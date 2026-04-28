“Her ilave bir eksiltmedir” Sadeleşmenin gücü üzerine

Bazen bir şeyi güzelleştirmek için ona yeni parçalar ekleriz: Bir cümleye daha fazla kelime, bir mekâna daha fazla eşya, bir projeye daha fazla özellik… Oysa fark etmeden, her ekleme özden bir parça koparır. İşte bu yüzden “her ilave bir eksiltmedir” sözü, ilk bakışta çelişkili görünse de derin bir hakikati işaret eder: Fazlalık, çoğu zaman anlamın düşmanıdır.

Bir heykeltıraşı düşünün. Mermeri yontarken aslında yeni bir şey eklemez; aksine, gereksiz olanı çıkarır. Sanat eseri, eksiltilerek ortaya çıkar. Michelangelo’nun söylediği “Heykel zaten taşın içindedir, ben sadece fazlalıkları alırım” sözü, bu anlayışın en çarpıcı ifadesidir. Hayat da böyledir. Öz, zaten vardır. Biz onu çoğu zaman gereksiz eklemelerle örtbas ederiz.

Günlük yaşamda bu durumu sıkça yaşarız. Bir evi dekore ederken “biraz daha” diyerek eklenen her obje, mekânın ferahlığını biraz daha azaltır. Bir konuşmada gereğinden fazla sözcük kullanmak, anlatmak istediğimizin etkisini zayıflatır. İş dünyasında ise gereksiz süreçler, karmaşık sistemler ve abartılmış hedefler; verimliliği artırmak yerine çoğu zaman düşürür. Çünkü sadelik, berraklık getirir; berraklık ise güç.

Bu düşünce yalnızca estetik veya pratik alanlarla sınırlı değildir; insanın iç dünyasında da geçerlidir. Zihnimiz de tıpkı bir oda gibi dolup taşabilir. Gereksiz kaygılar, başkalarının beklentileri, geçmişin yükleri… Hepsi üst üste eklendikçe, insan kendine ait olan sesi duyamaz hale gelir. Oysa gerçek dinginlik, yeni şeyler eklemekle değil; fazlalıkları bırakmakla mümkündür.

Modern dünyada “daha fazlası” sürekli teşvik edilir. Daha çok kazan, daha çok sahip ol, daha çok üret. Ancak bu yarışın sonunda çoğu insan, sahip olduklarının ağırlığı altında ezildiğini fark eder. Bu noktada sadeleşme bir lüks değil, bir ihtiyaç haline gelir. Azaltmak, vazgeçmek ve seçmek… Bunlar zayıflık değil, bilakis irade göstergesidir.

Elbette her ekleme zararlı değildir. Mesele, ölçüyü kaybetmemektir. Yerinde yapılan bir dokunuş, bir eseri tamamlayabilir ama ölçüsüz eklemeler, onu boğar. Bu yüzden asıl ustalık, neyi ekleyeceğini bilmekten çok, neyi çıkarmayı gerektiğini bilmektir.

Sonuç olarak “her ilave bir eksiltmedir”, bize sadeleşmenin erdemini hatırlatır. Daha azla daha çok anlatabilmek, daha azla daha huzurlu yaşayabilmek… Belki de gerçek zenginlik, biriktirdiklerimizde değil; vazgeçebildiklerimizdedir. Çünkü bazen eksiltmek, aslında kendimize yaklaşmaktır. Ne mutlu kendine yaklaşabilenlere!