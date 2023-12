İsrail ve Filistin arasında devam eden ateşkes neden bozuldu?

İsrail’in güneyde yeni hedefi ne?

İsrail-Filistin arasında devam eden savaşta geçtiğimiz günlerde toplamda bir hafta süren ateşkes ilan edildi. Ateşkesin 10 güne kadar uzayabileceği konuşulurken İsrail anlaşmayı bozdu ve Filistin’in Gazze bölgesini tekrar ağır bir şekilde bombalamaya başladı. Ateşkes ilan edilmeden önce savaşın ilk günlerinde İsrail güçleri Gazze sakinlerini güneye göç etmeye zorlamış ve Gazze’nin kuzeyini insansızlaştırmayı hedeflemişti. Kuzeydekiler güneye doğru göç ederken İsrail her zamanki terörist tavrını bir kez daha göstererek göç yolundaki sivil insanları dahi vurmuştu.

Savaşın ilk aşaması olan ateşkese kadar İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyinde belirli bir ilerleme kaydetse de Kassam Tugaylarının önemli direnişi ile karşılaştığı ortada olan bir gerçek. Nitekim bir ayı aşkın bir süredir İsrail ordusu önemli bir yeri de kontrol edebilmiş değil. Tüm bunlar olurken elbette İsrail’in üzerinde olan baskı da günden güne artıyor. Savaşın başından bu yana kayıtsız ve şartsız olarak İsrail’e destek veren ABD dahi uluslararası toplumun baskısı ile İsrail’e karşı belirli bir seviyede uyarılarını dile getiriyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi COP28’de yaptığı konuşmada, “Çok fazla Filistinlinin öldürüldüğünü” söylerken, “Dürüst olmak gerekirse, sivillerin yaşadığı acıların boyutu ve Gazze’den gelen resim ve videolar harap edici. Kalıcı bir barışı inşa etmek için çabalarımızı hızlandırmalıyız” dedi. Elbette Demokrat Partili siyasetçi bunu söylerken yaklaşan ABD seçimlerini dikkate alıyor ve ülkesindeki Müslümanların oylarını kaybetmemeye yönelik bir ifade olduğunu da biliyoruz. Bunun yanında Batılı devlet yöneticileri her ne kadar açık bir şekilde İsrail’den yana bir tavır alsa da toplumları tüm baskı ve engellemelere rağmen, Filistin toplumunun yanında olduklarını büyük protesto ve gösteriler yaparak gösteriyor.

Tüm bu olanlar İsrail üzerindeki baskıyı arttırıyor. İşte İsrail de tam bu noktada ateşkes sonrası kendine yeni bir hedef belirledi. İsrail Cuma günü Gazze’nin güneyinde en büyük yerleşim yeri olan Han Yunus’u savaş bölgesi olarak ilan etti. Çeşitli mecralarda yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki gibi Han Yunus’u da ağır şekilde bombalamasından bir süre sonra bölgeye kara operasyonu başlatacağı söyleniyor. Peki buradaki hedef ne?

İsrail milyonlarca Gazzeliyi, güneye sıkıştırmasından sonra buradaki vatandaşların da bulundukları yerleri terk etmesini istiyor. İlk hedef olarak Mısır’ın Sina Çölüne insanları sürmeyi hedefliyor. Han Yunus’taki bir diğer hedef ise Hamas’ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar. The Guardian Gazetesi‘nde yer alan bir haberde İsrail ordusu Yahya Sinvar liderliğindeki Hamas liderliğinin şehrin altındaki tünellerde üslendiğine inandığı için Han Yunus’u hedef almakta kararlı. Eski meslektaşlarına danışmanlık yapmak üzere geri dönen eski IDF tümgenerali Tamir Hayman, “Şu anda içinde bulunduğumuz aşamanın amacı Hamas’ın askeri kapasitesini yok etmektir” dedi. Bir noktada, belli bir bombalama seviyesinden sonra, bir kara operasyonu öngörülüyor” ifadeleri yazıldı.

Yine farklı bir haberde, “İsrail ordusunun Gazze’nin güneyine doğru ilerleyişi, kuzeydeki çatışmalar sırasında ele geçirilen yüzlerce militandan elde edilen istihbaratın Hamas liderlerini bulup öldürmelerine olanak sağlayacağı inancından kaynaklanıyor. İsrailli siyasetçiler ve generaller, üst düzey komutanları ve lider Yahya Sinvar’ı ortadan kaldırmanın, yaklaşık yirmi yıldır Gazze’yi kontrol eden ve Gazze’ye derinlemesine yerleşmiş bir örgütü çöküşe zorlamak için en iyi şansları olduğuna inanıyor” sözlerine yer verildi.

Tüm bu yazılanlardan anlaşılacağı üzere İsrail ordusu yaklaşık iki aydır devam eden savaşta Hamas’ın üst düzey yöneticilerine operasyonlar düzenleyerek, bir başarı elde etmeye çalışıyor. Bunun içinde ilk hedef Yahya Sinvar olarak gözüküyor. Fakat bu operasyonların Ocak ve Şubat ayına kadar uzayabileceğini de ifade etmekten geri durmuyorlar. Peki İsrail’in savaş hükümeti ve ordusu buna dayanabilir mi? Bunu da bize önümüzdeki süreç gösterecek.