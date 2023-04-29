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“Selçuk abi, Selçuk abi…”

Yavuz Selvi
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Atatürk Havalimanı’nda Teknofest coşkusu bir kez daha başladı. Ben de Cuma günü alana giderek Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinde hangi noktaya geldiğini yakından görme fırsatım oldu.

Alanda dolaşırken Selçuk Bayraktar ile de denk geldik. Kendisi KIZILELMA insansız savaş uçağımızın olduğu bölgede gazetecilere röportaj veriyordu. Etrafında ise yüzlerce kişi hatta binlere ulaşan bir kitle vardı. Çocuklar hep bir ağızdan, “Selçuk abi… Selçuk abi…” diye bağırıyordu. Büyükler ise Selçuk Bayraktar’a seslenerek, “Senin için Rize’den geldik. Anadolu’dan geldik.” gibi ifadeler kullanıyordu.
Bu sözleri ilk duyduğumda çok etkilendim. Çünkü bizler sosyal medyada her zaman Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin öncülerinden olan Selçuk Bayraktar’a olan sevgiyi zaten işitiyor ve görüyorduk. Fakat bu sevginin bu kadar içten ve samimi olduğuna ilk defa canlı şahit oldum. Bayraktar ise, gelenleri kırmamak ve onları selamlamak için oldukça çaba sarf ediyordu.

Aslında bu cümleleri yazmamdaki asıl amaç bir süredir kendilerine karşı muhalefet cenahından devam eden yıpratma politikalarıydı. Muhalefetten CHP ve Deva Partisi zaman zaman özellikle alan bulduğu anlarda Bayraktar ailesine üstü kapalı bir şekilde tehditte bulunuyor.

Önce bir iki ay önce Deva Partisi lideri Ali Babacan, “SİHA’lara dokunacağız” açıklaması yapmıştı. Şimdi ise Kemal Kılıçdaroğlu önce “Dünyanın bütün rejimlerinde savunma sanayisi mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz, diyelim ki arkadaşımız İHA’yı yapıyor, bu da Türkiye için büyük bir risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı, Amerikalılara ya da Katarlılara sattı. Olmaz” dedi.

Diğer bir taraftan Kılıçdaroğlu bir video yayımlayarak, Teknofest’in yapıldığı alan olan Atatürk Havalimanı’nı bir ABD’li şirkete verme vaadinde bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun bu vaadinin Teknofest ’in başladığı zamanda gelmesi açısından da oldukça manidar. Kılıçdaroğlu bu vaadini “Atatürk Havalimanı’nı, ‘Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi’ haline getireceğiz” diyerek duyurdu.

Fakat şu anda Atatürk Havalimanı’nda yapılan Teknofest veya önceki yıllarda yapılan Teknofest etkinliklerinde zaten birçok yerli ve milli teknoloji ürünleri sergileniyor. Ve Türkiye’nin dört bir yanından gençler buraya gelerek çeşitli yarışmalara da katılıyor. Durum böyleyken Kılıçdaroğlu’nun içerideki teknolojiyi bırakıp Amerikan menşeli teknolojiye merak salması da oldukça ilginçtir. Kılıçdaroğlu her ne kadar “Biz yapamayız. Batı bizden iyisini yapar” düşüncesini aşamamış olsa da benim alanda gördüğüm tabloda toplumumuz, “artık biz yüksek teknolojide de en iyisini yaparız” düşüncesine gelmiştir. Bizim de görüş fark etmeksizin ülkemize değer katan bu ürünlere, isimlere ve değerlerimize sahip çıkmamız gerekir.

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