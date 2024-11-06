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Liberallerin 2024 kongresi

Atilla Yayla
Atilla Yayla
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Türkiye’nin en eski ve ana liberal oluşumu olan Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) 2024 yılı Liberal Düşünce Kongresi’ni 1-3 Kasım’da Ürgüp’te, Dinler Hotelde gerçekleştirdi. Kongre bu yıl Kapadokya Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliği ile gerçekleşti. Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da kongreye katıldı ve birer açış konuşması yaptı. Toplantıların yirmi beş yıldır müdavimi olan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin de açılışta yer aldı ve mühim konulara değindiği bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen liberallerin buluştuğu kongre, bir hasret giderme ve çeşitli fikirleri dile getirme ve tartışma ortamı oldu.

Yaklaşık otuz yıldır sürdürülen kongre bir anlamda Türkiye’nin liberal klasiklerinden biri hâline geldi. Katılanların büyük çoğunluğunun genel anlamda liberal olduğu ama hemen her fikrin dile getirilebildiği ve tartışılabildiği kongrede bugüne kadar söylediklerinden dolayı taciz edilen ve engellenen bir kişi görmedim. Tam da tersine, bu kongrede nefes alma ve farklı fikirlerle karşılaşma imkânı bulduğunu ifade eden pek çok kişi ile karşılaştım. Çünkü, kongre fikirlerle ilgili, fikirlere fikirlerle mukabele edilebilen, ad hominem argümantasyonun komik kaçtığı ve bir işe yaramadığı bir vasat.

Türkiye, ne yazık ki, liberal fikirler ve entelektüel oluşumlardan yana çok talihsiz bir ülke. Memleketimizde ana çizgi kolektivist-komüniteryen. Bireyler değil gruplar öne çıkarılmakta ve gruplara fikrî ve fiilî sadakat önemsenmekte. Liberal yaklaşım ise bireyi merkeze almakta ve herkesin bireysel tercihlerine ve kararlarına saygı duymaya dayanmakta. Kongrenin, bu sayede, Türkiye’nin en iyi ve en heyecan verici akademik-entelektüel buluşma platformlarından biri olduğu söylenebilir.

Bunda otuz üç yaşına basmakta olan Liberal Düşünce Topluluğunun çizgisinin rolü büyük. İlk gününden itibaren içinde bulunan bir insan olarak LDT ile büyük gurur duyduğumu söylemek isterim. Günlük siyasetle ilgili bir şey yapmayan ve toplantılarında hangi partiye oy vermenin doğru olduğu asla tartışılmayan LDT bir akademik-entelektüel oluşum olarak başladı ve bugüne kadar yoluna böyle devam etti. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide ilerler.

LDT’de, hiçbir zaman, ne yapsak, hangi faaliyetleri yürütsek diye bir sıkıntı duymadık. Her zaman yapılacak işler vardı. LDT’nin ana problemi düşünülen şeylere yetişmekti. Bu, bazen, yetişmiş insan gücünün sınırlı olması tarafından bir ölçüde engellendi. Ama, bugün Türkiye’de insan hak ve özgürlüklerini öne alan çizgide LDT’nin etkisi ve oynadığı rol gerçekten çok büyük.

LDT’nin bir sıkıntısı maddi kaynak bulma zorlukları oldu. LDT asla “bol para” sahibi olmadı. Yabancı ortakların bir kısmından da, LDT’ye bir gündem dayatma çabalarından dolayı, vazgeçildi. Diğer bazıları da Türkiye hakkındaki kara propagandanın ve en son İsrail’in gerçekleştirmekte olduğu Filistin soykırımının yol açtığı düşüncelerin etkisiyle LDT’den uzak durmaya başladı. Bu da LDT tarafından memnuniyetle karşılandı. Her şeye rağmen, LDT, üyelerinin çoğunun üniversite hocası olması sayesinde, yeni insanlara ulaşmakta çok büyük sıkıntı yaşamadı. LDT’nin gayet kısıtlı maddi kaynaklara sahip olması onun kuruluşu manipüle etme ve çıkar sağlama aracı olarak kullanma potansiyeli olan kişilerden ve gruplardan uzak kalmasını da sağladı. Bunun bir fikir oluşumu için muazzam bir avantaj teşkil ettiği söylenebilir…

Bu seneki Liberal Düşünce Kongresini başarıyla tamamladık ve gelecek senenin kongresi için şimdiden gün saymaya başladık!

6 Kasım 2024, Türkiye Gazetesi

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