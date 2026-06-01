M. V. Llosa: Edebî ve Fikrî Hayatı

Mario Vargas Llosa, hem büyük bir romancıydı hem de edebiyatı düşünceyle, siyaseti ahlâkî tercihle ve yazarlığı kamusal sorumlulukla birleştiren ender isimlerden biriydi. 13 Nisan 2025’te hayatını kaybetmesi, sadece İspanyolca yazan dünyanın değil, dünya edebiyatının büyük bir kaybı olarak görüldü. Çünkü Llosa, yarım yüzyılı aşan edebî eserler yazma süreci boyunca hem roman sanatında yüksek bir seviye tutturmuş hem de özgürlükleri savunan kamusal bir entelektüel olarak öne çıkmıştı.

Onun edebî kişiliğinin merkezinde disiplin, yapı kurma becerisi ve iktidar ilişkilerine duyduğu büyük ilgi vardı. Kent ve Köpekler, Katedral’de Konuşma ve Teke Şenliği gibi romanlarında yalnızca hikâye anlatmadı; iktidarın bireyleri, kurumları ve toplumları nasıl biçimlendirdiğini gösterdi. Romanlarında daha çok Peru merkezdeydi, ama anlattığı meseleler Peru’yla sınırlı değildi: otoriterlik, yozlaşma, şiddet, erkeklik, tutku, hafıza ve özgürlük evrensel temalar olarak onun eserlerinde sürekli öne çıktı. Bu yönüyle Vargas Llosa, yerelden evrensele ulaşabilen büyük romancılar zincirinin güçlü bir halkasıydı.

Vargas Llosa’nın fikrî serüveni de en az romanları kadar dikkat çekicidir. Gençliğinde sosyalist düşünceye yakın durdu, çünkü Latin Amerika’daki devrimci heyecanlardan etkilenmişti. Bu aslında o dönemde sadece Llosa’nın değil dünya meselelerine ilgi duyan ve temel beşeri problemlere âdil ve kalıcı çözümler arayan hemen herkesin paylaştığı bir çizgiydi. Fakat zamanla sosyalizmden dolayı hayal kırıklıkları yaşadı. Özellikle Küba’da beliren sosyalist pratiğin sebep olduğu derin hayal kırıklığı onu sosyalizmden uzaklaştırdı. Küba’da vuku bulan hak ve özgürlük ihlalleri, yaşanan ağır yoksulluk, artan eşitsizlik ve ortaya vaat edildiği gibi bir cennetin değil adeta bir cehennemin, bir başka deyişle totaliter bir sistemin çıkması onu derinden etkiledi. Bu hayal kırklığı Llosa’yı fikir dünyasında yeni arayışlara itti. Bu süreçte özel mülkiyet, sınırlı devlet gibi fikirlerden etkilendi ve liberalizme yöneldi. Sonraki yıllarda ekonomik özgürlük, anayasal demokrasi, hukuk devleti ve bireysel hürriyetler lehine daha açık bir tavır aldı. Bu dönüşüm, onu, bazı eski dostlarının ve Latin Amerika entelektüel çevrelerinin bir kısmının gözünde tartışmalı hâle getirdi; ama aynı zamanda onu fikrî bakımdan daha bağımsız, daha cesur bir figüre dönüştürdü. 1990’da Peru devlet başkanlığına aday olması da, edebî şöhretinin ötesinde, fikirlerini siyasal alanda sınama iradesinin göstergesiydi.

Llosa’yı önemli kılan noktalardan biri, fikirlerini kuru bir iktisat diliyle değil, insan hayatının trajedileri ve ihtirasları içinden düşünmesiydi. Vargas Llosa için özgürlük, yalnızca piyasa veya seçim meselesi değildi; insanın korkmadan konuşabilmesi, üretebilmesi, sevebilmesi ve iktidarın boğucu ağırlığı altında ezilmemesi demekti. Bu nedenle romanlarıyla fikir yazıları arasında derin bir bağ vardı. Eserlerinde baskının ruh hâlini anlatırken, denemelerinde ve gazeteciliğinde özgür toplumun değerini savundu. Nobel Ödülü’nü alırken de edebiyatın, güç yapılarının haritasını çıkarması ve bireyin direncini görünür kılması özellikle dikkat çekti.

Mario Vargas Llosa, yalnızca çok satan veya çok tanınan bir yazar değildi. O, romanı ciddiye alan, edebiyatı hayatın merkezine koyan ve fikirlerini bedel ödeme pahasına savunabilen bir yazardı. Büyük romancıların ortak özelliği olan bir şeyi onda da görmek mümkündü: Dünyayı sadece tasvir etmiyor, aynı zamanda onunla hesaplaşıyordu. Bu yüzden, Mario Vargas Llosa’nın mirası, hem edebiyatta hem de özgürlükçü fikir dünyasında yaşamaya devam edecektir.