Ekonomistler Biden’ın ‘Tutarsız’ Enflasyon Tweet’ine Ateş Püskürüyor – Jon Miltimore

İşsizliği yönetmek enflasyonist politikanın iddia edilen nedeni olabilir, ancak gerçek neden başka bir şey gibi görünüyor.

Başkan Joe Biden‘ın onay oranı düşüyor ve şu anda ulusal anketlerde ve bazı kilit eyaletlerde eski Başkan Donald Trump’ın gerisinde kalıyor.

Vox, Biden’ın popülaritesinin düşmesinden ekonomiyi ya da en azından seçmenlerin ekonomi algısını sorumlu tutuyor. Yeni bir Gallup anketi, insanların sadece %32‘sinin Biden’ın ekonomiyi ele alışını onayladığını gösteriyor.

Biden’ın politikalarının hatalı olduğu söylemiyle mücadele etmek üzere Beyaz Saray harekete geçti, milyarderlere saldırılar ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılardan şirketleri sorumlu tuttu.

“Enflasyon düşerken dahi fiyatlarını düşürmeyen tüm şirketlere karşı açık konuşayım: Fiyat kazıklamalarını durdurmanın zamanı geldi.” “Amerikalı tüketicilere bir şans verin.” diye tweet attı, Biden.

Michigan Üniversitesi ekonomi profesörü Justin Wolfers’ın X’te gözlemlediği gibi ekonomik mantıktan tamamen yoksun olan bu tweet, garip bir saldırı olarak anlaşılabilir.

Sol eğilimli Brookings Enstitüsü’nde kıdemli bir araştırmacı olan Wolfers, Biden’ın tweet’i için “Bu sadece tutarsız değil; aynı zamanda yararsız” dedi. “Tutarsız çünkü düşük enflasyon, firmaların fiyatlarını düşürmek yerine fiyat artışlarını ılımlı hale getirmelerine neden oluyor. Yararlı değil çünkü daha önceki fiyat seviyelerine geri dönmenin tek yolu deflasyondur ki bu da büyük bir ekonomik acıyı beraberinde getirir.”

