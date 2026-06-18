Avrupa Birliği Mecburiyetten Muaf mıdır?

Genişlemeyi Durduran Bir Birliğin Kendini Tüketmesi Üzerine Ekonomik, Demografik ve Felsefi Bir Analiz

Özet

Bu çalışma, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi üye yapma yükümlülüğünü salt diplomatik ya da siyasi bir tercih meselesi olarak değil; demografik zorunluluk, pazar ekonomisi mantığı ve Birliğin kurucu felsefesiyle bağdaşan varoluşsal bir gereklilik olarak ele almaktadır. Makale üç temel önerme üzerine inşa edilmektedir: Birincisi, genişlemeyi durduran Birlik kendi iç dinamiklerine karşı bir anti-raison d’etre üretmektedir; zira bütünleşme projesinin meşruiyet temeli, sabit değil genişleyen bir ortak refah alanına dayanır. İkincisi, AB’nin giderek yaşlanan ve küçülen iç pazarı; tüketim tabanını, iş gücü kapasitesini ve büyüme potansiyelini sistematik biçimde aşındırmaktadır. Üçüncüsü, 86 milyonu aşkın nüfusu, genç demografik yapısı, %3,3’lük büyüme hızı ve 1,32 trilyon dolarlık GSYİH’siyle Türkiye, bu aşınmayı telafi edebilecek yapısal kapasiteye sahip tek aday ülkedir. Makale bu üç önermeyi istatistiksel veriler, ekonometrik projeksiyonlar ve AB kurucu metinlerine dayanan felsefi bir çerçeve içinde sınamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği genişlemesi, Türkiye-AB üyeliği, Demografik gerileme, İç pazar ekonomisi, Raison d’etre, Tüketici tabanı

1. Giriş: Bir Projenin Kendi Kendisini Yemesi Üzerine

Avrupa Birliği, yalnızca bir ekonomik işbirliği çerçevesi değil; Schuman Bildirisi’nden (1950) bugüne uzanan ve “Avrupa halklarını giderek daha sıkı bir birlik içinde” toplamayı hedefleyen normatif bir bütünleşme projesinin ürünüdür. Bu projenin içsel mantığı, statik bir ortak yapı kurmak değil, dinamik bir genişleme süreci üzerinden kıtanın barış ve refah alanını büyütmektir. Nitekim altı kurucu üyeyle başlayan Birlik, 2013’te Hırvatistan’ın katılımıyla yirmi yedi üyeye ulaşmıştır. Her genişleme dalgası, hem katılan ülkelerin hem de mevcut üyelerin ortalama refahını artırmıştır.

Ancak 2013’ten bu yana genişleme süreci fiilen donmuş durumdadır. Türkiye müzakereleri 2016’dan itibaren askıya alınmış, Batı Balkan süreci ağır bir stagnasyona girmiş, Ukrayna ve Moldova’nın aday statüsü ise somut bir takvime bağlanamadan siyasi sembolizm düzeyinde kalmaktadır. Bu donmuşluk, yalnızca bir siyasi başarısızlık değil; Birliğin iç dinamiklerine karşı ürettiği yapısal bir çelişkinin yansımasıdır.

Bu makale şu soruyu sormaktadır: Genişlemeyi durduran bir Birlik, kendi ontolojik temeline karşı mı hareket etmektedir? Ve bu soruya verilecek yanıt evet ise, Türkiye meselesinde somutlaşan bu çelişkinin ekonomik, demografik ve felsefi boyutları nelerdir?

2. AB Felsefesinde Genişlemenin Anlamı: Varoluşsal Bir Zemin

2.1. Kurucu Metinlerin Teleolojisi

1957 tarihli Roma Antlaşması, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri giderek yakınlaştıracak bir sürecin ilk adımı olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, Birliği sabit bir yapı olarak değil, devam eden bir oluşum olarak konumlandırmaktadır. Maastricht Antlaşması (1992) ve Lizbon Antlaşması (2007) bu teleolojik boyutu pekiştirmiş; “daha derin bütünleşme” hedefini AB hukukunun ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir.

