Ejderha Nasıl Uyandı?

Bir zamanlar ucuz iş gücüyle dünyanın üretim atölyesi olarak görülen Çin, bugün artık yalnızca mal üreten bir ülke değil; teknoloji geliştiren, finans yöneten, lojistik koridorları kuran, enerji savaşlarını etkileyen ve küresel ticaretin yönünü değiştiren bir süper güç haline geldi. Daha da önemlisi, Çin bunu büyük ölçüde savaşmadan yaptı. 1978 yılında kişi başına milli geliri yalnızca birkaç yüz dolar seviyesinde olan bir ülke, bugün dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda. Yaklaşık 18 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle Çin, küresel ticaretin en büyük aktörlerinden biri haline geldi. Dünya Bankası verilerine göre Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor. Elektronikten otomotive, güneş panellerinden batarya teknolojilerine kadar birçok stratejik sektörde küresel liderliği ele geçirmiş durumda.

Peki Çin bunu nasıl başardı?

Bu sorunun cevabı aslında oldukça nettir: Üretim, disiplin, uzun vadeli planlama ve küresel ticareti doğru okumak…

Batı uzun yıllar boyunca tüketim ekonomisini büyütürken, Çin üretim ekonomisini büyüttü. Avrupa çevre politikaları ve maliyet baskılarıyla sanayisini küçültürken, Çin fabrikalarını büyüttü. Amerika finansal genişleme ile tüketimi artırırken, Çin limanlarını, demiryollarını ve sanayi bölgelerini genişletti.

Bugün dünya ticaret yollarının önemli bir kısmında Çin etkisi hissediliyorsa bunun nedeni tesadüf değildir.

Özellikle Kuşak ve Yol Girişimi, modern çağın en büyük ekonomik hamlelerinden biri olarak tarihe geçti. Çin, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan dev lojistik ağlarıyla yalnızca mal taşımıyor; aynı zamanda ekonomik etki alanı oluşturuyor. Limanlara yatırım yapıyor, demiryolları kuruyor, enerji hatlarını finanse ediyor ve ticaretin yönünü değiştiriyor.

Çünkü Çin şunu çok iyi biliyor: Bir ülkeye hâkim olmanın en ucuz yolu, onun ticaret damarlarına hâkim olmaktır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var.

Çin’in yükselişi, serbest piyasa ekonomisinin başarısını da kanıtlayan önemli örneklerden biridir. Evet, Çin siyasî olarak farklı bir modele sahip olabilir; ancak ekonomik büyümesini sağlayan temel unsur, dünya ticaretine entegre olmasıdır. Eğer Çin küresel piyasalara açılmasaydı, ihracat odaklı büyüme modelini benimsemeseydi ve uluslararası ticaret sistemine dahil olmasaydı bugün bu ekonomik dev ortaya çıkamazdı.

Yani Çin’in yükselişi aslında dünyaya şu gerçeği yeniden göstermiştir:

Kapalı ekonomiler fakirleşir, ticaret yapan ekonomiler büyür.

Bugün bazı ülkelerde yeniden yükselen aşırı korumacı politikalar, yüksek gümrük duvarları ve ekonomik milliyetçilik dalgası kısa vadede siyasi destek oluşturabilir. Ancak tarih bize şunu gösteriyor: Uzun vadede üretim gücü olmayan, rekabet etmeyen ve küresel ticaret ağlarından kopan ekonomiler küçülmeye mahkûmdur.

Çin’in başarısı sadece ucuz işçilik değildir. Artık o dönem geride kaldı.

Bugün Çin; yapay zekâ, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji, batarya teknolojileri ve dijital ödeme sistemlerinde dünyanın en agresif yatırım yapan ülkelerinden biri haline geldi. Özellikle BYD gibi şirketlerin küresel otomotiv devlerini zorlaması, Çin’in artık yalnızca “taklit eden” değil, teknoloji üreten bir ülkeye dönüştüğünü gösteriyor.

Batı uzun süre Çin’i küçümsedi. Ucuz tişört üreten bir fabrika olarak gördü.

Ama bugün Çin; dünyanın en büyük limanlarına, en büyük hızlı tren ağlarına, en güçlü üretim zincirlerinden birine sahip durumda. Dünya ekonomisindeki birçok kritik sektör artık Çin olmadan çalışamaz hale geldi. Pandemi sürecinde dünya bunu acı şekilde gördü.

Maskeden mikroçipe kadar birçok üründe küresel tedarik zincirlerinin Çin’e ne kadar bağımlı olduğu ortaya çıktı. İşte bu nedenle artık küresel güç mücadelesi sadece askerî değil; ekonomik, lojistik ve teknolojik bir mücadeledir.

Türkiye açısından da burada önemli dersler vardır. Eğer Türkiye gerçekten büyük bir ekonomik güç olmak istiyorsa, yalnızca tüketen değil üreten bir ekonomi olmak zorundadır. Yüksek faiz-düşük üretim sarmalıyla değil; sanayi, teknoloji, lojistik ve ihracat eksenli bir modelle büyümelidir. Çünkü artık dünyada güçlü devlet olmanın yolu, üretim zincirlerinin merkezine yerleşmekten geçiyor.

Anadolu’nun genç nüfusu, Türkiye’nin jeopolitik konumu ve Türk dünyasına açılan lojistik potansiyeli doğru değerlendirilirse Türkiye de küresel ticarette çok daha büyük bir aktör olabilir. Fakat bunun için ideolojik sloganlardan çok ekonomik akıl gerekir. Çin’in yükselişi bize şunu öğretiyor: Dünyayı değiştirenler en çok konuşanlar değil, en çok üretenlerdir.

Ve yeni çağda küresel liderlik; petrol kuyularında değil, fabrikalarda, limanlarda, veri merkezlerinde ve lojistik koridorlarında şekillenecektir.