Peki Ya Gelecek

Tarih boyunca insanlık geleceği hep savaşlarla, ordularla ve fetihlerle şekillendireceğini düşündü.

Oysa 21. yüzyılın ortasına doğru ilerlerken dünyanın yeni haritasını artık tanklar değil, ticaret yolları çiziyor.

Yeni dünyanın en güçlü ülkeleri en büyük ordulara sahip olanlar değil; en güçlü limanlara, en hızlı demir yollarına, en güvenilir hukuk sistemine, en nitelikli insan kaynağına ve en özgür piyasalara sahip olanlar olacak.

Artık ekonomik güç, askeri gücün önüne geçmiş durumda.

Ve bu dönüşüm daha yeni başladı.

Bugün dünya nüfusu yaklaşık 8,2 milyar.

2050 yılında ise 10 milyara yaklaşacak.

Bu sadece daha fazla insan demek değildir.

Daha fazla tüketim…

Daha fazla üretim…

Daha fazla enerji ihtiyacı…

Daha fazla lojistik…

Daha fazla dijital ticaret…

Daha fazla veri…

Ve her şeyden önemlisi daha fazla rekabet demektir.

Önümüzdeki otuz yılın en büyük savaşı petrol için değil, üretim kapasitesi için yaşanacaktır.

Ülkeler artık birbirlerinin topraklarını değil; pazarlarını, teknolojilerini, limanlarını ve tedarik zincirlerini kontrol etmeye çalışacaktır.

Yapay zekâ fabrikalara girecek.

İnsanlar üretmeye devam edecek ama kararları algoritmalar verecek.

Kamyonlar şoförsüz hareket edecek.

Gemiler rota optimizasyonunu kendi yapacak.

Depolar insansız çalışacak.

Gümrük işlemleri saniyeler içinde tamamlanacak.

Dijital para sistemleri uluslararası ticaretin maliyetlerini büyük ölçüde azaltacak.

Belki de birkaç dakika içinde dünyanın herhangi bir ülkesine ödeme yapmak sıradan bir işlem hâline gelecek.

Bütün bunlar gerçekleşirken ülkeler arasındaki en büyük rekabet artık ucuz iş gücü olmayacak.

Bilgi olacak.

Yetenek olacak.

Girişimcilik olacak.

Hukuk güvenliği olacak.

Çünkü sermaye korkuyu sevmez.

Belirsizliği sevmez.

Keyfiliği sevmez.

Sermaye kendisini koruyacak ülkeye gider.

Bugün dünyanın en büyük şirketlerinin çoğu fiziksel varlıklarından çok fikirleriyle değer üretiyor.

Bir yazılım şirketi, onlarca fabrikanın toplamından daha değerli olabiliyor.

Bir yapay zekâ girişimi, onlarca yıllık sanayi devlerini geride bırakabiliyor.

Bu bize önemli bir gerçeği gösteriyor:

Geleceğin en büyük madenleri artık yerin altında değil, insanın zihnindedir.

Bu nedenle eğitim artık sadece diploma verme sistemi olmaktan çıkmalıdır.

Üniversiteler ezber öğreten kurumlar değil, problem çözen bireyler yetiştiren merkezler olmalıdır.

Çocuklarımıza meslek ezberletmek yerine öğrenmeyi öğretmeliyiz.

Çünkü bugün var olan birçok meslek, yirmi yıl sonra belki de tamamen ortadan kalkacaktır.

Ama üretme becerisi…

Düşünme becerisi…

Yenilik yapma cesareti…

Bunlar her dönemin en değerli sermayesi olmaya devam edecektir.

Türkiye açısından bakıldığında ise önümüzde tarihi bir fırsat bulunuyor.

Avrupa ile Asya’nın tam ortasında yer alan coğrafyamız yalnızca bir geçiş noktası değildir.

Doğru politikalar uygulanırsa dünyanın en önemli üretim ve lojistik üslerinden biri olabilir.

Orta Koridor’un güçlenmesi, liman yatırımlarının hızlanması, demir yolu ağlarının genişlemesi ve gümrük süreçlerinin dijitalleşmesi Türkiye’yi küresel ticaretin vazgeçilmez merkezlerinden biri hâline getirebilir.

Ancak bunun ön şartı açıktır:

Öngörülebilir ekonomi…

Bağımsız ve güven veren hukuk sistemi…

Düşük enflasyon…

Güçlü kurumlar…

Nitelikli eğitim…

Yüksek teknoloji üretimi…

Ve girişimciliği cesaretlendiren özgür piyasa düzeni…

Ekonomik kalkınmanın temelinde devletin her şeyi yapması değil, vatandaşın önünü açması vardır.

Devlet hakem olmalıdır.

Oyuncu değil.

Kural koymalıdır.

Piyasaya rakip olmamalıdır.

Çünkü refahın gerçek kaynağı kamu harcamalarının büyüklüğü değil, özel sektörün üretme kapasitesidir.

Geleceğin dünyasında ülkeler artık “Ne kadar doğal kaynağım var?” sorusunu değil, “Ne kadar yenilik üretebiliyorum?” sorusunu soracak.

Zenginlik madenlerden çok patentlerde oluşacak.

Petrolden çok yazılım konuşulacak.

Silah kadar çip üretimi de stratejik hâle gelecek.

Veriyi yöneten ekonomiyi yönetecek.

Bilgiyi yöneten dünyayı yönetecek.

Bütün bu değişimlerin ortasında en büyük tehlike ise korkudur.

Değişimden korkan toplumlar fakirleşecektir.

Dünyaya kapanan ekonomiler küçülecektir.

Ticaretten kaçan ülkeler yalnızlaşacaktır.

Rekabetten korkan şirketler yok olacaktır.

Oysa tarih bize başka bir şey söylüyor.

İnsanlık her büyük dönüşümden sonra daha zengin oldu.

Sanayi Devrimi bunu gösterdi.

Bilgisayar devrimi bunu gösterdi.

İnternet çağı bunu gösterdi.

Şimdi ise yapay zekâ ve dijital ekonomi aynı dönüşümü yeniden başlatıyor.

Önemli olan bu dalgaya karşı durmak değil, onun üzerinde yükselebilmektir.

Bugünün çocukları yarının ekonomik düzenini kuracak.

Bugünün girişimcileri yarının küresel şirketlerini oluşturacak.

Bugünün yatırım kararları gelecek nesillerin refahını belirleyecek.

Bu yüzden artık kısa vadeli tartışmaları bırakıp gelecek yüzyılın ekonomisini konuşmanın zamanı geldi.

Çünkü gelecek bekleyenlerin değil;

Hazırlananların olacaktır.

Ve ekonomik geleceğin en temel kuralı şudur:

Dünyayı değiştirenler, geleceği tahmin edenler değil; geleceği inşa edenler olacaktır.