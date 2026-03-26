Devletler için Sessiz Yaklaşan Fırtına

Dünya, belki de Soğuk Savaş sonrası en kırılgan ve en belirsiz dönemlerinden birini yaşıyor. Küreselleşmenin getirdiği karşılıklı bağımlılık, bir zamanlar barışın teminatı olarak görülüyordu; bugün ise bu ağ, krizlerin hızla yayılmasını sağlayan kırılgan bir sinir sistemine dönüşmüş durumda. Enerji hatları, tedarik zincirleri, dijital altyapılar ve finansal sistemler artık yalnızca ekonomik araçlar değil; aynı zamanda jeopolitik silahlar haline gelmiş durumda.

Bugünün dünyasında tehditler yalnızca tanklarla, füzelerle ya da askerî yığınaklarla ölçülmüyor. Siber saldırılarla bir ülkenin bankacılık sistemi çökertilebiliyor, sosyal medya üzerinden toplumlar kutuplaştırılabiliyor, enerji vanaları kapatılarak ülkeler diz çöktürülebiliyor. Bu nedenle artık “hangi devlet daha güçlü?” sorusundan çok, “hangi devlet hangi alanda kırılgan?” sorusu daha belirleyici bir hale geldi.

Önümüzdeki dönemde özellikle devletler için küresel tehditleri şekillendirecek başlıca aktörlere baktığımızda, çok katmanlı bir risk haritası ile karşı karşıyayız.

ABD, hâlâ dünyanın en büyük askerî ve teknolojik gücü. Ancak iç siyasi kutuplaşma, artan borç yükü ve küresel liderlik konusunda yaşanan tereddütler, bu gücün sürdürülebilirliğini sorgulatıyor. ABD’nin geri çekildiği ya da tereddüt ettiği her alan, yeni güç boşlukları ve yeni çatışma ihtimalleri doğuruyor. Bu boşluklar çoğu zaman kontrolsüz şekilde dolduruluyor.

Çin, yükselen ekonomik gücüyle yalnızca bir ticaret devi değil, aynı zamanda sistem kurucu bir aktör olma yolunda ilerliyor. Kuşak ve Yol Girişimi ile lojistik hatları kontrol altına alma çabası, dijital yuan ile finansal sistemde alternatif oluşturma isteği ve Güney Çin Denizi’ndeki agresif tutumu, önümüzdeki dönemde Çin’i küresel gerilimin merkezine yerleştirebilir. Çin’in yükselişi, sadece ekonomik bir rekabet değil, aynı zamanda bir sistem mücadelesidir.

Rusya, klasik askerî gücünü enerji kartıyla birleştirerek hibrit bir tehdit modeli oluşturuyor. Ukrayna savaşı, sadece bölgesel bir çatışma değil; aynı zamanda Batı ile Rusya arasında yeni bir soğuk savaşın habercisi niteliğinde. Enerji arzını bir baskı unsuru olarak kullanabilen bir aktörün, özellikle Avrupa için ne denli kritik bir tehdit oluşturduğu artık çok daha net görülüyor.

İran, doğrudan güç projeksiyonu yerine vekil aktörler üzerinden yürüttüğü stratejiyle dikkat çekiyor. Bölgesel milis güçler, ideolojik ağlar ve asimetrik savaş teknikleri, İran’ı klasik anlamda ölçülmesi zor ama etkisi yüksek bir tehdit haline getiriyor. Hürmüz Boğazı gibi kritik bir geçiş noktasındaki potansiyel bir kriz, yalnızca bölgesel değil küresel ekonomik sarsıntılara yol açabilecek kapasitede.

Hindistan ise çoğu zaman göz ardı edilen ama uzun vadede en kritik aktörlerden biri olabilir. Nüfus gücü, büyüyen ekonomisi ve artan teknolojik kapasitesiyle Hindistan, önümüzdeki yıllarda Çin ile rekabet eden bir kutup haline gelebilir. Ancak iç sosyo-ekonomik eşitsizlikler ve bölgesel gerilimler, bu yükselişi kırılgan hale getirebilir.

Bu tabloya ek olarak, devlet dışı aktörlerin güç kazanması, iklim krizinin tetiklediği göç dalgaları, su ve gıda savaşları gibi yeni nesil tehditler, klasik jeopolitik okumaları yetersiz kılmaktadır. Artık savaşlar yalnızca cephelerde değil; veri merkezlerinde, limanlarda, algoritmalarda ve hatta zihinlerde verilmektedir.

Türkiye gibi jeopolitik olarak kritik bir konumda bulunan ülkeler için bu tablo hem büyük riskler hem de önemli fırsatlar barındırmaktadır. Enerji koridorlarının merkezinde yer almak, lojistik ağların kesişim noktasında bulunmak ve çok yönlü dış politika yürütebilme kapasitesi, Türkiye’yi bu yeni dünyanın kilit oyuncularından biri haline getirebilir. Ancak bu rol, ancak doğru strateji, güçlü kurumlar ve öngörülebilir ekonomi politikaları ile sürdürülebilir hale gelebilir. Kısacası, dünya yeni bir düzen kurmuyor; aksine eski düzenin enkazı üzerinde belirsiz bir denge arıyor. Bu denge, güçten çok aklın, çatışmadan çok stratejinin ve kısa vadeli kazançlardan çok uzun vadeli vizyonun belirleyici olduğu bir denge olacak. Aksi takdirde, bugün sadece “risk” olarak gördüğümüz unsurlar, yarının geri dönülmez krizlerine dönüşebilir.

Ve belki de en kritik soru şudur:

Devletler bu yeni dünyanın kurallarını mı yazacak, yoksa kontrol edemedikleri krizlerin kurbanı mı olacak?