Bu çerçevede genişleme, AB’nin sıradan bir politika tercihi değil; projenin iç mantığından türeyen bir zorunluluktur. Bütünleşme projesinin hedeflediği barış, istikrar ve refah, Avrupa kıtasında Birlik dışında kalan devletler var olduğu sürece eksik kalmaya mahkûmdur. Bir başka deyişle, genişlemesini durduran Birlik, kendi kurucu amacına karşı davranmış olur; bu da varoluş gerekçesinin içini boşaltmak anlamına gelir: anti-raison d’etre.

2.2. Genişlemenin Ekonomik Felsefesi: Büyüyen Pasta

Avrupa iç pazarının temel ekonomik mantığı, ölçek ekonomilerine ve geniş bir tüketici tabanının sağladığı rekabet avantajına dayanmaktadır. Nitekim Avrupa Komisyonu’nun kendi değerlendirmelerine göre iç pazar, AB GSYİH’sine yaklaşık %8-9 oranında ek katkı sağlamaktadır ve yıllık yaklaşık 427 milyar Euro değerinde bir artışa karşılık gelmektedir. Bu katkının kaynağı, piyasaların büyüklüğü ve entegrasyon derinliğidir.

Ekonomi teorisi açısından bakıldığında, bir ortak pazarın optimal büyüklüğü sabit değildir; pazara katılan her yeni üretici ve tüketici, potansiyel refah artışını yükseltir. Bu mantıkla Türkiye’nin dışarıda tutulması, yalnızca Türkiye’nin değil AB’nin de taşıyabileceği potansiyel kazanımları masada bırakması anlamına gelmektedir. Genişleme tartışmalarını yalnızca “aday ülkenin gereksinimleri” üzerinden ele almak, bu iki yönlü kazanım yapısını görünmez kılmaktadır.

3. AB’nin Demografik Çöküşü: Sayılarla Bir Varoluş Sorunu

3.1. Nüfus Gerilemesi ve Yaşlanan Pazar

Eurostat’ın EUROPOP2025 projeksiyonlarına göre AB nüfusu, 2025’teki yaklaşık 451,8 milyondan 2029 yılında 453,3 milyona ulaşarak zirveye çıkacak; ardından sürekli bir gerileme sürecine girecek ve 2100’de 398,8 milyona inecektir. Nüfus azalmasının ötesinde, yaş yapısındaki dönüşüm ekonomik açıdan çok daha ağır sonuçlar doğuracaktır.

Avrupa’nın medyan yaşı, 1950’lerin sonunda yirmilerin geç dönemindeyken bugün kırkların ortasına yükselmiş durumdadır. 2024 itibarıyla Avrupa nüfusunun %20’si 65 yaş ve üzerindedir. 2050 projeksiyonları bu oranın üçte bire çıkacağına işaret etmektedir; oysa bu oran, yirminci yüzyılın ortasında %10’un altındaydı. Birlik genelinde 2025’teki yaşlı bağımlılık oranı %34,4 olarak ölçülmektedir; bu oran 2100’de %61,9’a ulaşacaktır. Yani 2025’te her üç çalışma çağındaki bireye karşılık gelen bir yaşlı kişi, 2100’de iki çalışana karşılık bir yaşlı bireye dönüşecektir.

Tablo 1 — AB-27 Demografik Projeksiyon Göstergeleri

Gösterge 2025 (Mevcut) 2050 (Projeksiyon) 2100 (Projeksiyon) Toplam Nüfus ~451,8 milyon ~445,0 milyon ~398,8 milyon 65+ Yaş Oranı %20 %~30 İki katına çıkar Yaşlı Bağımlılık Oranı %34,4 ~%50+ %61,9 Medyan Yaş ~44 yıl ~47 yıl ~50 yıl Çalışma Çağı Nüfusu Değişimi — 27 ülkeden 22’si azalıyor Sistematik gerileme

