İnsan ömrünün büyük bir kısmını hayatın bir gün düzene gireceği ümidiyle geçirir. Borçlar bitecek, sıkıntılar sona erecek, beklenen haber gelecek, yaralar iyileşecek ve nihayet huzurlu bir hayat başlayacak. Sanki yaşadığımız bütün bu zamanlar, asıl yaşayacağımız hayata hazırlıktan ibaret. Bugünün yorgunluğuna, yarının huzuru adına katlanıyoruz gibi. Fakat hayat, bizim kurduğumuz cümlelerin sonuna her zaman istediğimiz noktayı koymaz ki! Bir mesele çözülürken bir başkası yeniden başlar. Bir kaygımız dinerken bir yenisi belirir. Kavuşmaların sevinci henüz içimizdeyken ayrılıkların hüznü de kapımızı çalar. İnsan, bütün bunların arasında bir türlü kendisine kalıcı bir istirahatgâh bulamaz.

Belki de en büyük yanılgımız, geçici bir dünyadan kalıcı bir huzur beklemek.

Ey gönül!

Nedir bu telaşın?

Yolun sonu görünmeden daha

Ne diye bir istirahatgâh arıyorsun?

Bir avuç huzur bulsan

Hiç eksilmesin istiyorsun,

Bir kapı açılsa

Hiç kapanmasın…

Unuttun belki,

Ya da unutmaya yüz tuttun.

Ama sen yine de unutmayasın!

Dâr-ı dünyadır adı buranın

Gelen geçer,

Kalan yalnız hatıradır.

(Tayfun Gümüş)

İnsanın dünyayla kurduğu ilişkinin temelinde tuhaf bir çelişki var aslında. Her şeyin geçici olduğunu bilmemize rağmen olumlu hiçbir şeyin geçmesini, bitmesini istemiyoruz. Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, sahip olduklarımız eksilmesin, sağlığımız bozulmasın, itibarımız zedelenmesin, kurduğumuz düzen hiç değişmesin istiyoruz. Aklımızla kabul ettiğimiz faniliğe, gönlümüzle itiraz ediyoruz!

Oysa dünya, insana hiçbir zaman böyle bir söz vermedi.

Ah Yunus Emre ne güzel ifade etmez mi bu durumu asırlar öncesinden:

Mal sahibi, mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan, mülk de yalan,

Var biraz da sen oyalan.

Ne var ki insanın dünyaya bağlanması yalnızca mal ve mülkle de sınırlı değil. Bazen bir makama, bazen bir insana, bazen toplumdaki karşılığına, bazen de kendi zihninde inşa ettiği geleceğe bağlanabiliyor. Hatta henüz gerçekleşmemiş bir hayatın sahibi bile sanıyor kendisini. Sonra hayat başka bir istikamete yöneldiğinde, yalnızca elindekileri değil, yaşayacağını zannettiği geleceği de kaybetmenin acısını çekiyor. İnsanı yoran, çoğu zaman başına gelenlerden ziyade, başına gelenlerin başka türlü olması gerektiğine dair ısrarıdır. Geçmişi değiştirmek, geleceği kontrol etmek ve bugünü kusursuz kılmak istiyoruz. Gücümüzün yetmediği bütün bu meseleleri zihnimizde tekrar tekrar yaşayarak kendimizi tüketiyoruz. Henüz gerçekleşmemiş felaketlerin yasını tutuyor, belki de hiç gelmeyecek günlerin acısını da bugünden çekiyoruz. Ne talihsizlik! Halbuki insanın her şeyi kontrol edebilmesi mümkün olmadığı gibi, her şeyi kontrol etmek zorunda olması da gerekmiyor. Hayatın insanı terbiye eden bir tarafı var. Üstelik bunu her zaman güzelliklerle yapmıyor. Bazen bir kayıpla, bazen bir bekleyişle, bazen büyük bir hayal kırıklığıyla öğretiyor insana bilmesi gerekenleri.

Huzur

Fırtınanın dinmesi değildir belki.

Belki de huzur,

Fırtınanın içinde bile

Yolunu kaybetmemektir.

(Tayfun Gümüş)

Daha evvelce vazgeçilmez sandığı şeylerin yıllar sonra ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu fark ediyor insan. Bir zamanlar uğruna gecelerini gündüzlerine kattığı meselelerin bugün adını bile anmıyor. Çok güvendiği insanların yabancılaşmasına, hiç beklemediği insanların ise kendisine mihmandar olmasına şahit oluyor.

Zamanla anlıyor ki hayat, yalnızca biriktirerek değil, eksilterek de büyütüyor insanı.

