farklı bir yerde duruyor. Çünkü Thaler davası “YZ çıktısının sahibi kim?” sorusuna odaklanırken Anthropic, OpenAI ve Meta gibi davalar ise “YZ modelleri hangi kitaplarla eğitildi ve bu kullanım telif ihlali midir?” sorusunu gündeme getiriyor.

Fakat iki hat birleştiğinde yayıncılar için büyük tablo ortaya çıkıyor:

Bir tarafta mahkemeler, YZ çıktısının telif alabilmesi için insan katkısı arıyor. Diğer tarafta yayıncılar, YZ sistemlerinin kendi telifli kitaplarını izinsiz eğitim verisi olarak kullanıp kullanmadığını sorguluyor.

Yani gelecek hukuk düzeni iki temel soru etrafında şekillenecek gibi görünüyor.

YZ neyi kullanarak öğrendi?

YZ’nin ürettiği şeyde kimin yaratıcı emeği var?

Yayıncılar bu iki soruya hazırlıklı değilse, hem girdide hem çıktıda hak kaybı yaşayabilir.

Türkiye’deki yayınevleri açısından önemi

Türkiye’de bu karar doğrudan bağlayıcı değil. Fakat yayıncılık piyasası uluslararası telif, çeviri hakları, ajans sözleşmeleri, dijital dağıtım ve global platformlar üzerinden işlediği için etkisi Türkiye’ye de gelecektir.

Türkiye’deki yayınevleri bugünden itibaren sözleşmelerine şu maddeleri eklemeyi düşünmeliler:

* Eserde yapay zekâ kullanılıp kullanılmadığına dair beyan.

* Kullanıldıysa hangi aşamada kullanıldığı.

* Nihai metindeki insan yaratıcı katkısının açıkça belirtilmesi.

* Yazarın, eserin üçüncü kişilerin telif haklarını ihlal etmediğine dair garantisi.

* YZ kullanımından doğacak hukuki sorumluluğun düzenlenmesi.

* Editoryal süreç kayıtlarının saklanması.

* Bu yapılmazsa yayınevi, birkaç yıl sonra hak sahibi olduğunu sandığı bir eserin aslında korunabilir telif değeri taşımadığını öğrenebilir.

Yayıncı Birlikleri için Başlangıç Önerisi?

Dünya yayıncı birlikleri bu kararı pasif biçimde izlememeli. Üç alanda politika geliştirmeliler: Birincisi, insan yazarlığı ilkesini koruyan uluslararası standartlar oluşturulmalı.İkincisi, YZ şirketlerinin eğitim verilerinde telifli kitap kullanımına karşı lisanslama ve şeffaflık rejimi talep edilmeli. Üçüncüsü, yayınevleri için YZ kullanım rehberi hazırlanmalılar: Hangi kullanım kabul edilebilir, hangisi risklidir, hangi durumda eser telif koruması bakımından zayıflar?

Bir yayıncı olarak bu karardan çıkardığım 10 önemli ders

1. Telifin merkezinde insan kalmalıdır. Yayıncılığın ekonomik ve kültürel temeli, insan emeğinin korunmasına dayanır.

2. YZ araçtır, yazar değildir. Yayınevleri yapay zekâyı kullanabilir; fakat onu yazarın yerine geçiren model hukuken kırılgandır.

3. Sözleşmeler YZ çağı çerçevesinde yeniden yazılmalıdır. YZ beyanı, insan katkısı, garanti ve sorumluluk maddeleri artık standart hâle gelmelidir.

4. Editörlük daha stratejik bir meslek olacaktır. Editör, yalnızca metni düzeltmeyecek; eserin yaratıcı niteliğini de güçlendirecektir.

5. Çevirmen emeği daha görünür kılınmalıdır. YZ çevirisinin yaygınlaştığı dünyada nitelikli insan çevirisi ayırt edici değer hâline gelir.

6. Eser Katalog değeri telif güvenliğine bağlıdır. Korunabilir hak yoksa, kitap uzun vadeli yatırım nesnesi değildir.

7. Ucuz üretim aldatıcı olabilir. YZ ile hızlı üretilen içerik, yayınevine kısa vadeli hacim sağlar; fakat uzun vadeli marka değeri üretmeyebilir.

8. Korsanla mücadele zorlaşabilir. Tamamen YZ üretimi içerikte telif zayıfsa, kopyalamaya karşı hukuki savunma da zayıflar.

9. Yayıncı insan yaratıcılığının belgelendiricisi olacaktır. Taslaklar, editoryal kayıtlar, yazar beyanları ve revizyon süreçleri önem kazanacaktır.

10. Geleceğin yayıncılığı teknolojiye karşı değil, teknolojiyi insan yaratıcılığına tabi kılan yayıncılık olacaktır. Asıl mesele YZ kullanıp kullanmamak değil; YZ’yi kimin yönettiği, metne insan aklının ne kattığı ve bu katkının nasıl ispatlandığıdır.

Sonuç olarak: Thaler v. Perlmutter kararı, yayıncılığa basit ama tarihî bir hatırlatma yapıyor: Kitabı değerli kılan yalnızca metin üretimi değildir; insan zihni, editoryal irade, kültürel sorumluluk ve korunabilir hak zinciridir. Bu karar, yapay zekâ çağında yayıncılığın insan merkezli hukuki temelini koruyan en önemli eşiklerden biridir.

Kaynak

Thaler v. Perlmutter Kararının Tam Metni

Kapak görseli: YZ ile hazırlanan çalışma kapağı.