Ana SayfaGenel

İnsanlığımız Kayboldu: Hükümsüzdür!..

Burak Ertaştan
Burak Ertaştan
0 yorum

Eskiden tarihî camilerin önünde, saat kulelerinin etrafında ve büyük parklarda güvercinlere buğday atılırdı. Düzinelerce güvercin akın ederdi buğday tanelerine. Geçenlerde Eminönü’ne gittiğimde Yeni Cami önünde birkaç güvercine ancak rastladım. Besleyen olmayınca, terk etmişler o kalabalık muhiti.

Zaman çok şeyi değiştiriyor… Eskiden kuduz veya hasta köpekler itlaf edilir, sonra üstüne kireç dökülerek gömülürdü. Şimdilerde o da değişti. Kuduz, hastalıklı veya saldırgan köpekleri öldürmeyip barınaklarda besliyor, şehir şehir gezdiriyorlar hatta…

Yeni moda, kedi ve köpek beslemek. Güvercinlerin yerini onlar aldı. Her köşe başına, parklara, bahçelere, hatta apartman önlerine onlar için mama ve yiyecek kapları konuyor. Hasta yada aşısız olanlar koştura koştura veterinere götürülüyor. Sokak hayvanlarının bakımı ve ameliyatı için sosyal medya üzerinden yüzbinlerce lira para toplayanlara, maaşının yahut harçlığının önemli bir kısmını sokak hayvanlarına harcayanlara rastlıyorum. Hayvan deyince de kızıyorlar; onlar patili dostlarımızmış.

Ülkemizdeki sokak hayvanları ne kadar şanslı!.. Hemen hepsinin karnına Gazzelilerden daha çok yiyecek giriyor. Şiddete maruz kaldıklarında yahut başlarına bir şey geldiğinde, dünyayı ayağa kaldıracak kadar geniş ve örgütlü bir kitleleri var. Hayvanseverler ve belediyeler onları tedavi ettirmek için seferber olmuş durumda. Gazzelilerse yıllardır aşıya, doktora ve ilaca ulaşamıyor. Gazze’de hastaneler bombalanıyor, burada her sokak başında bir veteriner hizmet veriyor. Velhasıl Gazze’de yaşamak ve hayatta kalmak öyle zor ki, Türkiye’deki sokak hayvanları bile onlardan daha rahat ve güvenli bir hayat sürüyor.

İnci kefallerinin, beyaz balinaların, kelaynakların, pandaların, kel kartalların nesli tükenmesin diye hem memleket hem insanlık olarak elele vermiş çırpınırken Gazze’de yıllardır süren zulmü, açlığı, yokluğu görüp kahırlanmamak elde değil. Sözün bittiği yerdeyiz.

Neredesin ey insanlık!.. Uçan kuştan, börtü böcekten, kediden, köpekten esirgemediğin merhameti Gazze’ye de göster. Sen sahaya inmezsen bu soykırım bitmeyecek.

Bu Yazıyı Paylaşın

Önceki İçerik
CHP’de Özel-İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu-Gürsel fraksiyonları kavgası mı?
Sonraki İçerik
Vergiyle Boğulan Milletler
Burak Ertaştan
Burak Ertaştan

BU YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZAR PROFİLİ

Burak Ertaştan
Burak Ertaştan
Sitede Ara

SON YAZILAR

bizi takip edin
sosyal medya hesaplarımız

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
1,714TakipçilerTakip Et

hakkımızda

Hür Fikirler medeniyetin temelleri olan hürriyet, adalet ve barış ile hukukun üstünlüğünü, serbest piyasa ekonomisini ve çoğulcu bir toplumu esas alan fikir yazılarına ve Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri bu ilkeler etrafında değerlendiren görüşlere yer verir.

bilgilendirme

popüler yazılar

english

July 15: Gülenist Coup Attempt – Report

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
On July 15, Turkey descended into a night of...

(6) For those who do not understand – Adam McConnel

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
As someone who lived through the night of 15-16...

EU Means More Than Juncker Can Imagine

Dünyadan 0
I have recently been emphasizing on incapability of EU...

Military Coup Attempt: What I saw and lived

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
15 July 2016 night has a peculiarity about being...

© 2022 Hür Fikirler’de yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sitemizde alıntılanmış olan yazıların kaynakları belirtilmiştir.