Kaynak: Eurostat EUROPOP2025, Avrupa Komisyonu, Bruegel Policy Brief (2025)

3.2. İşgücü Kaybı ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Baskı

Demografik değişimin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, yalnızca emeklilik ve sağlık sistemlerine yapılan harcamaların artmasıyla sınırlı değildir. Çalışma çağındaki nüfusun erimesi, doğrudan üretkenlik kaybı ve tüketici tabanının daralması anlamına gelir. Eurostat verilerine göre AB, önümüzdeki on yıllarda yılda bir ila iki milyon çalışanı kaybetmeye devam edecektir. 2050’ye gelindiğinde AB üye devletlerinin 27’sinden 22’sinde çalışma çağındaki nüfus (20-64 yaş) mutlak olarak azalacaktır.

Yaşlı nüfus, genç ya da orta yaşlı bir nüfusla karşılaştırıldığında belirgin biçimde farklı tüketim örüntüleri sergilemektedir: teknolojik ürünlere, yeni konut yatırımlarına ve üretken sermaye oluşumuna yönelik harcamalar azalırken sağlık ve bakım hizmetlerine olan talep artmaktadır. Bu talep kayması, yalnızca kamu bütçeleri üzerinde değil, özel sektörün büyüme kapasitesi üzerinde de uzun vadeli bir baskı yaratmaktadır.

Avrupa Merkez Bankası’nın tahminlerine göre iç pazar içindeki görünmez engeller, mallarda %65, hizmetlerde ise %100 ile eşdeğer bir tarifenin etkisi yaratmaktadır. Buna ek olarak, 2024 yılında AB üye devletleri arasındaki ticaretin GSYİH içindeki payı %23,5’ten %22’ye gerilemiş; bu gerileme, pandemi dışındaki koşullarda yaklaşık on yıldaki ilk düşüşü temsil etmektedir. İç pazarın hem demografik hem de yapısal açıdan sıkışmakta olduğuna dair bu eğilimler, Birliğin büyüme motorunun güç kaybettiğini açıkça ortaya koymaktadır.

4. Türkiye’nin Sayısal Portresi: AB’nin Eksik Parçası

4.1. Demografik Yenileme Kapasitesi

Türkiye, 86 milyonu aşkın nüfusu ve 33,9 yıllık medyan yaşıyla AB ortalamasından yaklaşık on yaş daha genç bir demografik yapıya sahiptir. Karşılaştırma için: Almanya’nın medyan yaşı 47,8 yıl, İtalya’nın 48 yıl, Portekiz’in 46 yılı aşkındır. Türkiye nüfusunun %68,5’ini oluşturan 15-64 yaş grubu, yani ekonomik anlamda aktif nüfus, 59 milyonu aşmaktadır.

Bu demografik tablo, AB’nin en kronik sorunlarından biri olan çalışan açığını doğrudan telafi edecek bir potansiyele karşılık gelmektedir. Türkiye’nin 34,9 milyonluk işgücünün —eğitim, teknoloji transferi ve piyasa entegrasyonu sağlandığı takdirde— AB çalışma çağı nüfusuna yapacağı katkı, demografik gerilemenin yıllık yol açtığı işgücü kaybının çok üzerindedir.

Tablo 2 — Karşılaştırmalı Demografik Göstergeler (2025)

Ülke/Bölge Nüfus Medyan Yaş 65+ Oranı Çalışma Çağı Oranı AB-27 Ortalaması ~451 milyon ~44 yıl %20 %59 (düşüyor) Almanya ~84 milyon 47,8 yıl %22,4 %64 İtalya ~59 milyon ~48 yıl %23,8 %62 Türkiye 86 milyon 34,9 yıl %11,1 %68,5 (artıyor)

Kaynak: Eurostat, TÜİK, Dünya Bankası (2025), Worldometer

4.2. Ekonomik Büyüklük ve Büyüme Dinamizmi

Türkiye ekonomisi 2024 yılında 1,32 trilyon dolarlık GSYİH ile dünya sıralamasında onyedinci konumdadır. Satın alma gücü paritesine göre hesaplandığında bu büyüklük 4,03 trilyon dolara ulaşmakta; Türkiye, PPP bazında AB’nin dördüncü büyük ekonomisi Fransa’ya yaklaşan bir konuma gelmektedir. 2002-2022 döneminde gerçek GSYİH büyümesi ortalama yıllık %5,4 olarak gerçekleşmiş; bu oran, aynı dönem için AB ortalamasının yaklaşık üç katına karşılık gelmektedir.

