Eğitim ve Sinema

Bir süredir sinemaları izleyip sosyal medya hesaplarımdan tanıtmaya çalışıyorum. Burada da eğitim dünyasının profesyonelleri ve öğrenciler için bir film listesi yayınlamaya çalışacağım.

Neden Sinema?

Eğitim sisteminde çok farklı yaşantılar, problemler ve bir o kadar da fırsatlar var. Bu çerçeve de eğitim sektöründe çalışanların dikkatli, özenli sürekli gelişim içinde olmalarını zorunlu kılıyor. Eğitim dünyasındaki güncel zorlukları veya problemleri şöyle sıralayabiliriz.

Geleneksel öğretmen anlayışının yetersiz kalması, Kozmopolit sınıflar, Bilgi ve iletişim çağının getirdikleri, Çok kültürlü eğitim ortamı, Artan sınıf disiplini problemleri, Değişen anne-baba beklentileri, Küresel rekabetin etkileri, İş dünyasının değişim hızı.

….

Yukarıda saydığımız, ya da sayamadığımız yeni problem ve durumlar öğretmen donanımını bir kez daha gündeme getirmektedir. Öncelikle öğretmenliğin misyonu değişmiştir. Yeni misyon; “öğretim liderliği”dir. Bu durum da beraberinde öğretmen yetkinliklerinin gelişmesini zorunlu kılmaktadır… Konu hakkında uzun uzun değerlendirme yapmak mümkün ve gerekli olmakla birlikte burada bazı küçük öneriler ve bir film, belgesel listesi sunacağım. Filmler ve belgesellerin tamamını, bazıları çok kez olmak kaydıyla izledim. MEB zaman zaman öğretmenlere yönelik tavsiye film önerileri yayınlamaktadır. Benim listem, bakanlığın yayınladığından farklı bir film listesidir. Listemde 12 sinema ve 2 belgesel yer almaktadır.

Öğretmenlerin, genel olarak yüksek bir genel kültüre, sanat duyarlılığına, pratik zekâya ve hazır cevaplı olması iş başarımını arttırmaktadır.

Öneri film veya belgesel Listem Film/Belgesel, Adı, Yapıldığı Ülke ve Yılı ile Kısa konu bilgileri, benim film ile ilgili değerlendirme görüşüm (italik karakterdeki cümleler) ve son olarak tavsiye ettiğim izleme grubu ile liste bilgileri kategorize edilmiştir.

Beyaz Sayfa, 2015-Polonya

Film, işini kaybetmekten ve hayatını kurtarmaya çalışmaktan korktuğu için çevresindeki herkesten meslektaşlarından, öğrencilerinden, hatta onu gerçekten önemseyen insanlardan bile artan görme kaybını saklamaya karar veren bir lise tarih öğretmeninin gerçek hikâyesini ele alıyor.

Gerçek olaylara dayanan film, bir hayli başarılı bir yapım.

Dünyanın her yerinde çocukların gençlerin iyi öğretmenlere ihtiyacı var.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler

2. Bo’nun Eğlenceli Tatili, 2015-Hollanda

Bo, zengin ebeveynlerin tek çocuğudur ve İsviçre’de özel bir okula gider.

Tatil başladığında kaçırılır ve zengin, güvenli ve gözlerden uzak dünyası alt üst olur. Bo ve Fred, fidye teslim tarihini denk getirmek için Hollanda’ya yaptıkları uzun seyahatleri sırasında garip bir arkadaşlık kurarlar.

Herkes hayatının bir döneminde öğretmenlik yapmak durumunda kalabilir.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

3. Yedek Parçalar, 2015-ABD

Orjinal adı Spare Parts olan Yedek Parçalar filmi, yaşanmış bir hikâyeyi beyaz perdeye taşıyan oldukça başarılı bir yapım. Spare Parts, yalnızca bir film değil izleyicinin ufkunu açacak ilham kaynağı niteliğinde de bir emsal teşkil ediyor. Sean McNamara tarafından yönetilen dram ve spor türünde değerlendirilen filmin başrollerinde Carlos PenaVega, George Lopez ve Jamie Lee Curtis yer alıyor.

Film gerçek olaylara dayanıyor. Bu filmde dikkatimi çeken en önemli nokta: “Amerika fırsatlar ülkesidir”in bir efsane olmadığını görmem oldu. Buraya nasıl hangi olaydan ulaştığımı okuyucunun merakına bırakıyorum.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

4. İğne iplik, 2018-Hindistan

Mauji, babası, annesi ve eşi Mamta ile Delhi yakınlarındaki bir köyde yaşıyor. Varun, Bansal ve oğlu Prashant’a ait dikiş makineleri satan bir dükkanda çalışıyor. Her ikisinin de Mauji’ye kötü muamele etme alışkanlığı var ve ona eğlenceli maskaralıklar yaptırıyor. Prashant evlendiğinde Bansal, Mauji’yi ve tüm ailesini davet eder. Mamta, Mauji’den Bansals tarafından bir köpeği taklit etmesini istediğini görünce aşağılanmış hisseder.

