Yeni Öğrenciler Yetkin Okullar    

6 Şubat 2023 günü Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki depremle sarsıldı. Aradan yaklaşık 12 saat geçmeden bu kez Maraş Elbistan merkezli 7.6 ile ikinci deprem felaketi yaşandı. Depremler, tam tamına 10 ili doğrudan etkiledi, Maraş ve Hatay’da meydana gelen yıkımı anlatmak neredeyse imkânsız. Binlerce insanımız öldü, 10 binlerce insanımız yaralandı…

Şimdi tüm Türkiye el birliğiyle yaraları sarmaya çalışıyoruz. Böyle dönemlerde çok büyük laflar edilir ama bir süre sonra büyük lafları büyük değişimler, davranışlar, tutumlar izlemez. Neden böyle olur, bunun da yanıtı vardır ancak bu yazının konusu değildir. İşte bu günlerde depremde yakınlarını sevdiklerini kaybetmiş, evini, sokağını, mahallesini, şehrini terk etmiş yeni öğrencilerimiz var. Afete maruz kalmış çocuklar ve gençler için de büyük laflar ediliyor. Oysa ince birkaç söz ve davranış çok daha etkili ve iyileştiricidir. İlk olarak şu husus bilinmelidir, ‘Çocukların uyum yeteneği yetişkinlere göre çok daha esnek ve hızlıdır’. Örneğin ilk defa çadırda kalan çocuk birkaç gün şaşkındır ama bir süre sonra oyun oynamaya başlar.

Yetkin Okullar

Deprem yaşayan çocuklar ve gençler psikososyal pek çok sorun yaşayabilirler. Bu gibi durumlarda okulda olmak; bireylerin normal hayata uyum ve katılımını kolaylaştırır. Onlara yeniden hayata sarılması için zaman ve imkân sağlar. Okul yönetimlerine, öğretmenlere, psikolojik danışmanlara ve diğer okul bileşenlerine çok önemli görevler düşmektedir. Bu yazıda, eğitim ordumuzun değerli üyelerine yol gösterebileceğine inandığımız bir kontrol listesi sunuyoruz. Çocukların yeni okuluna ve normal hayata hızlı şekilde uyumuna katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kontrol listesi çocuğun okula kayıt olduğu anda kayıt altına alınmalıdır. Bu listede yer alan okul forması küçük gibi görünen çok önemli bir ayrıntıdır, ihmal edilmemelidir. Yerine getirilen her bir adım için onay işareti koyulmalıdır.

Depremde kayıp durumu

Şu anki genel gelişim ve psikolojik durumu

Öz bakım durumu

Okul forması temini

Okul kitap/defter ve diğer araçların durumu

Son karnesi ve ders durum analizi

Beslenme durumu

Barınma şartları

Genel sağlık durumu

Tedavi /ilaç kullanma durumu

Ders çalışma alışkanlıkları

Ek notlar

Okullara Öneriler

Okula geldikleri ilk gün, anaokulu ve ilkokul çağı çocuğu için oyuncak verin. Okula geldikleri ilk gün, ortaokul ve lise çağı çocuğu için kitap verin. İlk gün tüm okula çocuğu tanıtın ve alkışlarla ‘hoş geldiniz’ ile sınıfına geçmesini sağlayın. Tüm okul çocuğa kendini ve kısaca görevini anlatsın Çocuk için bir arkadaş görevlendirin Yaşıt arkadaşı/arkadaşları okulu gezdirip ona destek olsun. Derslerinde yardımcı olun, ek kurs, spor ve sanat faaliyetlerine katılmasını sağlayın

Okullarımızın atacağı birkaç adım büyük fark yaratacaktır. Çocukların birçok faaliyete yönlendirilmesi ve refakat edilmesi çok değerlidir.