Büyüme oranları karşılaştırması özellikle çarpıcıdır. AB ekonomisi 2024’te yaklaşık %1 büyürken Türkiye %3,3 büyüme kaydetmiştir. Trading Economics tahminleri, Türkiye GSYİH’sinin 2027’ye gelindiğinde 1,42 trilyon dolara, 2028’de ise 1,49 trilyon dolara çıkacağına işaret etmektedir. Türkiye’nin uzun vadeli büyüme yörüngesinin AB içinde kurumsal istikrar tarafından desteklenmesi halinde bu rakamların çok daha yüksek seviyelere çıkacağı öngörülmektedir.

Tablo 3 — Temel Ekonomik Göstergeler Karşılaştırması

Gösterge AB-27 Türkiye Türkiye/AB GSYİH (nominal, 2024) ~$19 trilyon $1,32 trilyon ~%7 GSYİH büyümesi (2024) %1,0 %3,3 3,3 kat daha hızlı Nüfus (2025) 451 milyon 86 milyon +%19 Medyan yaş ~44 yıl 34,9 yıl 9 yıl daha genç GSYİH/PPP (2026 proj.) $30,7 trilyon $4,03 trilyon Ekleme potansiyeli ~%13 İşgücü (milyon) 221,5 milyon 34,8 milyon +%15,7

Kaynak: IMF World Economic Outlook, Dünya Bankası, Eurostat, Trading Economics (2025-2026)

4.3. Ticaret Entegrasyonu: Zaten İçeriden

Türkiye, 1963 Ankara Anlaşması’ndan bu yana AB ile hukuki ve ekonomik bir ilişki içindedir; 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ise bu ilişkiyi kalıcı bir kurumsal çerçeveye oturtmuştur. Bu yapı, Türkiye’nin AB ile olan ticaretini katma değer üretimi açısından iç ticaretle eşdeğer kılmakta; ancak karar alma mekanizmalarına katılım hakkı vermemektedir. Eurostat verilerine göre AB ile Türkiye arasındaki mal ticareti 2024’te yaklaşık 210,7 milyar Euro’ya ulaşmıştır: AB’nin Türkiye’den ithalatı 98,4 milyar Euro, Türkiye’ye ihracatı ise 112,3 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık %41’i AB pazarına gitmekte; toplam ithalatının ise %32,1’i AB’den kaynaklanmaktadır. Bu yapı, Türkiye’nin AB’nin üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu gerçeğiyle birleştiğinde, mevcut ilişkinin tam üyelik olmaksızın ne denli derin bir entegrasyona ulaştığını göstermektedir. Bir başka deyişle Türkiye, AB’nin ekonomik sistemiyle fiilen iç içe geçmiş durumdadır; eksik olan yalnızca siyasi ve kurumsal formalizasyondur.

Bu tablonun piyasa mantığı açısından anlamı şudur: Türkiye’nin tam üyeliği, gümrük işlemlerini ve teknik engelleri ortadan kaldırarak mevcut ticaret hacmini daha da artıracak; aynı zamanda Türkiye’nin orta gelirli 86 milyonluk tüketici pazarını AB iç pazarının ayrılmaz bir parçasına dönüştürecektir.

5. Pazar Ekonomisi: Tüketici Tabanının Daralması ve Türkiye’nin Katkısı

5.1. AB İç Pazarının Tükenme Dinamiği

AB iç pazarı, 450 milyonu aşkın tüketicisiyle dünya tarihinin en büyük entegre ekonomik alanlarından biridir. Avrupa Komisyonu tahminlerine göre iç pazar, AB GSYİH’sinin yaklaşık %25’ini üretmekte ve 56 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Ancak bu rakamlar giderek üzerine inşa edildikleri zeminin çatladığının farkında olmadan yüksek görünmektedir.

