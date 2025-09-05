Ana SayfaEkonomi

Ekonomide Dar Boğazı Görmezden Gelme Lüksümüz Yok

Hasan Bardakçı
Hasan Bardakçı
0 yorum

Türkiye son yirmi yılı aşkın süredir siyasi istikrarın ve güçlü icraatların getirdiği kazanımlarla yol aldı. Özellikle altyapı yatırımları, sağlıkta dönüşüm, ulaşım projeleri ve enerjide bağımsızlık alanında atılan adımlar inkâr edilemeyecek derecede kıymetlidir. Ancak bugün, vatandaşın gündelik hayatına dokunan asıl meselelerin başında ekonomideki dar boğaz geliyor. Özellikle benim de hemşehrim olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey’in Hazine ve Maliye politikalarında disiplini sağlaması elbette ki önemlidir. Devletin bütçe dengeleri, kamu maliyesinin sürdürülebilirliği ve uluslararası yatırımcıların güveni açısından bu adımların değeri büyüktür. Ne var ki bu noktada gözden kaçırılmaması gereken temel husus, malî disiplini sağlarken vatandaşın günlük hayatını zorlaştıran ekonomik baskıları da görmezden gelmemektir. Çünkü dar gelirlinin mutfağı, orta sınıfın alım gücü ve gençlerin geleceğe dair umudu, rakamlardan çok daha fazla önem taşımaktadır.

Bugün toplumun büyük bir kesimi enflasyonun gölgesinde yaşamaktadır. Maaşlara yapılan zamlar, çoğu zaman artan fiyatlar karşısında eriyip gitmektedir. Vatandaşın alışveriş sepeti küçülmüş, temel ihtiyaç kalemleri dahi ciddi yük haline gelmiştir. Özellikle otomobil ve konut gibi hayat standardını belirleyen alanlarda, aşırı vergi yükleri insanların hayallerini ertelemesine yol açmaktadır. Burada en çarpıcı örneklerden biri otomobil üzerindeki ÖTV’dir. Öyle ki vatandaşın maaşını, geleceğe dair planlarını ve hatta yaşam tarzını doğrudan etkileyen bu vergi, artık toplumsal psikolojiyi zorlayan bir noktaya ulaşmıştır. Mevcut hükümet, bugüne kadar birçok alanda önemli reformlara imza atarak toplumun desteğini kazanmıştır. Ancak bundan sonrası için partinin en önemli sınavı, vatandaşın ekonomik olarak rahat edeceği bir dengeyi kurmak olacaktır. Yüksek vergilerle ya da dolaylı yollardan vatandaşın cebine dokunmak, kısa vadede hazineyi besleyebilir; fakat uzun vadede halkın güvenini zedeler. Bir hükümetin başarısı sadece uluslararası yatırımcıya güven vermekle değil, aynı zamanda kendi halkının refahını yükseltmekle ölçülür. Bu noktada hükümetin yapması gereken, hem hazine disiplinini koruyacak hem de vatandaşın yükünü hafifletecek yeni bir ekonomik vizyon geliştirmektir. Vergi politikalarında daha adil, daha ölçülü ve toplumsal refahı önceleyen bir yaklaşım benimsenmelidir. Özellikle otomobil ve benzeri zorunlu hale gelmiş tüketim alanlarında aşırıya kaçan vergiler geri çekilmeli, orta sınıfın omuzlarındaki yük hafifletilmelidir.

Türkiye’nin potansiyeli yüksektir. Genç nüfusu, girişimcilik ruhu, sanayi gücü ve jeopolitik konumu, doğru politikalarla birleştiğinde ülkeyi ekonomik olarak rahatlatacak bir vizyonun kapısını aralayabilir. Fakat bunun için ilk adım, vatandaşın gündelik sıkıntılarını görmezden gelmek yerine doğrudan onlara odaklanmaktır. Hükümetin bugün atacağı cesur adımlar, yarın vatandaşın gönlünde yeniden güçlü bir güven tesis edecektir. Aksi takdirde sadece rakamlara odaklanan bir ekonomi yönetimi, toplumsal desteği giderek kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Türkiye’nin böyle bir lüksü yoktur. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü, kendi insanının umudu ve inancıdır.

Bu Yazıyı Paylaşın

Önceki İçerik
Türkiye’de Yargı-Siyaset İlişkisi
Hasan Bardakçı
Hasan Bardakçı

BU YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZAR PROFİLİ

Hasan Bardakçı
Hasan Bardakçı
Sitede Ara

SON YAZILAR

bizi takip edin
sosyal medya hesaplarımız

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
1,714TakipçilerTakip Et

hakkımızda

Hür Fikirler medeniyetin temelleri olan hürriyet, adalet ve barış ile hukukun üstünlüğünü, serbest piyasa ekonomisini ve çoğulcu bir toplumu esas alan fikir yazılarına ve Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri bu ilkeler etrafında değerlendiren görüşlere yer verir.

bilgilendirme

popüler yazılar

english

July 15: Gülenist Coup Attempt – Report

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
On July 15, Turkey descended into a night of...

The Real Story Behind the Turkish Coup – Eric Margolis

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
September 1961. Geneva, Switzerland. A Turkish classmate of mine...

Tribute to the Glorious Resistance of Turkish Democracy

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
Turkey has had a well established unique bureaucratic tutelage...

Why did the West Fail to Condemn the July 15 Coup Attempt of Turkey?

15 Temmuz Darbe Girişimi 0
Introduction The attitude of the West in general against July...

© 2022 Hür Fikirler’de yayınlanan yazıların tüm hakları saklıdır. Yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler ve yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
Sitemizde alıntılanmış olan yazıların kaynakları belirtilmiştir.