Küreselleşme bitiyor mu?

Dünya ekonomisi son yıllarda yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Bu hafta uluslararası ekonomi gündeminin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise ABD-Çin merkezli ticaret savaşlarının yeniden sertleşmesi ve bunun küresel ticaret düzenini doğrudan sarsması oldu. Özellikle dijital ticaret, kritik mineraller, enerji güvenliği ve gümrük tarifeleri üzerinden büyüyen gerilim, artık klasik bir “ticaret rekabeti” olmaktan çıkıp küresel ekonomik bloklaşmaya dönüşüyor.

Bir dönem dünya ekonomisinin temel mottosu “serbest ticaret” idi. Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasıyla birlikte sınırlar daha geçirgen hale gelmiş, üretim ağları küreselleşmiş, sermaye akışları hızlanmıştı. Ancak bugün geldiğimiz noktada devletler artık yalnızca ekonomik verimlilik düşünmüyor; güvenlik, stratejik bağımsızlık ve jeopolitik riskler ekonomik kararların merkezine oturuyor.

ABD’nin Çin’e yönelik yeni tarifeleri, teknoloji kısıtlamaları ve kritik maden alanındaki baskıları yalnızca iki ülkeyi değil bütün dünyayı etkiliyor. Çin’in buna karşı nadir toprak elementleri ve güneş paneli teknolojileri konusunda kısıtlamalara hazırlanması, yeni dönemde ekonomik savaşların enerji ve teknoloji üzerinden yürütüleceğini gösteriyor.

Aslında mesele sadece ABD ile Çin arasındaki rekabet değil. Bu gelişmeler, küreselleşmenin karakter değiştirdiğini gösteriyor. Artık şirketler “en ucuz nerede üretirim?” sorusunu değil, “en güvenli nerede üretirim?” sorusunu soruyor. Bu nedenle son yıllarda “friend-shoring”, “near-shoring” ve “re-shoring” kavramları dünya ekonomisinin merkezine yerleşmiş durumda.

Yani üretim yeniden ülkelere geri dönüyor.

Bu dönüşüm özellikle Türkiye gibi stratejik coğrafyada bulunan ülkeler için büyük fırsatlar barındırıyor. Avrupa ile Asya arasında yer alan Türkiye, lojistik avantajı, genç nüfusu ve sanayi altyapısıyla yeni dönemin üretim üslerinden biri olabilir. Ancak bunun için yalnızca coğrafî avantaj yetmez; hukuk güvenliği, ekonomik öngörülebilirlik, düşük enflasyon ve güçlü sanayi politikaları gerekir.

Dünya Ticaret Örgütü içerisindeki kriz de dikkat çekici boyuta ulaştı. Özellikle dijital ticaret konusunda ülkelerin ortak zeminde buluşamaması, küresel ticaret sisteminin parçalanma riskini artırıyor. ABD ve bazı ülkelerin WTO dışında ayrı dijital ticaret anlaşmaları hazırlaması, gelecekte “çok parçalı ticaret düzeni”nin oluşabileceğini gösteriyor.

Bu durumun en büyük sonucu ise küresel maliyetlerin artması olacak. Çünkü dünya ekonomisi onlarca yıl boyunca ucuz üretim ve entegre tedarik zincirleri üzerine kuruldu. Şimdi ise ülkeler güvenlik gerekçesiyle daha pahalı ama daha kontrollü üretim modellerine yöneliyor. Bu da enflasyon baskısını artırıyor.

IMF ve OECD raporları da tam olarak bu tehlikeye dikkat çekiyor. Küresel büyümenin yavaşladığı, ticaret hacminin zayıfladığı ve belirsizliklerin yatırımları baskıladığı vurgulanıyor. Özellikle enerji şokları ve ticaret savaşlarının birlikte ilerlemesi, dünya ekonomisini kırılgan hale getiriyor.

Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken çok önemli bir gerçek var:

Dünya artık ekonomik olarak tek merkezli değil.

Batı merkezli ekonomik sistem ilk kez bu kadar ciddi şekilde sorgulanıyor. Çin, Hindistan, Körfez ülkeleri ve Türk dünyası gibi yükselen bölgeler yeni ticaret ağları oluşturmaya çalışıyor. Özellikle Orta Koridor projeleri, enerji hatları ve alternatif lojistik güzergâhları önümüzdeki dönemin en kritik ekonomik rekabet alanlarından biri olacak.

Bu nedenle önümüzdeki yıllarda ülkeler sadece ekonomik performanslarıyla değil; tedarik zincirlerindeki konumları, enerji güvenlikleri, teknoloji üretim kapasiteleri ve lojistik üstünlükleriyle değerlendirilecek.

Kısacası dünya ekonomisi yeni bir döneme giriyor.

Bu yeni dönemde kazanan ülkeler; üretim yapabilen, enerji güvenliğini sağlayabilen, teknolojik dönüşüme ayak uydurabilen ve küresel ticaret koridorlarında kritik rol üstlenen ülkeler olacak.

Kaybedenler ise sadece tüketen, dışa bağımlı kalan ve küresel dönüşümü okuyamayan ekonomiler olacak.

Belki de artık asıl soru şudur:

Küreselleşme bitiyor mu?

Hayır…

Ama kesin olan bir şey var:

Küreselleşme artık eski küreselleşme değil.