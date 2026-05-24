CHP’de İkinci Kemal Dönemi: Baba Evinin İçinden Yükselen İktidar Savaşı

Bir Hukuk Tartışmasından Fazlası

CHP’de “mutlak butlan” üzerinden yürüyen süreç, kısa sürede teknik bir hukuk başlığı olmaktan çıktı. Bugün gelinen noktada mesele, bir kararın doğruluğu ya da yanlışlığı değil; bu kararın parti içindeki güç dengesini nasıl yeniden kurduğu oldu.

İlk tepkiler sertti. Özgür Özel ve yönetimi, kararı tanımayacaklarını, genel merkezi terk etmeyeceklerini ve iradeyi teslim etmeyeceklerini açıkladı. Bu açıklama bir savunma değil, doğrudan bir “biz buradayız” ilanıydı.

Ama siyaset, ilk reflekslerle değil, sonraki uyumlarla şekillenir. Ve kısa süre içinde gelen ton değişiklikleri, bu krizin duygusal değil, yapısal olduğunu açıkça gösterdi.

“Baba Evi” Artık Birleştiren Değil, Ayıran Bir Söylem

CHP’nin yıllardır taşıdığı “baba evi” metaforu, bugün tersine dönmüş durumda. Bir zamanlar kapsayıcılığı temsil eden bu ifade, artık parti içindeki farklı merkezlerin birbirini meşrulaştırma ya da dışlama aracına dönüşmüş halde.

Özgür Özel’in “baba ocağına sahip çıkma” vurgusu ile Kılıçdaroğlu’nun geçmişte kurduğu “manevi oğullarım” ilişkisi yan yana geldiğinde ortaya duygusal bir aile hikâyesi değil, sert bir siyasal gerilim çıkıyor.

Çünkü bugün “baba evi” denilen yapı, aynı evi paylaşanların ortak bir aidiyeti değil; aynı alanı paylaşan farklı iktidar iddialarını temsil ediyor.

Sembollerle Gelen Gerçek: Sessiz Bir Güç Değişimi

TBMM sayfasında “genel başkan” ifadesinin “grup başkanı”na dönmesi, dışarıdan bakıldığında teknik bir düzeltme gibi görünebilir. Ancak siyaset açısından bu tür değişimler, çoğu zaman gerçeğin kendisidir.

Bu değişim, sadece bir unvanın değil, o unvanın taşıdığı siyasî ağırlığın da yeniden tanımlandığını gösteriyor.

Aynı süreçte Parti Meclisi sonrası yapılan yeni konumlanmalar ve Kılıçdaroğlu ile yürütülen temaslar, CHP’nin artık tek merkezli bir yapı olmaktan çıktığını gösteren işaretler olarak okunuyor.

Kurultay Gölgesi: 40 Günlük Belirsizlik

Kurultay ihtimalinin 40 gün gibi net bir zamanla gündeme gelmesi, aslında belirsizliği azaltmıyor; tam tersine daha görünür hale getiriyor.

Çünkü artık tartışma “kurultay olacak mı?” değil, “kurultay kimin kontrolünde ve kim kimin üzerinde tasfiye gücü kuracak?” sorusuna dönüşmüş durumda.

Bu da süreci demokratik bir mekanizmadan çok, kontrollü bir güç yeniden dağıtımı haline getiriyor.

İkinci Kemal Dönemi: Dönüş Değil, Ara İktidar

Bugün “İkinci Kemal Dönemi” ifadesi kullanılabilir; ancak bu bir liderin geri gelişi anlamına gelmiyor.

Bu daha çok şuna benziyor:

Eski liderliğin tamamen çekilmediği,

Yeni yönetimin tam kurumsallaşamadığı,

Gücün farklı odaklara parçalandığı bir ara iktidar dönemi.

Bu tür dönemlerin en belirgin özelliği şudur: Kurallar zayıflar, yorumlar güçlenir.

Sonuç: Aynı Ev, Farklı İktidarlar

CHP’de bugün yaşanan şey bir liderlik tartışması değil, daha derin bir şey:

Aynı evin içinde, farklı iktidarların birbirini tanımadığı bir dönem.

Bir taraf “baba evi” diyerek meşruiyet kurmaya çalışıyor, diğer taraf aynı evin anahtarını elinde tutarak varlığını sürdürüyor.

Ve bu tabloyu en net özetleyen şey şu:

CHP’de kriz bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. Ve şimdi asıl güç mücadelesi başlıyor.