Demografik gerilemenin iç pazar üzerindeki en somut etkisi, hanehalkı harcamalarındaki yavaşlamadır. Eurostat ulusal hesaplarına göre hanehalkı tüketimi 2023’te AB GSYİH’sinin %52,1’ine karşılık gelmektedir. Yaşlanan bir nüfus bu oranı korumakta güçlük çekecektir; zira emekliler, çalışan bireylere kıyasla daha düşük harcanabilir gelir ve daha defansif tüketim davranışı sergilemektedir. Euro Bölgesi tüketici harcaması 2025’in dördüncü çeyreğinde 1.647 milyar Euro ile tarihsel zirveye ulaşmış olsa da projeksiyon modelleri 2027-2028 dönemini yalnızca 1.694-1.716 milyar Euro olarak öngörmektedir; bu büyüme, gerçek satın alma gücündeki artışın çok gerisinde kalmaktadır.

Öte yandan, iç ticaretin GSYİH içindeki payının 2024’te %23,5’ten %22’ye inmesi ve bu gerilemenin pandemi dışında yaklaşık on yıldaki ilk düşüşü temsil etmesi, iç pazarın entegrasyon derinliğinin de aşınmaya başladığına işaret etmektedir. Buna üst yapısal bir etken olarak, AB içindeki görünmez ticaret engellerinin mallarda %65, hizmetlerde %100 ile eşdeğer bir tarife etkisi yaratmasını eklediğimizde, tablonun ne denli ciddi olduğu ortaya çıkmaktadır.

5.2. Türkiye’nin Pazar Katkısı: Nicel Bir Değerlendirme

Türkiye, tam üyelik senaryosunda AB iç pazarına somut ve ölçülebilir bir genişleme sağlayacaktır. 86 milyonluk nüfusuyla Birlik pazarına yaklaşık %19 oranında tüketici eklenmesi, salt demografik bir kazanımın çok ötesinde anlamlar taşımaktadır.

Her şeyden önce, genç Türk tüketici demografisi, teknoloji ürünleri, otomotiv, hazır gıda ve tüketim mallarında Avrupa üreticileri için bugün büyük ölçüde gerçekleşemeyen bir talep kapısını açacaktır. Türkiye’nin orta sınıfı sürekli büyümekte; kişi başına GSYİH 2024 yılı itibarıyla 15.148 dolara ulaşmış durumdadır. Bu kişi başı gelir, pek çok güneydoğu Avrupa AB üyesiyle karşılaştırılabilir ya da onların üzerindedir. Türkiye gibi bir ekonominin, AB standartlarıyla tam uyumlu kurumsal yapı ve hukuki güvencelerle desteklenmesi halinde, bu tüketim potansiyelinin önemli ölçüde artması beklenmektedir.

Ayrıca Türkiye’nin büyüme hızının sürdürülebilirliği de göz ardı edilmemelidir. 2025-2028 döneminde yıllık %3,3-3,6 büyüme öngörüsü, AB ortalamasının neredeyse üç katına işaret etmektedir. AB içinde sabit bir büyüme modeliyle değil, Türkiye gibi dinamik bir ekonomiyle tam entegrasyon çerçevesinde büyümek; Birliğin genel büyüme performansını da istatistiksel ve yapısal olarak yukarı çekecektir.

