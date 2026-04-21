Büyüyen Rakamlar, Küçülen Gerçekler

Türkiye ekonomisi son yıllarda rakamlarla büyüyor gibi görünüyor. Açıklanan büyüme oranları, ihracat rekorları, yatırım söylemleri… Kâğıt üzerinde her şey yolunda. Ancak sokaktaki vatandaşın cebine, esnafın kasasına ve sanayicinin üretim bandına baktığımızda farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. İşte tam da bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor: Türkiye gerçekten büyüyor mu, yoksa sadece büyüyormuş gibi mi görünüyor?

Ekonomik büyümenin temel amacı refah artışıdır. Eğer büyüme, toplumun geniş kesimlerine yayılmıyorsa; gelir dağılımı bozuluyor, orta sınıf eriyor ve alım gücü düşüyorsa, ortada sağlıklı bir ekonomik yapıdan söz etmek mümkün değildir. Bugün Türkiye’de tam olarak bu yaşanıyor. TÜİK verileri büyümeyi işaret ederken, vatandaşın hissettiği ekonomi daralıyor. Bu çelişki, ekonomik modelin sorgulanması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri kronikleşmiş enflasyondur. Enflasyon artık sadece ekonomik bir problem değil, aynı zamanda toplumsal bir güven krizine dönüşmüş durumda. Fiyatların sürekli değiştiği, maliyetlerin öngörülemediği bir ekonomide ne yatırımcı sağlıklı karar alabilir ne de tüketici geleceğini planlayabilir. Bu durum, piyasa mekanizmasının temelini oluşturan “öngörülebilirlik” ilkesini ortadan kaldırmaktadır.

Bir diğer kritik mesele ise üretim yapısındaki kırılganlıktır. Türkiye hâlâ büyük ölçüde ithalata bağımlı bir üretim modeline sahiptir. İhracat artıyor gibi görünse de, bu ihracatın önemli bir kısmı ithal girdilere dayanmaktadır. Yani aslında Türkiye, üretirken de dışa bağımlı kalmaya devam etmektedir. Bu yapı sürdürülebilir değildir. Küresel bir kriz, jeopolitik bir gerilim ya da döviz şoku, tüm üretim zincirini sekteye uğratabilecek potansiyele sahiptir.

Finansal sistemdeki kırılganlıklar da göz ardı edilmemelidir. Yüksek faiz – düşük kur ya da düşük faiz – yüksek kur gibi kısa vadeli politikalar, ekonomiyi bir dengeye oturtmak yerine sürekli bir salınım içine sokmaktadır. Bu dalgalı yapı, hem yerli hem de yabancı yatırımcı açısından risk algısını artırmaktadır. Güvenin olmadığı yerde yatırım olmaz; yatırımın olmadığı yerde ise sürdürülebilir büyüme hayalden öteye geçemez.

Öte yandan, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu aslında büyük bir avantajdır. Ancak bu potansiyel doğru politikalarla desteklenmediği sürece avantaja değil, riske dönüşebilir. İşsizlik oranlarının yüksekliği, özellikle genç işsizliğin artışı, sosyal ve ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tehdittir.

Peki çözüm nedir?

Öncelikle Türkiye’nin kısa vadeli pansuman politikalar yerine uzun vadeli, yapısal reformlara odaklanması gerekmektedir. Eğitimden hukuka, üretimden teknolojiye kadar geniş bir alanda reform yapılmadan ekonomik sorunların kalıcı olarak çözülmesi mümkün değildir. Özellikle hukukun üstünlüğü, kurumsal güven ve şeffaflık gibi unsurlar ekonomik kalkınmanın temel taşlarıdır.

İkinci olarak, üretim yapısı katma değerli hale getirilmelidir. Türkiye artık düşük maliyetli üretimle rekabet edebilecek bir ülke değildir. Bunun yerine teknoloji odaklı, inovatif ve yüksek katma değerli üretime geçiş zorunludur. Aksi takdirde Türkiye, orta gelir tuzağından kurtulamayacaktır.

Son olarak, ekonomik politikaların toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir refah artışı sağlaması gerekmektedir. Ekonomi sadece büyüme rakamlarından ibaret değildir; aynı zamanda adalet, fırsat eşitliği ve yaşam kalitesi demektir. Bugün Türkiye ekonomisi bir yol ayrımındadır. Ya mevcut kırılgan yapı içinde günü kurtaran politikalarla ilerlemeye devam edecek ya da zor ama gerekli reformları yaparak güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya geçiş yapacaktır. Unutulmamalıdır ki, gerçek büyüme sadece rakamlarda değil, insanların hayatında hissedilendir.