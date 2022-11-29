Sosyalist Çin’de İnsanlar Köle mi?

Sosyalizm kendisini en insancıl-insan merkezli -hatta özgürlükçü!- bir ideoloji olarak tanıtır. Bunun gerçekle alakalı olmadığını 19. ve 20.yy reel sosyalizmleri açıkça gösterdi ancak Çin’de gelişen son olaylar bu fikri daha da güçlendirdi. Ben yazıyı düşünürken konu iPhone fabrikası işçilerinin fabrikada tutulması noktasındaydı ve yazıyı yazarken insanların apartmanlara kilitlendiği görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Sözde “0 covid 19” politikası çerçevesinde yapılıyor bu denildi. Biz hatta “sözde” kelimesini de bırakalım ve doğrudan böyle yaptıkları varsayımını ele alalım. İnsanları polis-asker-silah zoruyla fabrikalarda, evlerde, apartmanlarda tutmak işte tam bir sosyalizm örneğidir. Liberaller sosyalizmin insanlık dışı olduğunu boşuna iddia etmiyorlar. Sosyalistler ve sosyalizm sevdalıları bunları görmemeyi daha ne kadar sürdürecekler?

iPhone fabrikasının işçileri yaklaşık bir aydır fabrikada tutuluyormuş. Üstelik ücretleri de ödenmiyormuş. Karantina kıyafetleri giymiş polisler bunlara karşı çıkanları dövüyorlar. Bu nasıl bir politikadır? Covid 19 mu daha zararlı yoksa bu politika ile oluşturulan yöntemler mi? Apple’ın buna ciddi şekilde tepki göstermesi gerekiyor. Aslında bunlar Komünist parti ile girişilen pragmatik ilişkilerin çok açık sonuçlarından. Çin tipi büyüme bu zamandan sonra daha da ciddi bir şekilde soru işaretlerine maruz bırakılmalı.

“0 covid 19” politikası dahilinde insanlara “zorla” test uygulamak da inanılmaz problemli. Evet, covid 19 ile mücadele önemlidir. Ancak bu, hiç mi kamuoyu diplomasisi, ikna ve gönüllülük temelinde yapılamaz? İnsanları oldukları yerlere kilitlemek mi gerekiyor? Üstelik covid 19 pandemisinin bugün geldiği noktada…

Çin, doğru düzgün bir kapitalist sağlık sistemi ile virüs ve hastalıklara çare arayacağına insanları apartmanlara kilitlemeyi tercih ediyor. Bugün hayatı kapatmadan bu virüsle mücadele edilebiliyor ama Komünist parti bunun farkında değil herhalde. Yoksa farkında da sosyalist ideolojisi mi bunun dışında farklı bir politikaya izin vermiyor? Dünya cennetinin ideolojisi. Evlerine gitmek isteyen işçilere dayak atan bir ideolojinin cenneti.

Bazen sosyalizm hakkında ve sosyalizmin karşısında daha çok yazı yazmak gerek diyorum kendime. Haklı olduğumu da kendime anlatıyorum. Sanki soğuk savaş sonrası dünyada bu gereksiz gibi yorumlanabiliyor. Bunun bir hata olduğunu artık daha ciddi bir şekilde düşünüyorum. Sosyalist ideoloji dünyanın herhangi bir yerinde özgür olmak isteyen insanlığı sürekli tehdit ederken ona karşı geliştirilecek politikalar da sürekli hale getirilmeli.

Gerçekten başlığı sormadan duramıyor insan. Sosyalist Çin’de insanlar köle mi? Ütopyaların cennet görünümlü-anlatımlı ideolojisi sadece köleler mi yaratıyor? Yoksa bir kesim insanı kurtarmak için diğerlerinin feda edilmesinde bir yanlışlık görülmüyor mu? Virüs ile mücadele böyle olamaz. Günümüzde fiilen de bunun bir işe yaramadığı ortaya çıktı.

Bir de demezler mi kalkınma örneği olarak Çin ele alınmalı diye! Hepimizi fabrikalarda köle işgücü olarak çalıştırdıklarında insanlık harika bir yere gelecek, demek ki!

Şunu sormama izin verin lütfen: Sosyalizm-sosyalistler neden özgürlükten bu kadar nefret ediyorlar?