Tablo 4 — Türkiye’nin AB İç Pazarına Nicel Katkı Özeti

Katkı Kalemi Tahmin Değer Referans Ek nüfus/tüketici +86 milyon (%19) TÜİK 2025 Ek işgücü +34,8 milyon (%16) Dünya Bankası 2024 Mevcut AB-Türkiye ticareti ~210,7 milyar Euro Eurostat 2024 Türkiye GSYİH (nominal) 1,32 trilyon dolar Dünya Bankası 2024 Büyüme farkı (TÜR – AB) +2,3 puan IMF/AB Komisyonu 2024 Demografik yaş avantajı 9 yıl daha genç medyan Worldometer/Eurostat

Kaynak: Yazar tarafından derlenmiştir. TÜİK, Eurostat, Dünya Bankası, IMF (2024-2025)

6. Anti-Raison D’etre: Genişlemeyi Donduran Birliğin Kendini Tüketmesi

“Raison d’etre” kavramı, bir kurumun ya da yapının varlık nedenini, özsel gerekçesini tanımlamaktadır. AB’nin raison d’etre’i, daha önce ele alındığı üzere, dinamik bir bütünleşme sürecine ve genişleyen bir refah alanına dayanmaktadır. Bu temelden bakıldığında, genişlemeyi fiilen durduran bir Birlik; varoluş gerekçesinin karşısına geçmekte, yani bir anti-raison d’etre üretmektedir.

Bu kavramsal saptama soyut bir felsefi argüman değildir; somut ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Birlik, büyümeyi durdurduğunda kendi iç dinamiklerini de yavaşlatmaktadır: pazar genişleyemez, rekabet derinleşemez, yeni üretkenlik kaynakları sisteme dahil edilemez. Türkiye örneğinde bu maliyet özellikle belirgindir; zira Türkiye, Birliğin en çok ihtiyaç duyduğu unsurları —genç nüfus, büyüme hızı, geniş tüketici tabanı— taşıyan nadir ülkelerden biridir.

Öte yandan genişlemenin dondurulması yalnızca ekonomik değil, jeopolitik açıdan da Birliğin aleyhine işlemektedir. Türkiye’nin AB sürecinin fiilen askıya alınmasından bu yana çeşitli uluslararası platformlarda AB normlarından uzaklaşan bir dış politika izlemesi, en azından kısmen bu dışlanmışlık durumunun bir yansımasıdır. Bir başka deyişle, Birlik Türkiye’yi dışarıda tutmakla hem tüketici tabanını daraltmakta hem de potansiyel bir stratejik ortaktan uzaklaşmaktadır.

Drakos ve diğerlerinin (2024) WEF platformunda kaleme aldıkları analizde isabetli biçimde vurgulandığı üzere, AB genişlemesinin ekonomik argümanı çoğu zaman geri planda kalmaktadır: ancak bu argüman, hem katılan ülkeler hem de mevcut üyeler için güçlü bir refah artışı potansiyeli taşımaktadır. Avrupa iç pazarının 2004 genişlemesini inceleyen akademik literatür, katılım öncesi ex ante tahminlerin büyük ölçüde gerçekleştiğini ve hem eski hem de yeni üyelerin ekonomik kazanım sağladığını ortaya koymaktadır. Türkiye’nin çok daha büyük bir ekonomik ölçeğe ve daha yüksek bir büyüme kapasitesine sahip olduğu göz önüne alındığında bu dinamiğin daha güçlü işlemesi beklenmektedir.

7. Karşı Argümanlar ve Eleştirel Değerlendirme

Bu makalenin savunduğu tezin gerçekçi bir değerlendirmeye konu edilebilmesi için başlıca karşı argümanların ele alınması gerekmektedir.

İlk karşı argüman, “kurumsal ve demokratik uyum” sorununa ilişkindir. Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerinin 2016’dan itibaren askıya alınmasının temel gerekçeleri arasında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve temel haklara ilişkin ciddi endişeler yer almaktadır. Bu endişelerin temeli vardır ve göz ardı edilemez. Ancak bu endişeler, üyeliğin önündeki engeli tanımlamakta; üyeliğin gerekliliğini ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim Doğu Avrupa ülkelerinin büyük bölümü, üyelik öncesinde çok daha derin kurumsal zayıflıklar taşımasına karşın tam üye statüsüne kavuşmuş ve üyelik sonrasında kayda değer demokratik gelişmeler sergilemiştir. Üyelik, bu anlamda bir ödül değil; bir dönüşüm mekanizmasıdır.