“Ve insan

Biraz eksilmeden

Tamamlanmanın

Ne demek olduğunu

Anlayabilir miydi?”

(Tayfun Gümüş)

Elbette her acıyı güzelleştirmek, her kayba bir hikmet atfetmek kolaycılık olur. Bazı acılar gerçekten ağırdır. Bazı kayıpların yeri hiçbir zaman dolmaz. İnsan bazen yaşadıklarının sebebini ömrünün sonuna kadar anlayamayabilir. Acı çeken birine, çektiği acının kendisini olgunlaştıracağını söylemek de her zaman teselli değildir. Fakat insanın başına gelenlerle, başına gelenlerden sonra nasıl bir insan olacağı hususu da aynı değildir. Birincisine her zaman hükmedemez insan. İkincisinde ise hâlâ bir iradesi vardır. Belki sabır da tam olarak burada başlıyor. Hiç üzülmemek, hiç ağlamamak, hiçbir şey olmamış gibi davranmak değildir, sabır. İçin yanarken de istikametini muhafaza edebilmek, bütün kırgınlıklarına rağmen kalbini kötülüğe teslim etmemek, hayatın sana yaptıklarını başkalarına yapmamaktır. İnsan çalışır, gayret eder, tedbir alır ve dua eder. Ancak bütün bunlara rağmen hayat bazen onun arzu etmediği bir neticeye varır. İşte o vakit, insanın inancı ve hayat karşısındaki duruşu başka bir imtihana tabi olur. Kur’an-ı Kerim’de kâinatın yaratıcısı “…İhtimal ki hoşlanmadığınız şey sizin iyiliğinizedir ve ihtimal ki sevdiğiniz bir şey sizin kötülüğünüzedir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir” buyurarak insanın bilme kudretinin sınırlarına işaret eder. Bizse çoğu zaman hayatı içinde bulunduğumuz anın penceresinden değerlendiriyoruz. Bugünkü bilgimizle yarının hükmünü veriyor, hikâyenin henüz tamamlanmamış bir sayfasından bütün kitabın manasını çıkarmaya çalışıyoruz. Oysa insan, yaşadığı bazı hadiselerin anlamını ancak yıllar sonra kavrayabiliyor. Belki de kapanmasına üzüldüğümüz nice kapı, bizi bilmediğimiz tehlikelerden korudu. Gerçekleşmediği için hayıflandığımız nice arzu, gerçekleşseydi bizi başka türlü bir mutsuzluğa sürükleyecekti. Bunları kesin olarak bilemeyiz. Fakat her şeyi bilemeyeceğimizi bilmek bile insana bir miktar ferahlık verebilir.

Sev

Ama sahip olma.

Yürü

Ama yolu kendinin sanma.

Kaybet

Ama kaybettiğin yerde de kalma.

(Tayfun Gümüş)

İnsan aynı anda hem üzgün hem ümitvar olabilir. Hem korkabilir hem cesaret gösterebilir. Hem yorulabilir hem de yürümeye devam edebilir. İnsan olmak, belki de birbirine zıt duyguları aynı kalpte taşıyabilmeyi de gerektiriyor. Her zaman güçlü olmak zorunda değiliz. Her meseleye bir cevap bulmak, her yarayı hemen iyileştirmek, her karanlığa bir anlam vermek zorunda da değiliz. İmkân ve irademizin sınırlarını bilmek ve kalpten inanmak zorundayız. Bazen bütün yapabileceğimiz, önümüzdeki günü yaşamak, vazifemizi yerine getirmek ve henüz bütünüyle zeval bulmamış olan ümidimizi korumaktır. Kimi zaman insanın gösterebileceği en büyük cesaret, hiçbir şeyin yolunda gitmediği bir sabah yeniden kalkıp hayatına devam edebilmesi değil midir? Bilenler için. Hayatın insana borçlu olduğunu düşündüğümüz o kusursuz günü beklemekten vazgeçmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizi sevmeli, vazifemizi yapmalı ve dahi gayretimizi esirgememeliyiz. Gücümüzün yetmediği yerde de dua edip Yaradana sığınmalı. Her şeyin gelip geçeceğini bilmek bizi hayattan uzaklaştırmasın ve bu yazının müellifi dahil mezkûr beyanatlardan istifade eden tüm okurlara bu satırların hakikatte “doğru” olanlarını idrak etmek nasip olsun.

Çünkü bazı yollar insanı bir yere götürmez.

Ama kendine getirir.

Sen yine de yürü… (Tayfun Gümüş)