Anne babamızdan dedemizden sadece boyunu posunu göz saç rengini almayız; daha pekçok niteliğin taşıyıcısı ve hayata geçiren kahramanı oluruz.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler

5. Güneşin Çocukları, 2020-İran

Film, oto tamirde çalışan bir grup sokak çocuğunun, saklı bir hazineyi bulmak için okula kaydolmalarını ve hazine avlarını takip ediyor. Yönetmenin dünyadaki 152 milyon işçi çocuğa adadığı filmde, gerçek hayatlarında da sokakta yaşayan 12 yaşındaki Ali ve çetesi hikâyeye inanılmaz bir performans ve enerji katıyor. Gerçekçi, etkili bir dram.

İran sinemasından bir başyapıt. Filmde olaylar okulda geçiyor ve öğretmenlerinin sadece çocuklara “bazı bilgileri anlatan” insanlar olmadığını görüyoruz.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler

6. The Pig, Romanya-2019

Okulda şiddet ve zorbalığa maruz kalan 13 yaşındaki bir çocuğun öyküsü. Çocuk oyuncu çok başarılı.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

7. Öğretmen, 2016-Solovakya-Çekya

Sene 1983 Bratislava İlkokuluna yeni gelen öğretmen Maria Drazdechova, tüm öğrenciler ve veliler için hayatı cehenneme çevirmiştir. Çocuklardan biri intihar girişimine kalkışınca okul müdürü, tüm velileri acil bir toplantıya çağırır. Toplantı sonunda bir imza kampanyası ile Maria Drazdechovayı okuldan attırmaya karar verirler. Ancak kadının Komünist Parti ile olan sağlam ilişkileri, hepsinin tehdit altında hissetmesine neden olacaktır.

Bazen kendimizi “nerde o eski öğretmenler” tartışmasının içinde buluruz. İşte, o eski öğretmen bu filmde …

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler

8. Şampiyon, 2016-Estonya

Estonyalı ünlü eskrimci Endel Nelis’in hayat hikayesinden filme aktarılan film, 2. Dünya Savaşı sırasında Rusya’da gizli polis teşkilatından kaçmak amacıyla Leningrad’dan Estonya’ya kaçarak orada en büyük tutkusu olan eskrim sporunu çocuklara öğretmesini anlatıyor. Nelis, öğretmen olarak çalışmaya başladığı okulda bir eskrim kulübü kurar ve Rusya işgali sırasında birçoğu öksüz kalmış çocuklar için bir idol ve baba figürüne dönüşür. Film, bu yıl hem Altın Küre, hem de Oscar ödüllerinde En İyi Yabancı Film kategorisinde aday olmuştu.

Önce öğretmen olmak zorunda kaldı, sonra öğretmen oldu ve sanırım öğretmenliğe tutku ile bağlandı. Gerçek olaylara dayanan bu filmi en az 2 kez izleyin!

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

9. Cennet, 2015-İran

Birçok ödül alan bu İran filmi özellikle etkileyici kamerasıyla dikkatimi çekti. Diğer nokta ise, İran eğitim sistemini çok iyi yansıtmış olması.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler

10. Hıçkırık, 2018-Hindistan

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

Öğretmenlik bir yetenek ve tutku mesleğidir. Bu iki özellik varsa başarı vardır.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

11. Umudunu Kaybetme, 2007-ABD

The Pursuit of Happiness/Umudunu Kaybetme’de, Chris Gardner (Will Smith) iki yakasını bir araya getirmeye çalışan bir aile babasıdır. Ailesini ayakta tutmak için cesurca çabalamasına rağmen, beş yaşındaki oğlu Christopher’ın (Jaden Christopher Syre Smith) annesi (Thandie Newton) maddi zorlukların yarattığı sürekli baskı altında direncini kaybetmek üzeredir. Artık dayanamayacağını anlayınca, istemeye istemeye evi terk eder… Artık bekar bir baba olan Chris, yılmadan, bildiği tüm satış becerilerini kullanarak daha iyi kazandıran bir işin peşine düşer. Prestijli bir borsa şirketinde stajyerlik bulur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi, otobüs durağı, tuvalet; geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Çektiği sıkıntılara rağmen, Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder ve oğlunun kendisine karşı duyduğu sevgi ve güveni, karşısına çıkan engelleri aşmak için kullanır.

Beni en çok etkileyen filmler arasında daima ilk sırada yer alan muhteşem bir film. Chris Gardner’in gerçek yaşam öyküsüdür. Patronu taksiye vermek için Chris’den 5 dolar isterken yüreğinizden kocaman bir parça kopuyor.

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

12. Amerikan Soygunu, 2019-ABD

Film, gerçekleşmiş bir olaydan esinlenen bir hikâyeye sahip. Dört genç adam A.B.D. tarihinin en iddialı soygun planlarından bir tanesini gerçekleştirmeye kalkışır. Ancak bu planı yaptıktan sonra kahramanlarımız, planın üzerinde zannetikleri kadar kontrolleri olmadığını fark ederler.

Bu filmi lise çağındaki gençlerle, üniversite öğrencileri ile birlikte izleyebilirsiniz. İç konuşmalar, diyaloglar harika!

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

13. Okul Yolları, Belgesel

Dizi belgesel

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

14. Dünyayı Değiştiren 5 Sayı, Belgesel

Dizi belgesel

İzleme İçin Uygun Grup: Öğretmenler, Öğrenciler

Benim listem bu şekilde, bu filmleri bir baba, bir öğretmen olarak izlemenizi tavsiye ediyorum. İyi seyirler !

Not: Filmler ile ilgili düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz mail adresim: maliilkaya@hotmail.com