KYK Yurdu Gözlemlerim

Önce yurda gidelim!

Ankara’dan çevre yoluna geçip Esenboğa Havalimanı yoluna (protokol yolu) çıkılıyor. Bir süre sonra Çubuk-Karagöl kavşağından sola Çubuk-Ankara yoluna dönülüyor… Sağ tarafta havalimanı pistleri, ışıklı yön sistemlerinin yanından hızla ilerliyorsunuz… Şansınız varsa bir uçak üzerinizde birden süzülür ve siz de piste doğru alçaldığını görürsünüz. Biraz daha ilerleyince Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yön tabelası karşılıyor… Sola dönünce ileride uçsuz bucaksız bozkıra doğru gitmeniz gerekir. İleride sağda bir bina kümesi, ortada yerleşim blokları ve solda üniversite yerleşkesi görünür… Önce güvenlik görevlilerinin kontrolünde bir kapıdan geçiyoruz, her araca görevlilerce durdurulup bazı sorular soruyorlar. Yani, kim olduğumuzu görevimizi filan söylüyoruz. Buradan da geçince ilerde sağda dev bloklardan oluşan KYK yurdu sizi karşılıyor. Yurt yerleşkesi girişinde de güvenlik en üst düzeyde…

Yurtta Yaşam

Bu satırlar, masa başında yazılmadı deprem bölgesinden gelenlerin yurda yerleştirilmesine başladığı günün ertesinde yurda gittim. Bu güne kadar da 13 kez yurda gittim. Her hafta bir gün yine yurda gitmeye devam ediyorum. Gözlemler yaptım işim gereği bazı çalışmalarda bulundum.

Yurdun kapasitesi 6000 kişilik, bununla birlikte organizasyon ve yönetim riskleri de dikkate alınarak 2500-3000 kişi misafir edilmektedir. İlk günler yurtta doğal olarak organizasyon güçlüğü yaşanıyordu. Yine ilk günlerde pek çok kurum, gönüllü depremden etkilenenlere yönelik farklı etkinlik planları ile yurdun kapısına akın ediyorlardı. Tabiî ki planlanan etkinlikler yapılamıyordu. Birinci haftadan sonra düzen biraz daha oturdu. Bu süreçte ev sahibi konumundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başta yurt çalışanları olmak üzere pek çok kurum ve gönüllünün insanüstü bir gayret sarf ettiğini gördük. İlçe GSB müdürü yurtta 24 saat kalıyordu, il, ilçe müdürleri, yurt müdürü, müdür yardımcıları, psikologlar ve tüm çalışanlar büyük gayret gösterdiler.

Milli Eğitim camiası olarak; önce psikososyal destek çalışmaları yürüttük, yurt bünyesinde 4 şubeli ilkokul, anaokulu ve özel eğitim sınıfları açtık. LGS’ye YKS’ye hazırlanan öğrenciler için kaynak ve diğer destek sistemlerini hayata geçirdik. Halk Eğitim Merkezi yetişkinler için iki kurs açtı. Ortaokul öğrencileri yakındaki bir okula kayıt edilerek düzenli taşıma sistemi devreye alındı. Lise öğrencileri hızla liselere kayıt edilerek okullara devamı sağlandı. Halen sınıflarımız açık, öğretmenlerimiz, özel eğitim öğretmenleri, yöneticiler ve rehber öğretmenlerimiz görevlendirilmiş durumda.

DİB, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden, Kızılay’a, TRT’den farklı dernek ve kurumlardaki gönüllülere kadar onlarca insan akın akın yurda gelip destek olmaya çalıştı. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın personeli ile gençlik lider ve gönüllülerini çok başarılı buldum. Özel yaka kartı, özel kıyafetleri, liderleri ile çok güzel organizasyonlar yaptılar…

Yurt binaları, yapı olarak yeni yapılmış. Her şey düşünülmüş, kantin, market, dev yemek salonu, sinema salonu, konferans salonları, kütüphaneler, çalışma salonları, mescitler, derslikler, etkinlik alanları ve daha birçok tesis ve alan ile depremzedeler için en ideal barınma alanı oluşturuyor. Yurtta tüm birimlerin sorumlu profesyonel çalışanı var. Kurumda 2 psikolog görevli. Bütün bunları görünce KYK yurtlarının doğru tercih olduğunu kanaati bende uyandı. 11 İlimizi etkileyen bu afetten sağ kalanları yeniden hayata döndürmek için KYK yurtları önemli bir fırsat sağladı. KYK yurtlarının bu süreçte aldığı ve taşıdığı sorumluluk görünenden çok daha fazla.

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun!