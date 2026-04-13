Lojistik Ağlar Koparsa Üretim de Ticaret de Durur

Küresel ekonomi çoğu zaman üretim kapasitesi, ihracat rakamları ve büyüme oranları üzerinden değerlendirilir. Oysa asıl belirleyici olan, üretilenin ne kadar hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde taşınabildiğidir. Başka bir ifadeyle, modern dünya ekonomisinin kaderini fabrikalar değil, o fabrikaları birbirine bağlayan lojistik ağlar belirlemektedir. Bu ağların en kritik halkalarını ise dar geçiş noktaları oluşturur. Bu noktada Hürmüz Boğazı ve Süveyş Kanalı yalnızca coğrafi unsurlar değil, küresel üretimin sürekliliğini tayin eden stratejik eşiklerdir.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin en kritik geçiş noktasıdır. Bu hattaki en küçük bir aksama, enerji fiyatlarında ani sıçramalara neden olurken, üretim maliyetlerini de küresel ölçekte yukarı çeker. Enerji maliyetlerindeki bu artış, özellikle petrokimya, demir-çelik, alüminyum ve çimento gibi enerji yoğun sektörlerde üretimi doğrudan sınırlar. Daha da önemlisi, gübre üretiminde yaşanacak daralma tarımsal üretimi düşürerek gıda fiyatlarını artırır ve bu durum ekonomik bir sorunu hızla sosyal bir krize dönüştürebilir. Enerji akışındaki bir kesinti, aslında sanayiden tarıma kadar tüm üretim zincirinin aynı anda baskı altına girmesi anlamına gelir.

Benzer şekilde Süveyş Kanalı, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin ana arteridir. 2021 yılında yaşanan ve tek bir geminin kanalı günlerce kapatmasıyla sonuçlanan kriz, küresel ekonominin ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu açıkça göstermiştir. Bu kısa süreli kesinti bile Avrupa’da otomotiv üretiminde yavaşlamaya, elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde ara malı tedarikinde gecikmelere ve navlun maliyetlerinde ciddi artışlara yol açmıştır. Bugün üretim süreçleri, farklı coğrafyalara dağılmış tedarik zincirlerine bağlıdır ve bu zincirin herhangi bir halkasında yaşanan kopuş, tüm sistemi durdurabilecek bir etki yaratmaktadır.

Özellikle bazı stratejik ürünler, lojistik aksaklıklara karşı son derece hassastır. Yarı iletkenler, modern sanayinin adeta beyni konumundadır ve tedarikinde yaşanacak bir sorun otomotivden savunma sanayine kadar geniş bir alanı felç edebilir. Enerji kaynakları olan petrol ve LNG, üretimin temel girdisidir ve bunların akışındaki kesinti maliyet enflasyonunu tetikler. Tarım girdileri, özellikle gübre ve yem, gıda arzını doğrudan etkileyerek küresel enflasyonu besler. Nadir metaller ve mineraller, yüksek teknoloji üretiminin vazgeçilmezidir; bu kaynaklara erişimde yaşanacak gecikmeler teknolojik üretimi sınırlar. Tekstil hammaddeleri dahi bu zincirin bir parçasıdır ve yaşanacak bir aksama, geniş bir istihdam alanını etkileyebilir.

Bu tablo bize açık bir gerçeği göstermektedir: Günümüz dünyasında krizler artık üretim eksikliğinden değil, akışın kesintiye uğramasından kaynaklanmaktadır. Yani sorun “üretememek” değil, “ulaştıramamaktır.” Bu nedenle lojistik altyapılar, limanlar, demiryolları ve alternatif ticaret koridorları, klasik üretim yatırımları kadar hatta çoğu zaman daha stratejik hale gelmiştir. Küresel güç mücadelesi de bu eksene kaymaktadır. Tedarik zincirlerini çeşitlendiren, alternatif rotalar oluşturan ve kritik geçiş noktalarına bağımlılığı azaltan ülkeler, ekonomik kırılganlıklarını minimize ederken rekabet avantajı elde etmektedir.

Sonuç olarak, dünya ekonomisi birkaç dar boğazın üzerinde taşınan son derece hassas bir dengeye sahiptir. Hürmüz’de yaşanacak bir gerilim ya da Süveyş’te oluşacak bir tıkanıklık, binlerce kilometre ötede üretim bantlarını durdurabilecek güce sahiptir. Bu nedenle yeni dönemde ekonomik güvenliğin temel şartı açıktır: Lojistik ağları güçlendirmek, çeşitlendirmek ve güvence altına almak. Çünkü artık biliyoruz ki, küresel ekonomi üretimle değil, o üretimin akışıyla ayakta durmaktadır.