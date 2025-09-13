İnsanlığımız Kayboldu: Hükümsüzdür!..

Eskiden tarihî camilerin önünde, saat kulelerinin etrafında ve büyük parklarda güvercinlere buğday atılırdı. Düzinelerce güvercin akın ederdi buğday tanelerine. Geçenlerde Eminönü’ne gittiğimde Yeni Cami önünde birkaç güvercine ancak rastladım. Besleyen olmayınca, terk etmişler o kalabalık muhiti.

Zaman çok şeyi değiştiriyor… Eskiden kuduz veya hasta köpekler itlaf edilir, sonra üstüne kireç dökülerek gömülürdü. Şimdilerde o da değişti. Kuduz, hastalıklı veya saldırgan köpekleri öldürmeyip barınaklarda besliyor, şehir şehir gezdiriyorlar hatta…

Yeni moda, kedi ve köpek beslemek. Güvercinlerin yerini onlar aldı. Her köşe başına, parklara, bahçelere, hatta apartman önlerine onlar için mama ve yiyecek kapları konuyor. Hasta yada aşısız olanlar koştura koştura veterinere götürülüyor. Sokak hayvanlarının bakımı ve ameliyatı için sosyal medya üzerinden yüzbinlerce lira para toplayanlara, maaşının yahut harçlığının önemli bir kısmını sokak hayvanlarına harcayanlara rastlıyorum. Hayvan deyince de kızıyorlar; onlar patili dostlarımızmış.

Ülkemizdeki sokak hayvanları ne kadar şanslı!.. Hemen hepsinin karnına Gazzelilerden daha çok yiyecek giriyor. Şiddete maruz kaldıklarında yahut başlarına bir şey geldiğinde, dünyayı ayağa kaldıracak kadar geniş ve örgütlü bir kitleleri var. Hayvanseverler ve belediyeler onları tedavi ettirmek için seferber olmuş durumda. Gazzelilerse yıllardır aşıya, doktora ve ilaca ulaşamıyor. Gazze’de hastaneler bombalanıyor, burada her sokak başında bir veteriner hizmet veriyor. Velhasıl Gazze’de yaşamak ve hayatta kalmak öyle zor ki, Türkiye’deki sokak hayvanları bile onlardan daha rahat ve güvenli bir hayat sürüyor.

İnci kefallerinin, beyaz balinaların, kelaynakların, pandaların, kel kartalların nesli tükenmesin diye hem memleket hem insanlık olarak elele vermiş çırpınırken Gazze’de yıllardır süren zulmü, açlığı, yokluğu görüp kahırlanmamak elde değil. Sözün bittiği yerdeyiz.

Neredesin ey insanlık!.. Uçan kuştan, börtü böcekten, kediden, köpekten esirgemediğin merhameti Gazze’ye de göster. Sen sahaya inmezsen bu soykırım bitmeyecek.