İkinci karşı argüman, “nüfus göçü” kaygısıdır. 86 milyonluk Türkiye nüfusunun AB iç pazarında serbest dolaşım hakkı kazanması, bazı üye devletlerde demografik baskı yaratacağı gerekçesiyle itiraz konusu olmaktadır. Bu kaygı, geçiş dönemi düzenlemeleri —nitekim 2004 genişlemesinde yedi yıllık çalışma izni kısıtlamaları uygulanmıştı— aracılığıyla yönetilebilecek yapıdadır. Üstelik AB’nin kronik işgücü açığı bağlamında değerlendirildiğinde bu demografik akış, siyasi bir kaygı olmaktan öte; ekonomik bir gereklilik olarak okunabilir.

Üçüncü karşı argüman, “jeopolitik risk” çerçevesine dayanmaktadır. Türkiye’nin NATO üyeliğiyle birlikte hassas bölgesel dengelerde oynadığı rol ve bazı üye devletlerle yaşanan ikili anlaşmazlıklar, üyelik sürecini zorlaştıran etkenlerdir. Ancak jeopolitik karmaşıklık, entegrasyona karşı bir argüman değil; entegrasyonun gerektirdiği ortak yönetişim mekanizmalarının derinleştirilmesi için bir gerekçedir. AB, büyük bölümü birbirleriyle ya da komşularıyla tarihi gerilimler taşıyan üye devletleri kendi içinde yönetmeyi başarmıştır.

8. Sonuç: Gecikmiş Evet’in Maliyeti

Bu makalenin ortaya koyduğu tablo çok yönlüdür; ancak merkezine bakıldığında tek bir gerçek öne çıkmaktadır: Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi dışarıda tutma maliyeti, her geçen yıl artmaktadır.

Demografik boyutuyla değerlendirildiğinde, AB her yıl milyonlarca çalışma çağındaki bireyi emekliye uğurlarken Türkiye bu açığı karşılayabilecek yegâne büyük ekonomidir. Pazar ekonomisi boyutuyla bakıldığında, Türkiye’nin 86 milyonluk tüketici potansiyeli ve %3,3’lük büyüme hızı, AB’nin kendi iç dinamikleriyle üretemeyeceği bir ölçek ve hız katkısına karşılık gelmektedir. Felsefi boyutuyla ele alındığında ise genişlemeyi donduran Birlik, kurucu antlaşmalarının teleolojisiyle çelişmekte; bütünleşme projesini tamamlanmamış bırakmaktadır.

1996’dan bu yana sürdürülen Gümrük Birliği, iki tarafın zaten derin ekonomik bağlarla birbirine bağlı olduğunu kanıtlamaktadır. 210 milyar Euro’yu aşan yıllık ikili ticaret hacmi, tam üyeliğin ekonomik zeminini hazır hale getirmiştir. Eksik olan parçalar — kurumsal uyum, hukuk devleti güvenceleri ve demokratik standartlar — meşru ve öncelikli gerekliliklerdir; ancak bunlar sonucun içeriğini değil, takvimini ve koşullarını belirlemektedir.

Tarihin ironisi şurada yatmaktadır: Avrupa, giderek yaşlanan ve tükenen bir iç pazarı canlandıracak demografik ve ekonomik potansiyeli kendi sınırları içinde barındırırken, bu potansiyeli prosedürel ve siyasi nedenlerle dışarıda tutmaya devam etmektedir. Bu tercih, yalnızca Türkiye’nin değil, Birliğin de kaybıdır. Ve bu kaybın bedeli, demografik tablo ilerledikçe geri döndürülemez bir hal almaktadır.

Kısaca söylemek gerekirse: Türkiye’ye ihtiyaç duyan yalnızca Türkiye değildir. Asıl ihtiyaç duyan, kendi geleceğini inşa edebilmek için büyümeye mecbur olan Avrupa Birliği’dir.

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